Kunstvolles Leben auf der Überholspur 2025: iGarden bei 24 Stunden von Le Mans

In Le Mans dauern 24 Stunden „zehn Tage" – genauso wie die iGarden FanZone in diesem Jahr. Als erster chinesischer Partner der Veranstaltung verwandelte Fairland Group vom 6. bis 15. Juni ein leerstehendes Grundstück in der Nähe des Circuit de la Sarthe in einen innovativen Außenbereich. Fans strömten nicht nur aufgrund der Hypercars herbei, sondern auch, um zu erleben, wie das 24/7 IEW-System* (Intelligence, Energy, Water) von iGarden die Grenzen ihrer unmittelbaren Realität und ihrer kühnsten Träume überschreitet.

Immer über die Grenzen hinaus: Innovation für den guten Zweck

„Rennfahrer sind Geeks, Geeks sind Rennfahrer." Die Kooperation zwischen iGarden und Le Mans lag auf der Hand: Beide verkörpern unerbittliche Innovation und Ausdauer – gehen an die Grenzen des menschlichen und maschinellen Potenzials, genau wie die Hypercars auf der Rennstrecke. Auf demselben Gelände, auf dem Ausdauerlegenden entstehen, hat iGarden seine eigenen Ausdauer-Champions vorgestellt: einen Poolreiniger, der einen Monat lang ohne Herausnahme in Betrieb ist, und ein geländegängiger Rasenroboter, der mit einer einzigen Aufladung große Flächen bewältigt.

Für iGarden ist der grenzenlose Geist das Ergebnis von nahezu 240 000 Stunden Innovation. Die Produkte werden extremen „Test-Triathlons" unterzogen – von monatelangen Reinigungsversuchen bis hin zur KI-Wegfindung unter rauen Bedingungen – mit dem Ziel, keine Fehler zu machen. „Wir entwickeln Vertrauen für ein lebenslanges, kunstvolles Leben", erklärte ein Fairland-Ingenieur.

Immer freundlich zum Planeten: Nachhaltigkeit für den guten Zweck

Inmitten des grünen Engagements von Hydrogen Village und der Hypercar-Hybrid-Prototypen, die auf eine grünere Zukunft hindeuten, lebt das iGarden-Ökosystem diese bereits. Über einen Zeitraum von sieben Jahren wurden mehr als 2 Millionen Dollar in KI-Invertertechnologie für Ökoprodukte wie Pool- und Wassersysteme investiert, die jährlich weltweit über 20 Milliarden kWh einsparen. Das gesamte IEW-System priorisiert die Effizienz, optimiert automatisch den Verbrauch und integriert die Solarenergie. Dieser einzigartige Lebensstil minimiert Energie, Wasserverschwendung und Chemikalien.

Hier überdauert die Technologie, übertrumpft sie und sorgt für sie vor. Das F&E-Team von Fairland drückt es so aus: „Technische Innovationen dienen dem Leben nicht nur, sie führen es an." Ein deutscher Besucher war erstaunt, als der Mini-Assistenzroboter von iGarden, der über Sprache gesteuert werden kann, die Mittagssonne geschickt nutzte, um „Energie für die Nacht vorzuspeichern", seinen Pool zu beheizen und seinen Tesla aufzuladen. „Mein Garten könnte meine nächste Reise finanzieren!", lachte er.

Während die Innovation jenseits der Grenzen legendäre Langstreckenrennen antreibt, treibt sie auch die rekordverdächtigen Innovationen von iGarden für die Industrie und das menschliche Leben an. iGarden revolutioniert Pools, Rasenflächen sowie Gärten und schmiedet ein zukunftsweisendes Vermächtnis für ein lebenslanges, kunstvolles Leben.

