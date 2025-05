Campari Group

Campari feiert mit Mads Mikkelsen zum 78. Festival de Cannes Leidenschaft, Kreativität und das Kino

Cannes, France (ots/PRNewswire)

Als offizieller Partner des renommierten Filmfestivals kehrt Campari in seinem vierten Jahr zurück und kooperiert mit Schauspielikone Mads Mikkelsen

Der ikonische rote Bitterlikör aus Italien lädt mit einer Reihe schillernden Veranstaltungen dazu ein, Filmkunst und Kreativität zu zelebrieren. Ein Highlight: das glamouröse „Discover Red" -Event am Hyde Beach by Campari.

-Event am Hyde Beach by Campari. Die exklusive Campari Lounge verwöhnt Festivalgäste mit meisterhaft zubereiteten Cocktails – darunter der ikonische Negroni – und wird bedeutende Partner wie Breaking Through The Lens und The Hollywood Reporter willkommen heißen.

verwöhnt Festivalgäste mit meisterhaft zubereiteten Cocktails – darunter der ikonische Negroni – und wird bedeutende Partner wie und willkommen heißen. Campari und das Festival de Cannes vereinen ihre Leidenschaft für die Kunst des Kinos, fördern visionäre Talente und bringen Filmschaffende aus aller Welt zusammen.

Campari, der ikonische italienische Bitterlikör, kehrt vom 13. bis 24. Mai 2025 auf den roten Teppich zurück und ist im vierten Jahr in Folge offizieller Partner des Festival de Cannes.

Das Festival de Cannes ist eine weltweite Plattform für kühne Kreativität und künstlerische Visionen und gehört zu den renommiertesten Veranstaltungen der Filmwelt. In Fortführung seines filmischen Erbes bringt Campari wieder einmal seine charakteristische red passion an die Croisette und feiert das Kino, die Kunst und alle Künstlerinnen und Künstler, die ihren eigenen Weg gehen.

Campari freut sich, die Zusammenarbeit mit Mads Mikkelsen, während des Festival de Cannes 2025, bekanntgeben zu können. Weitere Einzelheiten über die Zusammenarbeit werden im Laufe des Festivals bekanntgegeben.

Während des gesamten Festivals wird Campari ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm anbieten. Zu den Highlights gehören:

Das Campari-Event „Discover Red" – Eines der mit größter Spannung erwarteten Events der Woche: Das diesjährige Campari-Event im Hyde Beach by Campari findet am Samstag, den 17. Mai, statt und feiert leidenschaftliche Filmemacherinnen und Filmemacher im unverwechselbaren Campari-Stil.

– Eines der mit größter Spannung erwarteten Events der Woche: Das diesjährige Campari-Event im Hyde Beach by Campari findet am Samstag, den 17. Mai, statt und feiert leidenschaftliche Filmemacherinnen und Filmemacher im unverwechselbaren Campari-Stil. Breaking Through The Lens – Bereits im vierten Jahr der Partnerschaft mit Campari veranstaltet die gemeinnützige Organisation, die Frauen und andere marginalisierte Filmschaffende unterstützt indem sie den Zugang zu wichtigen Fördermitteln ermöglicht, ihr jährliches Event im Hyde Beach by Campari mit prominenten Brancheninsidern.

– Bereits im vierten Jahr der Partnerschaft mit Campari veranstaltet die gemeinnützige Organisation, die Frauen und andere marginalisierte Filmschaffende unterstützt indem sie den Zugang zu wichtigen Fördermitteln ermöglicht, ihr jährliches Event im Hyde Beach by Campari mit prominenten Brancheninsidern. The Hollywood Reporter: Awards Chatter Podcast – Campari schließt sich erneut mit The Hollywood Reporter (THR) zusammen, um eine spezielle, live aufgezeichnete Ausgabe des Awards Chatter Podcasts in der Campari Lounge zu veranstalten. In diesem Jahr wird THR die legendäre, Oscar-prämierte Schauspielerin und Hauptdarstellerin von „Die, My Love", Sissy Spacek, zu Gast haben.

– Campari schließt sich erneut mit The Hollywood Reporter (THR) zusammen, um eine spezielle, live aufgezeichnete Ausgabe des Podcasts in der Campari Lounge zu veranstalten. In diesem Jahr wird THR die legendäre, Oscar-prämierte Schauspielerin und Hauptdarstellerin von „Die, My Love", Sissy Spacek, zu Gast haben. Offizielle Afterparties der Filmpremieren – Campari ist Gastgeber einiger der weltweit glamourösesten Afterparties nach den Premieren von Filmen wie AMRUM mit Diane Kruger und Matthias Schweighöfer, sowie Testa O Croce mit Nadia Tereszkiewicz und Alessandro Borghi und FUORI mit Valeria Golino und Matilda De Angelis.

– Campari ist Gastgeber einiger der weltweit glamourösesten Afterparties nach den Premieren von Filmen wie mit Diane Kruger und Matthias Schweighöfer, sowie mit Nadia Tereszkiewicz und Alessandro Borghi und mit Valeria Golino und Matilda De Angelis. The Hollywood Reporter, A24 und Meta feiern die jährliche Cannes-Ausgabe von THR mit einem intimen Cocktailempfang zu Ehren des Coverstars Spike Lee und der Stars seines neuen Films „HIGHEST 2 LOWEST" im Hyde Beach by Campari.

Campari wird außerdem ein Stück Mailänder Tradition an die Croisette bringen – mit dem legendären Cocktailservice des Camparino in Galleria.

Um die Rolle der Marke als offizieller Partner zu würdigen, wird Tommaso Cecca, Global Head of Camparino, einen Cocktail in limitierter Auflage vorstellen: den Red Carpet – Cannes Edition. Diese vom Kino inspirierte Variante des kultigen Negroni ist eine aromatische Mischung aus Campari mit Hibiskus, Bitterschokoladen-Wermut und Courvoisier VSOP. Der Cocktail hat ein kräftiges, reichhaltiges und samtiges Profil, das an die Tiefe des Kinos und die Opulenz der Côte d'Azur erinnert.

Seit über 40 Jahren widmet sich die Marke dem Kino, unterstützt glamouröse internationale Filmfestivals und arbeitet mit preisgekrönten Schauspielern und Regisseuren zusammen, die ihre Leidenschaft für künstlerischen Ausdruck teilen. Von der Kunst und Wissenschaft der Herstellung von Cocktails bis zur Kinoleinwand ist Campari eine Ikone für alle, die ihrer Leidenschaft kompromisslos folgen.

Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit dem renommierten Festival de Cannes fortzusetzen. Diese Zusammenarbeit ist für uns eine Feier der leidenschaftlichen Kreativität, die hinter dem außergewöhnlichsten Kino der Welt steht. Durch unsere Zusammenarbeit mit Mads Mikkelsen, und unsere vielfältigen Events während des Festivals, feiern wir weiterhin diejenigen, die ihrer Leidenschaft folgen und etwas Unvergessliches schaffen."

Für weitere Informationen folgen Sie @campariofficial.

#CampariCinema #Cannes2025 #FestivalDeCannes #DrinkResponsibly

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://instagram.com/campariofficial

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Medienkontakte

INFORMATIONEN ZU CAMPARI

Campari, die kultige, rote italienische Spirituose, ist das Herzstück einiger der berühmtesten Cocktails der Welt. Campari wurde 1860 in Mailand von Gaspare Campari gegründet und von seinem Sohn Davide weiterentwickelt, der etwas so Unverwechselbares und Revolutionäres schuf, dass das Geheimrezept seither nicht mehr verändert wurde. Die leuchtend rote Farbe und der einzigartige und vielschichtige Geschmack von Campari sind das Ergebnis des Aufgusses von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten in Alkohol und Wasser. Campari ist nicht nur einzigartig und unverwechselbar, sondern auch äußerst vielseitig und bietet unbegrenzte und unerwartete Möglichkeiten. Als Quelle dieser leidenschaftlichen Inspiration seit der Gründung durch das kreative Genie seiner Gründer, Künstler in verschiedenen Bereichen und die besten Barkeeper der Welt, stimuliert Campari Ihre Instinkte, um Ihre Leidenschaften zu entfesseln, und inspiriert zu grenzenlosen Kreationen.

INFORMATIONEN ZUR CAMPARI-GRUPPE

Die Campari-Gruppe ist ein wichtiger Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, das Aperitifs wie Aperol und Campari, Agaven-Spirituosen wie Espolòn Tequila, Whiskeys und Rum wie Wild Turkey und Appleton Estate sowie Cognac und Champagner wie Courvoisier und Grand Marnier umfasst. Die Gruppe wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und handelt in über 190 Ländern auf der ganzen Welt, mit führenden Positionen in Europa und Amerika.

Die Campari-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Mailand, Italien, und verfügt über 25 Produktionsstätten weltweit sowie ein eigenes Vertriebsnetz in 27 Ländern. Die Campari-Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.camparigroup.com/en.

Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

INFORMATION ZU DEN FILMFESTSPIELEN VON CANNES

Die Filmfestspiele von Cannes sind eine Veranstaltung, die Filmschaffende aus der ganzen Welt im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs und eines internationalen Filmmarktes zusammenbringt und aufgrund ihrer starken Medienorientierung eine der ersten jährlichen internationalen Veranstaltungen ist, die zum weltweiten Einfluss des Kinos beiträgt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2684814/Campari_Hyde_Beach_Cannes.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2684811/Campari_Mads_Mikkelsen.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2684812/Campari_Lounge_Cannes_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2684813/Campari_Lounge_Cannes_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2684815/Campari_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/campari-feiert-mit-mads-mikkelsen-zum-78-festival-de-cannes-leidenschaft-kreativitat-und-das-kino-302452256.html

Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuell