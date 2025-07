WWI Wohnwert Immobilien GmbH

Immobilien-Investments mit Wohnwert Deutschland: Wie der Vermögensaufbau sicher und effizient gelingt

Stuttgart (ots)

Samstagmorgen, Besichtigung Nummer vier und wieder nichts. Der Altbau ist marode, die Neubauwohnung überteuert – viele Investoren kennen das nur zu gut. Wer heute in Immobilien investieren will, braucht daher mehr als nur Kapital: Dario Martini hat ein Konzept entwickelt, das den Einstieg in Immobilien-Investments deutlich einfacher macht. Worauf das Modell von Wohnwert Deutschland, einer Immobilienfirma aus Stuttgart, beruht – und wie der Vermögensaufbau auch mit wenig Eigenkapital gelingt, erfahren Sie hier.

Wer im Alter seinen Lebensstandard halten möchte, muss sich frühzeitig darum kümmern, die Versorgungslücke zu schließen – also den immer rasanter wachsenden Kontrast zwischen dem gewohnten Einkommen im Berufsleben und dem, was die gesetzliche Rente später tatsächlich abdeckt. Immobilien sind in dieser Hinsicht besonders beliebt, weil sie für Stabilität und Werterhalt stehen. Doch der Immobilienmarkt ist komplizierter geworden: Bauträger melden Insolvenz an, Banken halten sich bei der Finanzierung zurück und Investoren haben Angst vor Mietschuldnern. Was früher für so viel Sicherheit stand, sorgt damit oft nur noch für Verunsicherung. „Investoren müssen unter den gegenwärtigen Marktbedingungen also genau hinschauen, welche Investitionen sich aktuell wirklich lohnen. Wer zu sorglos investiert, verliert im schlimmsten Fall sein gesamtes Kapital – und damit die so wichtige finanzielle Absicherung im Alter.“

„All das heißt aber nicht, dass gewinnbringende Immobilien-Investments nicht mehr möglich sind. Im Gegenteil: Auf Basis bewährter Strategien lässt sich nach wie vor ein Vermögen aufbauen“, fügt der Immobilien-Experte hinzu. „Wer sich entsprechend beraten lässt, minimiert dabei nicht nur seine Risiken, sondern auch seinen Aufwand.“ Mit Wohnwert Deutschland begleitet Dario Martini Investoren von der Objektwahl über die Finanzierung bis zur stressfreien Verwaltung und ermöglicht es ihnen dabei, in ausgewählte deutsche Immobilien zu investieren. Alles aus einer Hand, Sicherheit durch Erfahrung, nachweislich hohe Renditen: Bereits seit 2016 ermöglicht Wohnwert jedem einen überraschend einfachen Einstieg ins private Immobiliengeschäft.

Rundum-Service für Immobilieninvestoren: Von der Auswahl bis zur Absicherung

„Immobilien sind als Investment deutlich interessanter als die meisten Finanzprodukte“, erklärt Dario Martini von Wohnwert Deutschland. „Bei einer Finanzierung von der Bank ist es letztlich so, dass der Mieter den Kredit abzahlt, während der Investor nebenher die Steuervorteile einstreicht.“ Bei Wohnwert funktioniert das bereits ab 3.000 Euro Nettoeinkommen und einem Eigenkapital, das nicht mehr als rund 10.000 Euro betragen muss.

Die Immobilien-Experten vermitteln aber nicht nur passende Objekte, sondern bieten zudem einen umfassenden Service, der den langfristigen Vermögensaufbau sicherstellt. Die zur Auswahl stehenden Projekte stammen direkt vom Bauträger, sodass keine zusätzlichen Außen-Provisionen auf Investorenseite anfallen. Empfohlen wird ein Objekt dem Investor nur dann, wenn es seinen Wünschen, seinen Zielen und seiner Bonität entspricht. Geht es anschließend um die Finanzierung, stellt Wohnwert unabhängige Finanzierungsexperten zur Verfügung, die dem Investor günstige Konditionen bei den Banken ermöglichen.

