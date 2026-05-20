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The Social Hub Berlin

Berliner Hybridhotel The Social Hub eröffnet neu gestalteten Innenhof

Berlin (ots)

Opening Event am 5. Juni 2026 von 17 bis 22 Uhr

Das Berliner Hybridhotel The Social Hub lädt zum Eröffnungsfest seines neu gestalteten Innenhofs mit Drinks von BRLO, einer großen Auswahl an Sommergetränken und einem neuen, mediterran inspirierten Grillmenü.

Mit regelmäßigen Events, Pop-ups, Outdoorspielen wie einer Pétanquebahn oder Tischtennisplatten und vielem anderem mehr bietet der gemeinsam mit der Berliner Brauerei BRLO gehostete Treffpunkt von Juni bis September einen neuen Ort zum geselligen Verweilen inmitten der deutschen Hauptstadt. Das Angebot richtet sich an Locals, Hotelgäste und Besucher:innen der Stadt und versammelt wöchentliche DJ-Sets, Movie Nights, Latin-Fusion-Tanzkurse genauso wie die Übertragung mehrerer Matches der Fußballweltmeisterschaft der Männer oder Livemusikabende in Zusammenarbeit mit Lab der Musik. Darüber hinaus sind Sonderveranstaltungen mit der Berlin Fashion Week, der Fête de la Musique sowie im Rahmen des Pride Month geplant.

Pressebilder und weitere Informationen finden sich unter what1f.com/newsroom.

Opening Event im neu gestalteten Innenhof

Anmeldung unter: office@what1f.com

Datum: Freitag, 05.06.2026, 17:00–22:00 Uhr

Ort: The Social Hub, Alexanderstraße 40, 10179 Berlin

Pressekontakt:

What 1f. Communications
Matthias K. Heschl
Telefon: +43 699 144 22 578
E-Mail: office@what1f.com

Original-Content von: The Social Hub Berlin, übermittelt durch news aktuell

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