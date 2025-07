Zukunft Nahverkehr

"Ticket To Anywhere": ZNV-Podcast bietet neue Einblicke in den ÖPNV mit Maximilian Mundt

Frankfurt am Main

Ab dem 17. Juli startet Ticket To Anywhere, ein neuer, unterhaltsam inszenierter Podcast, der den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus überraschender Perspektive beleuchtet. Ein Podcast der Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR (ZNV) in Zusammenarbeit mit der dpa, moderiert von Schauspieler Maximilian Mundt, lädt in acht Episoden dazu ein, die Welt des ÖPNV neu zu entdecken - emotional, zugänglich und hochaktuell. Neben Mobilitätsexpert:innen kommen auch Klimaforscher:innen, Comedians, Content Creator und andere bekannte Stimmen zu Wort. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts verfügbar.

Unterwegs mit Prominenten und Expert:innen

Mit dem neuen Podcast Ticket To Anywhere erwartet die Hörer:innen ein ungewöhnliches und unterhaltsames Format. Jede Folge kombiniert eine hörspielartige Einstiegsszene mit Interviews prominenter Gäste und Expert:innen sowie Reportage-Elementen direkt vor Ort. Als roter Faden dient eine charmant erzählte Geschichte: Schauspieler Maximilian Mundt, bekannt aus der Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", fährt mit Bus und Bahn zu seiner Großmutter - und gerät dabei immer wieder ins Gespräch mit Menschen, die Mobilität aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Zu seinen Gästen zählen unter anderem Moderatorin und Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Influencer Malte Zierden, Klimaforscher Mojib Latif sowie Mobilitätsexpertin Dr. Laura Gebhardt. Gemeinsam sprechen sie über persönliche Erlebnisse mit dem ÖPNV und diskutieren Fragen wie: Wie zukunftsfähig ist unser Nahverkehr? Könnte er das Auto ersetzen? Und was bedeutet er für gesellschaftliche Teilhabe?

Maximilian Mundt über das Format: "Ich fand die Idee, meine Rolle zwischen Fiktion und Realität spielen zu lassen, super spannend. Der Podcast ist unterhaltsam, aber nicht banal. Er wurde für mich zu einer echten Entdeckungsreise und ich selbst habe bei der Produktion so viel über Mobilität gelernt - über Lebensrealitäten, aber auch über Visionen. Ich hoffe, man merkt: Der ÖPNV ist mehr als ein Verkehrsmittel. Er ist ein gesellschaftlicher Resonanzraum."

Gesellschaftliche Debatte mit Storytelling

Mit Ticket To Anywhere will die ZNV den ÖPNV neu ins Gespräch bringen - nicht mit Zahlenkolonnen, sondern mit echten Geschichten und Stimmen. Gerade in Zeiten ökologischer Transformation und sozialer Herausforderungen will die ZNV zeigen, wie relevant und vielschichtig Nahverkehr ist. Die Kombination aus Fakten mit Emotionen, persönlichen Erlebnissen und hörspielartigen Elementen macht das Thema greifbar - für Menschen, die täglich pendeln, ebenso wie für Entscheidungsträger:innen.

Philipp Kühn, Verantwortlicher der ZNV: "Mit Ticket To Anywhere haben wir uns bewusst für eine etwas andere Art des Storytellings entschieden. Podcasts sind ein ideales Medium, um die Rolle und Relevanz des ÖPNV unterhaltsam und konkret neu zu erzählen. Der Podcast ist eine Einladung, neugierig zu bleiben und gemeinsam über die Mobilität der Zukunft nachzudenken."

Höhepunkt: Live-Aufzeichnung auf der IAA 2025 in München

Ein besonderes Highlight ist die geplante Live-Aufzeichnung einer Episode auf der IAA Mobility 2025 in München. Vor Publikum kommen hier prominente Gäste und Fachstimmen zu Wort, die Mobilität aus den Perspektiven von Klima, Kultur und Gesellschaft diskutieren.

Der Podcast erscheint ab dem 17. Juli wöchentlich auf allen gängigen Plattformen - darunter Spotify und Apple Podcasts.

Weitere Informationen unter: https://www.zukunftnahverkehr.de/podcast

Der Trailer kann über folgende Plattformen gehört werden:

Der Teaser sowie Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Verfügung: Ticket to Anywhere

Über Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR

Die Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR (ZNV) wurde von DB Regio ins Leben gerufen. Die ZNV ist eine Kommunikationsinitiative für (mehr) öffentliche Mobilität. Sie bringt den öffentlichen Personennahverkehr mit Gesellschaft und Politik zusammen, um gemeinsam an Konzepten und Lösungen für eine bessere Mobilität zu arbeiten und innovativen Ideen und Vordenker:innen eine Plattform zu bieten. Mobilität ist ein Grundbedürfnis - und der öffentliche Nahverkehr das wichtigste Vehikel, um dieses zu erfüllen.

