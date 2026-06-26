WDR Newsroom

Umfrage für WDR2: Mehrheit hält WM-Trinkpausen für sinnvoll

Köln (ots)

Überraschendes Ergebnis einer repräsentativen Umfrage zu den WM-Trinkpausen: Eine Mehrheit der Menschen in NRW findet die Pausen sinnvoll oder zumindest "eher sinnvoll". Die Umfrage hat Infratest dimap durchgeführt. Gefragt wurde ausdrücklich nach dem Sinn der verpflichtenden Trinkpausen "unabhängig von den Wetterbedingungen".

Die Zahlen und Ergebnisse im Einzelnen:

Infratest Dimap hat im Auftrag von WDR 2 die Menschen in Nordrhein-Westfalen befragt, für wie sinnvoll sie die verpflichtenden Trinkpausen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erachten, unabhängig von den Wetterbedingungen.

Die Ergebnisse sind frei mit der Quellenangabe: WDR 2 (WDR zwei).

Sperrfrist ist 22:00 Uhr (Freitag, 26.6.2026).

55% aller Befragten halten die verbindlichen Trinkpausen unabhängig von den Wetterbedingungen für sinnvoll oder eher sinnvoll.

Die genaue Fragestellung mit den Ergebnissen in der Übersicht:

Gegenwärtig findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko statt. Dort gibt es erstmals verpflichtende Trinkpausen für die Spieler von drei Minuten pro Halbzeit, unabhängig von den Wetterbedingungen vor Ort. Ist dies aus Ihrer Sicht …?

28% sagen: sehr sinnvoll

27% sagen: eher sinnvoll

16% sagen: eher nicht sinnvoll

19% sagen: überhaupt nicht sinnvoll

Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen:

62% der Frauen sagen: Trinkpausen sind sehr sinnvoll oder eher sinnvoll

27% der Frauen sagen: Trinkpausen sind eher nicht sinnvoll oder überhaupt nicht sinnvoll

47% der Männer sagen: Trinkpausen sind sehr sinnvoll oder eher sinnvoll

44% der Männer sagen: Trinkpausen sind eher nicht sinnvoll oder überhaupt nicht sinnvoll

Befragt wurden 1139 wahlberechtigte Menschen in Nordrhein-Westfalen. Befragungszeitraum 22.-25. Juni 2026. Fehlende Werte zu 100: weiß nicht / keine Angaben.

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell