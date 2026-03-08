PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WDR Newsroom

Heller Leuchtköper am Himmel war nach WDR-Informationen ein Meteor

Köln (ots)

Der Leuchtkörper, der am Sonntagabend in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen und auch anderen Gebieten Deutschlands am Himmel gesehen wurde, war nach WDR-Informationen ein Meteor. Das erfuhr der WDR von nationalen Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum in Uedem. Demnach verglühte die Leuchterscheinung wahrscheinlich in der Atmosphäre. Ein Meteor ist eine Leuchterscheinung, die im Gegensatz zu einem Meteoriten nicht den Boden als Festkörper erreicht. Bislang wurde ein Festkörper noch nicht gefunden, daher sprechen die Experten in diesem Fall von einem Meteor.

Der Leuchtkörper war gegen 19 Uhr am Abend am Himmel beobachtet worden. Sichtungen wurden dem WDR aus Aachen, Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet gemeldet. Auch aus anderen Teilen Deutschlands wurden Sichtungen gemeldet. Auf der Online-Plattform X wurden zahlreiche Videos hochgeladen mit einem Leuchtkörper, der schnell über den Himmel zieht - deutlich schneller als ein Flugzeug. Die Flugbahn ist teilweise erkennbar, weil der Leuchtkörper auf seinem Weg so etwas wie Kondensstreifen bildet.

Pressekontakt:

WDR Newsroom
newsroom-jetzt@wdr.de
0221 - 220 -8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WDR Newsroom
Weitere Storys: WDR Newsroom
Alle Storys Alle
  • 04.03.2026 – 10:13

    Navid Kermani: "Hardliner" könnten im Iran die Macht übernehmen

    Köln (ots) - Der Schriftsteller und Publizist Navid Kermani blickt im WDR skeptisch auf die Zukunft des Iran. Kermani sagt dem WDR5 Morgenecho, die Signale aus den USA deuteten nicht auf einen Regime Change hin. Kermani befürchtet, dass auch nach dem Sturz des Revolutionsführers Chamenei "Hardliner" im Iran übernehmen, und dass man der Meinung sein könnte, einen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:34

    Stromausfall in Rechenzentrum: Kommunen melden NRW-weit massive IT-Probleme

    Köln (ots) - In vielen Regionen von NRW sind Kommunalverwaltungen nur teilweise oder überhaupt nicht zu erreichen. Grund ist wohl der Stromausfall eines Rechenzentrums in Aachen. Dienstleister Regio IT geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Störung noch den ganzen Tag andauert. Nach einem Stromausfall im Rechenzentrum des kommunalen IT-Dienstleisters Regio IT ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 18:18

    Karnevalswagenbauer Tilly: "Putin-Wagen waren richtig"

    Düsseldorf (ots) - In Moskau steht der nächste Prozesstag gegen den Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly an (Donnerstag, 26.02.). Im Vorfeld sprach er mit dem WDR und bekräftigte, dass er den Prozess für eine Farce hält und die Wagen über Putin richtig gewesen seien. Folgende Zitate von Jacques Tilly sind mit Quellenennung WDR ab sofort frei: "Ich habe absolut keine Ahnung, was da kommt am dritten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren