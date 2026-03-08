WDR Newsroom

Heller Leuchtköper am Himmel war nach WDR-Informationen ein Meteor

Köln (ots)

Der Leuchtkörper, der am Sonntagabend in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen und auch anderen Gebieten Deutschlands am Himmel gesehen wurde, war nach WDR-Informationen ein Meteor. Das erfuhr der WDR von nationalen Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum in Uedem. Demnach verglühte die Leuchterscheinung wahrscheinlich in der Atmosphäre. Ein Meteor ist eine Leuchterscheinung, die im Gegensatz zu einem Meteoriten nicht den Boden als Festkörper erreicht. Bislang wurde ein Festkörper noch nicht gefunden, daher sprechen die Experten in diesem Fall von einem Meteor.

Der Leuchtkörper war gegen 19 Uhr am Abend am Himmel beobachtet worden. Sichtungen wurden dem WDR aus Aachen, Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet gemeldet. Auch aus anderen Teilen Deutschlands wurden Sichtungen gemeldet. Auf der Online-Plattform X wurden zahlreiche Videos hochgeladen mit einem Leuchtkörper, der schnell über den Himmel zieht - deutlich schneller als ein Flugzeug. Die Flugbahn ist teilweise erkennbar, weil der Leuchtkörper auf seinem Weg so etwas wie Kondensstreifen bildet.

