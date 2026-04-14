Koordinationsbüro FORUM WASCHEN beim IKW e.V. (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel)

Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen am 10. Mai: Geld sparen und Umwelt entlasten

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Frankfurt am Main (ots)

Seit 2004 informiert das FORUM WASCHEN in öffentlichen Aktionen rund um den 10. Mai, dem Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen, auf kreative Weise über das Einsparen von Wasser, Energie, Wasch- und Reinigungsmitteln und Geld. Denn mit nachhaltigem Handeln beim Waschen und Reinigen kann jeder Haushalt an jedem Tag wertvolle Ressourcen sparen und so die Umwelt und die Haushaltskasse entlasten. Für die Schirmherrin Luise Will, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz, ist es ein zentrales Anliegen, Konsumkompetenz im Alltag zu stärken. Die im FORUM WASCHEN entwickelten praxisnahen Tipps bieten hierfür eine wirkungsvolle Grundlage.

"Nachhaltige Entscheidungen gelingen dort besonders gut, wo Informationen und Praktiken verständlich, verlässlich und alltagstauglich sind. Genau hier leistet der Aktionstag einen wichtigen Beitrag: Er bündelt Wissen, ordnet komplexe Informationen ein und macht nachhaltiges Handeln im Alltag greifbar.", so die diesjährige Schirmherrin Luise Will, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. In jedem Haushalt fallen täglich Aufgaben an, die der Pflege und Erhaltung von Gegenständen dienen und gleichzeitig Hygiene und Wohlgefühl mit sich bringen.

Dazu gehören das Geschirrspülen, die Reinigung von Möbeln, Arbeitsflächen und Fußböden genauso wie das Waschen von Kleidung.

Wie in jedem Jahr seit 2004 zeigen die Akteure aus dem FORUM WASCHEN rund um den 10. Mai im Rahmen zahlreicher kreativer Aktionen, wie man bei den alltäglichen Arbeiten zuhause ganz einfach Wasser, Energie, Wasch- und Reinigungsmittel und Geld sparen kann.

Mit interaktivem Material und individueller Beratung werden die Botschaften der im FORUM WASCHEN entwickelten "Goldenen Regeln" praxisnah unterstützt. So lernen Menschen, Ressourcen sachgerecht einzusetzen und informierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Am Beispiel der "Sechs goldenen Regeln" zum Wäschewaschen wird dies deutlich:

1. Pflegehinweise in den Textilien beachten.

2. Wäsche sortieren nach Weiß, Bunt, Fein und Wolle/Seide.

3. Sichtbare Flecken vorbehandeln.

4. Waschmaschine möglichst voll beladen - ausgenommen Fein- und Wollwäsche - und das passende Waschprogramm wählen.

5. Je nach Wäscheart das entsprechende Waschmittel wählen (Voll-, Color-, Fein-, Wollwaschmittel) und die jeweilige Dosieranweisung beachten.

6. Bei möglichst niedriger Temperatur waschen. Jedoch mindestens einmal im Monat mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel bei 60 °C waschen.

Weitere Informationen rund um nachhaltiges Wäschewaschen, Abwaschen und Reinigen & Pflegen im Haushalt stellt das FORUM WASCHEN im Internet zur Verfügung: https://forum-waschen.de/tipps/

Der Kreis der Akteure im FORUM WASCHEN setzt sich Fachleuten unterschiedlicher Bereiche zusammen. Darunter zählen: Behörden, Bundesministerien, Forschungsinstitutionen, eine Gewerkschaft, Herstellern von Wasch- und Reinigungsmitteln, Herstellern von Haushaltsgeräten, Umweltorganisationen, Universitäten, hauswirtschaftliche Berufsverbände, Verbraucherverbänden.

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