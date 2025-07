Warner Music Latina

MYKE TOWERS VERÖFFENTLICHT ISLAND BOYZ, SEIN PERSÖNLICHSTES UND VISIONÄRSTES ALBUM

Ein 23-Track-Projekt, das die karibische Essenz des Künstlers einfängt und ein neues kreatives Kapitel markiert

Myke Towers präsentiert IslandBoyz, ein Album, das nicht darauf abzielt, in irgendeine Form zu passen, sondern vielmehr seine eigene Sprache zu schaffen. Mit 23 Tracks, die Reggaetón, Dancehall, Dembow, Latin R&B und Afrobeats mischen, bestätigt dieses Projekt seine Beherrschung des globalen urbanen Sounds und bietet einen tieferen Einblick in einen Künstler, der sich völlig neu erfindet.

Island Boyz stellt seine Inselwurzeln in den Mittelpunkt - nicht nur als Puertoricaner, sondern als karibischer Schöpfer mit einem weiten Horizont und einer furchtlosen Herangehensweise an das Risiko. Von der Introspektion von „Expectativas" über die radiotaugliche Kraft von „Soleao" mit Quevedo- derzeit der Nummer 1 Latin Song im spanischen Radio - bis hin zu Tracks wie „No Hay Break" mit Omah Lay oder „NoQuiere Flores" mit GabitoBallesteros, verbindet das Projekt eine breite Palette von Einflüssen, ohne den Zusammenhalt zu verlieren.

„TengoCelos," die in der Island Boyz Trackliste enthalten ist, ist die Fokus-Single des Albums und wird voraussichtlich einer der größten Radiohits der kommenden Monate werden.

„Ich wollte, dass es nach meiner Heimat klingt, aber auch nach dem, was ich gerade lebe. Island Boyz ist das Realistischste, was ich bis jetzt gemacht habe," sagte MykeTowers über den kreativen Prozess hinter dem Album.

Die Besetzung der Kollaborateure -Quevedo, De La Ghetto, Gabito Ballesteros, ManuelTurizo, OmahLay, Ludmilla, DFZM, und iZaak- war nicht das Ergebnis von Formeln, sondern einer künstlerischen Chemie, die die Vision des Albums verstärkt.

Mit IslandBoyz, ist Myke nicht auf der Jagd nach einfachen Hits. Er strebt nach Langlebigkeit, Authentizität und klanglicher Tiefe. Die Produktion, das Erzählen von Geschichten und die Intention hinter jedem Track machen dieses Album zu einem soliden Gesamtwerk, das einen Wendepunkt in seiner Karriere markiert.

TRACKLISTE:

LA DESPEDIDA ft. DFZM JETSKO SUNBLOCK EL GISTRO SURFERITA ft. IZAAK ME HACES FALTA NO HAY BREAK ft. OMAH LAY TENGO CELOS EXPECTATIVAS DE GYM SOLEAO ft. QUEVEDO BUCHANNANS 18 MAR ABIERTO POR UN QLO ASÍ SEÑORA ft. MANUEL TURIZO RICA BEBÉ ft. DE LA GHETTO SE REVELÓ NO QUIERE FLORES ft. GABITO BALLESTEROS FREAKY ft. LUDMILLA PIÑA COLADA / LAS PALMAS 100 COPAS MONÓTONO ISLA

