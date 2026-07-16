Grünwelt Energie Österreich

Grünwelt Energie erklärt die CO2-Bepreisung in Österreich

Wien (ots)

Die CO2-Bepreisung verteuert seit Herbst 2022 stufenweise fossile Brenn- und Kraftstoffe in Österreich. Grünwelt Energie informiert Verbraucher über die Hintergründe und die preislichen Auswirkungen auf den Energiemarkt.

CO2-Steuer - Wirkungsweise und Ziel

Das 2022 in Kraft getretene Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz (NEHG) regelt in Österreich die CO2-Bepreisung für Bereiche außerhalb des EU-Emissionshandels. Die Steuer wird direkt auf fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas erhoben. Dabei richtet sich die Höhe der Abgabe nach dem jeweiligen CO2-Gehalt der Energiequelle. Um Haushalten und Unternehmen die Anpassung zu erleichtern und gleichzeitig eine kontinuierliche Emissionsminderung zu erreichen, steigt der Steuersatz schrittweise an. Ziel der Maßnahme ist es, gezielte Anreize für den Verzicht auf fossile Energien und den Umstieg auf erneuerbare Alternativen zu schaffen. Damit energieintensive Firmen wegen der CO2-Steuer nicht in Länder ohne Klimaauflagen abwandern, gibt es finanzielle Erleichterungen (Carbon-Leakage-Regel). Unternehmen bekommen einen Teil der Kosten aber nur dann zurück, wenn sie nachweislich in den Klimaschutz oder in energiesparende Maßnahmen investieren.

Mehrkosten durch die CO2-Bepreisung

Für Haushalte mit Gasheizung bedeutet diese gesetzliche Regelung eine spürbare Zusatzbelastung. Der fixe Preis von 55 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2026 schlägt sich direkt auf den Verbrauch nieder. Umgerechnet erhöht das die Kosten für Erdgas um knapp 1 Cent pro Kilowattstunde. Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt zahlt dadurch jährlich einen deutlichen Aufpreis. Die eingenommenen Gelder fließen teilweise zurück in Förderungen für Energieeffizienz und unterstützen Familien mit geringerem Einkommen beim Umstieg auf moderne Technologien. Ziel dieser staatlichen Lenkungsabgabe bleibt die Verringerung des Verbrauchs fossiler Energieträger im ganzen Land.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.

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