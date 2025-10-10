Floft UG

Floft Colours - perfekt für den angesagten Soft Loft Trend

Berlin (ots)

Der Loft Style wird vom klassischen Industrial Design geprägt: Klare Linien, ursprüngliche Materialien und prägnante Farben, vorwiegend Grau, Schwarz, Braun und Weiß.

Schwarz steht für die Unvergänglichkeit von Stahl, Grau für die Beständigkeit von Beton, Braun beherrscht die Farbnuancen von Leder, das Grundmaterial von Sitzmöbeln, und Weiß gibt den hohen Wänden in einem Loft die nötige Klarheit.

Doch seit geraumer Zeit gewinnt ein neuer Trend im cleanen Loft Wohnstil immer mehr an Beliebtheit: der Soft Loft Style.

Soft Loft Design: Industrial Look plus sanfte, natürliche Farben

Lofttüren nach Maß - nicht nur in Schwarz!

Die Strenge des klassischen Factory Wohnstils wird aufgelockert durch den Soft Loft Trend, mit seiner breiten Palette an dezenten Farben kombiniert mit mehr Natürlichkeit.

Der typische skandinavische Wohnstil, der Inbegriff von Heimeligkeit, geprägt durch Möbel und Deko aus Naturmaterialien, wurde mit der Klarheit des Industrial Designs vermischt. Das Ergebnis ist der zurzeit angesagte Soft Loft Look.

Mit unserer Linie Floft Colours unterstreichen wir das natürliche Flair des Soft Loft Stils, mit seiner breiten Palette an sanften Naturtönen, kombiniert mit der Geradlinigkeit des klassischen Loft Designs.

Unsere Kollektion Floft Colours besteht aus dezenten, natürlichen Farben wie z. B. weichem Cremeweiß, warmen Kieselgrau, elegantem Graubeige und sogar mondänem Perlgold.

Mit diesen harmonischen Farben wird eine besondere Wohnatmosphäre erschaffen, da die Lichtdurchlässigkeit und der cleane Style unserer Lofttüren mit der dezenten Schönheit von Naturtönen kombiniert werden.

Dieser Soft Loft Look fügt sich auch perfekt in die modernen Wohnstile Japandi und Boho ein.

Wenn Sie sich für eine dieser Farbnuancen entscheiden, erhalten Sie das gewünschte Produkt bis zum Ende dieses Jahres zu einem reduzierten Preis. Jede Lofttür wird dabei individuell gefertigt und verleiht Ihrem Raum einen einzigartigen Charakter.

www.floft.de

Original-Content von: Floft UG, übermittelt durch news aktuell