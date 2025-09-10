Lars Lanius

Fehldiagnosen im Krankenhaus – So setzen Patienten ihre Ansprüche durch

Bild-Infos

Download

Lünen (ots)

Falsche Diagnose, unpassende Therapie – Behandlungsfehler in Krankenhäusern sorgen immer wieder für Aufsehen. Dennoch wissen viele Betroffene nicht, wie sie ihr Recht auf Entschädigung durchsetzen können, oder scheuen sich, diesen Schritt überhaupt zu gehen.

Viele Patienten geben zu früh auf, dabei gibt es klare Wege, um Ansprüche bei Fehldiagnosen geltend zu machen. Dieser Beitrag erklärt, welche Schritte nach einem Behandlungsfehler notwendig sind, welche Beweise eine zentrale Rolle spielen und wie es möglich ist, sich auch gegenüber großen Klinikstrukturen erfolgreich zu behaupten.

Geordnet vorgehen und den Überblick behalten

Wer den Verdacht hat, Opfer einer Fehldiagnose oder eines Behandlungsfehlers geworden zu sein, steht oft vor einer komplexen und belastenden Situation. Neben der gesundheitlichen Sorge stellen sich viele Fragen: Welche Schritte sind jetzt notwendig? Welche Unterlagen sollte man sichern? Und an wen kann man sich wenden, um den Fall prüfen zu lassen? Die folgenden Schritte sollen helfen, den Überblick zu behalten und die eigenen Rechte konsequent zu verfolgen.

1. Ruhe bewahren und medizinische Versorgung sicherstellen

Nach einem möglichen Behandlungsfehler steht die eigene Gesundheit an erster Stelle. Es ist entscheidend, zeitnah eine erneute Untersuchung bei einem unabhängigen Arzt vornehmen zu lassen, um etwaige Folgeschäden zu verhindern. Gleichzeitig entsteht dadurch eine neutrale medizinische Dokumentation, die später als Beweismittel dienen kann. Ein schnelles Handeln minimiert nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern sichert auch eine objektive Grundlage für die weitere Klärung.

2. Dokumentation sichern

Um mögliche Ansprüche geltend machen zu können, ist eine vollständige und geordnete Sammlung aller relevanten Unterlagen unerlässlich. Dazu gehören Behandlungsunterlagen, Arztberichte, Laborwerte, bildgebende Verfahren wie Röntgen-, MRT- oder CT-Aufnahmen sowie Medikamentenlisten. Auch persönliche Notizen zu Symptomen, Therapieverläufen oder Gesprächen mit medizinischem Personal sollten aufgenommen werden. Da Patienten ein gesetzlich verankertes Recht auf Einsicht in ihre vollständige Patientenakte haben und die erste Kopie in der Regel kostenlos ist, empfiehlt es sich, diese so zeitnah wie möglich anzufordern – je früher, desto besser.

3. Gedächtnisprotokoll erstellen

Neben offiziellen Dokumenten kann ein detailliertes Gedächtnisprotokoll den Fall erheblich stützen. Darin sollten Betroffene festhalten, wann und welche Behandlungen durchgeführt wurden, welche Personen beteiligt waren, welche Beschwerden vorlagen und welche Symptome sich danach einstellten. Auch die Inhalte von Gesprächen mit Ärzten oder Pflegekräften gehören dazu. Wichtig ist auch hier, diese Aufzeichnungen zeitnah zu erstellen, um spätere Erinnerungslücken zu vermeiden und einen lückenlosen Ablauf darzustellen.

4. Unabhängige fachliche Einschätzung einholen

Für medizinische Laien ist es oft schwer zu beurteilen, ob tatsächlich ein Behandlungsfehler vorliegt. Eine neutrale Begutachtung durch den Medizinischen Dienst oder einen unabhängigen medizinischen Sachverständigen kann hier Klarheit schaffen. Um den Ablauf effizient zu gestalten und formale Fehler zu vermeiden, sollte diese Prüfung idealerweise gemeinsam mit einer juristischen Fachkraft vorbereitet werden, denn so lassen sich unnötige Verzögerungen und zusätzliche Hürden verhindern.

5. Rechtliche Beratung suchen

Ein Fachanwalt für Medizinrecht kann die Erfolgsaussichten einer Anspruchsdurchsetzung realistisch einschätzen und die rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Mögliche Ansprüche reichen von Schmerzensgeld über die Erstattung zusätzlicher Behandlungskosten und Fahrtkosten bis hin zu Verdienstausfall, Renten- oder Pflegeleistungen und Ausgleich für den sogenannten Haushaltsführungsschaden. Der Anwalt berät zudem, ob ein außergerichtliches Verfahren – beispielsweise über eine Gutachterkommission oder Schlichtungsstelle – sinnvoll ist oder ob eine gerichtliche Klärung angestrebt werden sollte. Dadurch kann die Strategie individuell auf den konkreten Fall abgestimmt werden.

6. Fristen beachten

Schließlich spielt der zeitliche Faktor eine entscheidende Rolle. Ansprüche aus Behandlungsfehlern verjähren in der Regel drei Jahre nach dem Zeitpunkt, an dem der Schaden und dessen Verursacher bekannt wurden. In bestimmten Konstellationen können jedoch längere Fristen gelten, etwa wenn der Fehler erst spät erkennbar wird. Da sich Fristen schnell schließen, ist es aber ratsam, unmittelbar nach dem Vorfall aktiv zu werden, um keine rechtlichen Möglichkeiten zu verlieren.

Fazit

Wer den Verdacht auf eine Fehldiagnose oder einen anderen ärztlichen Behandlungsfehler hat, sollte konsequent, gut informiert und strukturiert vorgehen. Eine sorgfältige medizinische Absicherung, die lückenlose Sicherung aller Beweise, die Einholung einer unabhängigen Begutachtung und die frühzeitige Einbindung juristischer Expertise bilden die entscheidenden Bausteine, um die eigenen Rechte erfolgreich durchzusetzen und eine angemessene Entschädigung zu erreichen – selbst gegenüber großen und komplexen Klinikstrukturen.

Über Lars Lanius:

Lars Lanius ist Fachanwalt für Medizinrecht sowie Bau- und Architektenrecht mit Kanzleistandorten in Lünen, Dortmund und Münster. Seit über 20 Jahren vertritt er Mandanten in mehr als 5.000 Fällen als einer der führenden Experten für Arzthaftungsrecht in Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt auf Medizin-, (Personen-)Schadens-, Sozial- sowie Bau- und Architektenrecht. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.lanius.nrw/

Original-Content von: Lars Lanius, übermittelt durch news aktuell