Da es mit dem Kauf einer Immobilie nicht getan ist, übernimmt Wohnwert auch alles rund um die Verwaltung. Um Objektpflege, Abrechnung und Mieterbetreuung kümmern sich ausgesuchte Hausverwaltungen, sodass der Investor keinen zeitlichen Aufwand hat. Die Zusammenarbeit mit einer namhaften Versicherung ermöglicht zudem eine effektive Absicherung gegen Mietausfälle oder Mietnomaden. Nicht zuletzt geht es in der Beratung um die steuerlichen Vorteile, die der jeweilige Steuerberater des Investors richtig umsetzen muss. „Wir haben in Zusammenarbeit mit renommierten TOP KANZLEIEN im Steuerrecht ein Fact-Sheet und eine Checkliste für unsere Kunden ausgearbeitet, die jeder Investor mit seinem Steuerbarer durchgehen kann, sodass in Zukunft alle steuerlichen Vorteile von Immobilien-Investments voll ausgeschöpft werden“, betont Dario Martini von Wohnwert Deutschland.

Substanz und Cashflow: Bestandsimmobilien im Blick

Ein reibungsloser Ablauf ist durch diesen umfassenden Service sichergestellt. Die strategische Ausrichtung von Wohnwert Deutschland stützt sich unterdessen auf drei Säulen, die gemeinsam stabiles Wachstum ermöglichen: Die erste von ihnen sind Bestandsimmobilien, bei denen ein besonderer Fokus auf der Substanz, der Projektstruktur und der Mietentwicklung liegt. Hier ist umfangreiches Know-how gefragt. Denn wer langfristig erfolgreich investieren möchte, muss verstehen, wie sich die Mieten in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen entwickeln können. Parallel dazu muss die Zinslast reduziert und der Cashflow optimiert werden, um nachhaltig Vermögen aufzubauen.

Fördermittel: Wohnwert Deutschland nutzt die KfW-Förderung als Renditehebel

Bei der zweiten Säule handelt es sich um die gezielte Nutzung der staatlichen KfW-Förderprogramme. Wer in ein Effizienzhaus investiert, kann bis zu 45.000 Euro Zuschuss erhalten und zusätzlich ein zinsvergünstigtes Förderdarlehen von bis zu 150.000 Euro in Anspruch nehmen. Mit dieser Kombination reduziert Wohnwert die monatliche Belastung spürbar und eröffnet selbst bei geringem Eigenkapitaleinsatz attraktive Investitionsmöglichkeiten. Über die Laufzeit können so mehrere zehntausend Euro eingespart werden. Das gilt übrigens sowohl für energetische Sanierungen im Bestand als auch für den Kauf energieeffizienter Neubauten, welche die dritte Säule des Unternehmens ausmachen.

Neubau mit Zukunft: Die Wohnwert-Investoren setzen steuerliche Abschreibungen höchst effektiv ein

Neubauprojekte gelten in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen als unrentabel oder gar risikobehaftet, doch unter den richtigen Voraussetzungen bieten sie nach wie vor enorme Chancen. Wohnwert setzt dabei vor allem auf energieeffiziente Neubauten, die nicht nur durch zinsvergünstigte KfW-Finanzierungen gefördert werden, sondern zusätzlich außergewöhnlich hohe steuerliche Abschreibungen von bis zu 10 Prozent im ersten Jahr ermöglichen. Investoren können ihre Einkommensteuerlast somit durch gezielte Investitionen drastisch reduzieren. Während ETFs oder klassische Aktienprodukte Schwankungen unterworfen sind, profitieren die Investoren bei Wohnwert Deutschland von planbaren steuerlichen Vorteilen, welche die Rendite deutlich erhöhen. Neben einem möglichen Wertzuwachs verbessert sich durch diese Steuerstrategie der monatliche Cashflow. Die Neubauprojekte von Wohnwert werden damit zum zentralen Baustein für den nachhaltigen Vermögensaufbau.

„Unser Konzept ermöglicht Renditen, von denen ETF- oder Aktieninvestoren oft nur träumen können“, betont Dario Martini. „Wer mit Wohnwert Deutschland plant, investiert in ein Fundament, das den Vermögensaufbau sicher trägt.“

