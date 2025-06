SPINNAX GmbH

Capture Your Kick: SPINNAX bringt Motion Tracking für Skateboarding auf den Asphalt

Zum "Go Skateboarding Day" am 21. Juni setzt das deutsche Startup SPINNAX ein starkes Zeichen für die Skate-Community: Mit dem Launch des FREAK, einem innovativen Motion-Sensor, wird Skateboarding erstmals in Echtzeit messbar und digital erlebbar.

SPINNAX ist die erste Marke, die Motion Capturing speziell für urbane Actionsportarten wie Skateboarding, BMX, Snowboarding, Mountainbiking oder Wheelchair Skating entwickelt. Der FREAK-Sensor erfasst jede Bewegung von Board und Körper in vier Dimensionen - und verwandelt sie in digitale Zwillinge. Das Ergebnis: Live-Analysen, Spielmodi, Skill-Tracking und Community-Features, die Athlet:innen weltweit vernetzen.

Urban Movement trifft digitale Präzision

Was mit einer simplen Idee begann - "Kann man Tricks selbst aufzeichnen, um besser zu werden?" - wurde zu einem professionellen Tool für alle, die sich auf Rampen, Rails und Asphalt zuhause fühlen.

"Mit dem FREAK geben wir Actionsportler:innen ein Werkzeug, das Präzision und Spielfreude verbindet, ohne den kreativen Flow einzuschränken", sagt Marco Bertiller, CEO und Co-Founder von SPINNAX. "Gerade zum Go Skateboarding Day feiern wir, was unsere Szene ausmacht: Freiheit, Ausdruck und Progression - jetzt auch digital."

Der FREAK ist eine technologische Plattform aus App und Hardware, die federleicht, stoßfest und per Clip direkt am Skateboard montierbar ist. Die Bewegungsdaten werden in Echtzeit an die SPINNAX-App übermittelt, die daraus eine digitale 3D-Visualisierung der Tricks erzeugt

Marco Bertiller ist selbst Skater, Snowboarder und Ingenieur. Seine Mission: "Wir bringen rohe Street-Energie in die digitale Welt - zum Spielen, Lernen und Wachsen."

Der FREAK ist für 9,99 EUR im Monat über die SPINNAX-Website erhältlich. Wer das System live testen möchte, kann das Team vom 27. bis 29. Juni 2025 beim Munich Mash im Olympiapark treffen.

