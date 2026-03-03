WDR Newsroom

Stromausfall in Rechenzentrum: Kommunen melden NRW-weit massive IT-Probleme

Köln (ots)

In vielen Regionen von NRW sind Kommunalverwaltungen nur teilweise oder überhaupt nicht zu erreichen. Grund ist wohl der Stromausfall eines Rechenzentrums in Aachen. Dienstleister Regio IT geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Störung noch den ganzen Tag andauert.

Nach einem Stromausfall im Rechenzentrum des kommunalen IT-Dienstleisters Regio IT am Montagabend gegen 19.30 Uhr gibt es etliche Störungen, die sich auf weite Teile von NRW auswirken. Hardware wurde dabei zerstört und musste in der Nacht aufwändig ausgetauscht werden, heißt es. Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf interne Software - das Internet ist vielfach ausgefallen.

Der Hauptsitz der Regio IT ist in Aachen. Von dort gab es auch die ersten Meldungen über die Auswirkungen: Die Verwaltung ist weder online noch telefonisch erreichbar, hieß es zunächst. Betroffen sind auch die Stawag, Schulen und die ASEAG. So ist die Echtzeit-Info an vielen Haltestellen ausgefallen. In der Stadt Aachen ist deshalb mittlerweile ein Krisenstab zusammengekommen. Die Verwaltung der Stadt Aachen teilt jedoch mit, dass die 112 weiterhin zu erreichen ist.

Neben Aachen sind in der Region auch Düren, die Städteregion, Erkelenz, Eschweiler und die Kreise Heinsberg und Euskirchen betroffen.

In Wuppertal und Remscheid gibt es aktuell Einschränkungen beim städtischen Bürgerservice. In Wuppertal ist insbesondere das Serviceportal betroffen, über das viele Anliegen normalerweise bequem von zu Hause aus erledigt werden können. Auch interne Programme funktionieren nur teilweise.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung kommen nicht überall an Daten und Fachanwendungen. In Remscheid müssen heute alle Kfz-Angelegenheiten komplett ausfallen. Die Stadt empfiehlt, neue Termine zu buchen. In Notfällen sei die Zulassungsstelle per Mail erreichbar. Auch der Oberbergische Kreis ist betroffen.

In Oberhausen sind derzeit das Serviceportal, die Oberhausen-App und das Ratsinformationssystem ALLRIS nicht erreichbar. Vereinzelt kann es bei einigen Diensten dazu führen, dass Informationen nicht abgerufen werden können.

Aufgrund der Großstörung ist im Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen derzeit keine Anmeldung mit der BundID möglich. Dadurch können Online-Dienste, für die eine Anmeldung erforderlich ist, derzeit nicht genutzt werden. Davon betroffen ist auch das Ratsinformationssystem ALLRIS.

Beim Hochsauerlandkreis sind gerade unter anderem die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen lahmgelegt. Auch das Serviceportal HSK ist derzeit nicht erreichbar. Der Hochsauerlandkreis bittet Bürgerinnen und Bürger, ihre Termine vorerst nicht wahrzunehmen. Es werden Ersatztermine vorbereitet. Allerdings ist noch nicht klar, wann die Störung behoben sein wird. Der Kreis Warendorf ist vom Ausfall des digitalen Serviceportals betroffen.

In Gütersloh ist die Rede davon, dass Dienststellen mit Kundenkontakt wie Jobcenter, Straßenverkehrsamt, Ausländerbehörde nicht arbeitsfähig seien. Bielefeldmeldet, dass Bürgerberatungen, Führerscheinstelle, Fundbüro und Serviceportal der Stadt Bielefeld betroffen sind. Alle Termine bei der Bürgerberatung sind für heute abgesagt. Aufgrund der Störung sind auch in der Stadtverwaltung Bad Honnef derzeit diverse Anwendungen nicht verfügbar.

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell