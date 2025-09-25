Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

Norddeutschlands größte Reiseauktion startet: NOZ/mh:n MEDIEN bündelt Kräfte für innovatives Vermarktungsprojekt

Osnabrück / Flensburg / Hamburg (ots)

NOZ/mh:n MEDIEN startet erstmals eine gruppenweite Reiseauktion, die in ihrer Dimension einzigartig für den norddeutschen Markt ist. Koordiniert von der PUSH Publisher Sales Hub GmbH (PUSH), der zentralen digitalen Vermarktungseinheit der Unternehmensgruppe, bündeln die Verlage Neue Osnabrücker Zeitung und DK Medien in Niedersachsen, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag und A. Beig Druckerei und Verlag in Schleswig-Holstein, die Hamburger Morgenpost sowie media sales:nord ihre Kräfte.

Vom 26. September bis 3. Oktober 2025 können Nutzerinnen und Nutzer auf www.reise-auktion.de attraktive Angebote ersteigern - von Wellness- und Genussreisen bis hin zu Campingurlauben oder einer Auszeit am Meer. Mehr als 40 Partner aus der Tourismusbranche beteiligen sich mit über 130 Produkten und insgesamt mehr als 400 Reisen, deren Gesamtwert über 200.000 Euro beträgt.

Das Auktionsprinzip ist einfach und spannend zugleich: Jedes Angebot startet zum regulären Listenpreis. In kurzen Abständen sinkt der Preis - bis jemand zuschlägt. Der maximale Rabatt liegt bei 50 Prozent.

Für die notwendige Reichweite sorgt die gebündelte Medienkraft der Unternehmensgruppe: Über 300.000 Abonnenten, mehr als 10 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer auf den Nachrichtenportalen sowie eine Sonderbeilage, die digital und in Print an über 230.000 Haushalte verteilt wird, sichern eine hohe Sichtbarkeit.

"Mit der Reiseauktion schaffen wir ein innovatives Format, das Reiseanbietern gleich doppelt zugute kommt: Sie erreichen neue, reiseaffine Zielgruppen und profitieren zugleich von flexiblen Werbemöglichkeiten", erklärt Alexander Hall, Geschäftsführer von PUSH.

Mit dem Motto "Auf los geht's rückwärts" zeigt NOZ/mh:n MEDIEN, wie innovative Vermarktungskonzepte Reichweite und digitale Kundengewinnung erfolgreich verbinden.

