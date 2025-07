SatSure

Indien als Gastgeber internationaler Raumfahrtführer für Karman-Woche 2025 ausgewählt

Das Karman-Projekt, eine globale Stiftung zur Förderung von Frieden und Kooperation im Weltraum, gab bekannt, dass seine Vorzeigeveranstaltung „Karman Week 2025" in Bangalore, Indien, stattfinden wird, ausgerichtet von einem der weltweit führenden Earth-Intelligence-Unternehmen, SatSure.

Das begehrte jährliche Treffen wird 15 hochrangige globale Führungskräfte aus der Raumfahrt – darunter Astronauten, Agenturleiter sowie Führungskräfte aus der Industrie – für eine Woche im Oktober zum strategischen Dialog, kulturellen Austausch und zur Präsentation von Innovationen zusammenbringen. Zur diesjährigen ausgewählten Delegation gehören unter anderem Fellows von Organisationen wie Axiom Space, Airbus, der saudischen Weltraumbehörde, der Weltraumbehörde des Vereinigten Königreichs sowie der kenianischen Weltraumbehörde.

Das Karman-Projekt und SatSure verbindet eine langjährige Beziehung und SatSures Gründer sowie Geschäftsführer, Prateep Basu, wurde 2020 zum Karman-Fellow ernannt. Im Rahmen seines „Fellowship Commitments" hat Basu die Plattform SatSure Sparta ins Leben gerufen – eine interne Initiative zur einfachen Nutzung von Erdbeobachtungsdaten und ein Modell für die finanzielle Eingliederung von indischen Kleinbauern. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Aufgabe wider, sinnvolle, sektorübergreifende Maßnahmen in der Raumfahrt voranzutreiben, wobei die Karman-Woche 2025 einen weiteren Meilenstein darstellt.

„Indien ist nicht nur führend im Bereich der Weltraumforschung, sondern auch ein Vorreiter bei der Nutzung von Weltraumtechnologien zur Bewältigung realer Herausforderungen – sei es in der Landwirtschaft, der Klimaresistenz oder der Katastrophenhilfe", so Hannah Ashford, Geschäftsführerin des Karman-Projekts. „Mit unserem Fellowship in Bangalore können wir direkt in diesem Sinne der zielgerichteten Innovation in Kontakt treten und unsere weltweiten Führungskräfte mit einem der dynamischsten und missionsorientiertesten Raumfahrt-Ökosysteme der Welt verbinden.

Bangalore ist Indiens führende Raumfahrt- und Technologiestadt. Sie beherbergt die Indian Space Research Organisation (ISRO) sowie ein florierendes Ökosystem für Startups und Risikokapital. Die Karman-Woche 2025 wird Indiens führende Rolle bei öffentlich-privaten Partnerschaften, klimabezogenen Raumfahrtanwendungen und internationaler Kooperation hervorheben. Das Programm umfasst direkte Kontakte mit dem indischen Raumfahrtsektor sowie kulturelle Aktivitäten und ein naturnahes Retreat für Führungskräfte. Diese immersiven Erfahrungen zielen darauf ab, Vertrauen aufzubauen sowie die Kooperation über Grenzen und Sektoren hinweg zu fördern.

„Die Karman-Woche 2025 ist ein bedeutender Moment für das indische Raumfahrt-Ökosystem und es ist uns eine Ehre, sie in Bangalore auszurichten. Es ist eine Gelegenheit, Innovationen aus Indien hervorzuheben – insbesondere in den Bereichen Weltraumdaten und künstliche Intelligenz – die globale Herausforderungen in den Bereichen Landwirtschaft, Klima und nachhaltige Entwicklung in großem Maßstab angehen", sagte Prateep Basu, Gründer und Geschäftsführer von SatSure. „Als Karman-Stipendiat habe ich den Wert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus erster Hand erfahren. Wir freuen uns darauf, Indiens Reise zu teilen und Gespräche zu fördern, die Visionen in Wirkung umsetzen."

Die Karman-Woche ist ein weiterer Meilenstein für Indiens monumentales Jahr 2025 in Sachen Weltraum. Der 100. Start von Indiens wichtigstem Weltraumbahnhof, die Globale Konferenz zur Weltraumforschung in Neu-Delhi, das Andockmanöver zweier Satelliten in der Umlaufbahn (ein Kunststück, das nur drei andere Nationen vollbracht haben) sowie die bahnbrechende Mission des ISRO-Astronauten Shubhanshu Shukla, der als erster Inder die Internationale Raumstation besuchte, zeugen von den Stärken des Landes in Bezug auf technische Fähigkeiten und internationale Zusammenarbeit.

Mit dem Zustandekommen der Partnerschaft zwischen Karman und SatSure setzt der indische private Raumfahrtsektor ein mutiges Zeichen seines Einsatzes für die Förderung der internationalen Kooperation und baut auf ISROs Erbe der friedlichen Nutzung des Weltraums auf.

Die Karman-Woche, die bereits zum sechsten Mal stattfindet, wurde bisher unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich, auf den Malediven sowie in Bulgarien abgehalten. Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und findet nur auf Einladung statt. Im Mittelpunkt steht die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den verantwortungsvollsten und einflussreichsten Raumfahrtakteuren der Welt. Weitere Einzelheiten zum Programm werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Für weitere Informationen über die Veranstaltung oder für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: fellowship@karmanproject.org.

Informationen zum Karman-Projekt

Das Karman-Projekt ist eine globale gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Frieden und Sicherheit im Weltraum durch internationale Kooperation. Dank ihrer einzigartigen Einberufungskraft kann die Stiftung Entscheidungsträger aus dem öffentlichen sowie dem privaten Sektor zusammenbringen, um ein gemeinsames Verständnis und wirkungsvolle Projekte zu entwickeln, die Nachhaltigkeit, Bildung, Wissenschaft, Sicherheit sowie den Aufbau von Kapazitäten fördern. Bis heute hat die hochkarätige Gemeinschaft von Unternehmern, Astronauten, Raumfahrtmanagern, Forschern und Künstlern aus über 70 Nationen Projekte initiiert, die den unmittelbaren Bedürfnissen von mehr als fünf Millionen Menschen weltweit dienen. Der Hauptsitz der Stiftung befindet sich in Berlin, Deutschland.

https://www.karmanproject.org/

Informationen zu SatSure Analytics India Private Limited (SatSure)

SatSure ist eine der weltweit umfassendsten Plattformen zur Aufbereitung von Erdbeobachtungsdaten (EO). Mit Fähigkeiten, die sowohl die vorgelagerte EOaaS-Infrastruktur über die hundertprozentige Tochtergesellschaft KaleidEO als auch die nachgelagerte Analytik umfassen, liefert SatSure datengestützte End-to-End-EO-Entscheidungsintelligenz durch branchenspezifische, kontextbezogene Lösungen, die skalierbar, zugänglich und betrieblich sinnvoll sind. Die SatSure-Tochter KaleidEO stärkt das EO-Ökosystem durch die Entwicklung hochauflösender, multispektraler EO-Nutzlasten mit Edge-Computing-Fähigkeiten. Gemeinsam bieten SatSure und KaleidEO eine umfassende EO-Wertschöpfungskette, die in Indien für die Welt entwickelt wurde und Schwellenländern die Möglichkeit bietet, ihre Akteure mit Entscheidungswissen auszustatten, um schneller, intelligenter und fundierter handeln zu können.

https://www.satsure.co/

