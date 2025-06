Digit Events (Shanghai) Co., Ltd.

Nehmen Sie an der Manufacturing Digitalization Expo 2025 in Shanghai vom 17. bis 19. Juni teil!

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Manufacturing Digitalization Expo (Shanghai), organisiert von Digit Events Ltd., wird vom 17. bis 19. Juni 2025 im Shanghai New International Expo Centre ihre große Eröffnung feiern. World of Digitalization (WOD) ist eine Plattform, die sich der Nutzung digitaler Technologien zur Stärkung der Realwirtschaft widmet, und stellt die Vorzeigemarke von Digit Events dar.

Als weltweit erste Fachmesse, die sich auf das gesamte Szenario der Digitalisierung der Fertigung konzentriert, wird die diesjährige Veranstaltung über 200 führende Unternehmen aus 10 Ländern und Regionen zusammenbringen. Es wird erwartet, dass die Messe mehr als 20.000 Fachbesucher anziehen wird.

Weltweit führende Unternehmen versammeln sich, um die Bedürfnisse der Fertigungsindustrie zu erfüllen

An der Messe haben sich Unternehmen aus dem Bereich der intelligenten Fertigung wie Siemens, Rockwell Automation, HollySys, INSPUR, Shanghai Electric, FANUC, FESTO, HEXAGON, Dassault Systems, ZWSOFT usw. beteiligt. Dies hat zu einer umfassenden digitalen Lösungsmatrix geführt, die Schlüsselsektoren wie Automobil, Elektronik, Petrochemie, Maschinenbau, Pharmazeutika, Luft- und Raumfahrt usw. abdeckt. Bis zum 15. Mai sind über 1.300 Beschaffungsanträge eingegangen, die das Potenzial haben, eine industrielle Zusammenarbeit im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar zu ermöglichen.

Der Aussteller Siemens erklärte, dass er mithilfe der WOD-Plattform Siemens Xcelerator in die Lage versetzen möchte, digitale und kohlenstoffarme Transformationslösungen für verschiedene Branchen und Szenarien anzubieten. Damit sollen mehr Unternehmen erreicht werden, um ihnen den Weg von der Erkundungsphase bis zur erfolgreichen Umsetzung zu ebnen und die Realisierung intelligenter Modernisierungen zu beschleunigen.

100 Meinungsführer entschlüsseln den künftigen Weg der intelligenten Fertigung

Parallel dazu findet die World Manufacturing Digitalization Conference statt, auf der 18 hochaktuelle Themen aufbereitet werden. Ein Gremium von 100 Experten unter der Leitung von Mitgliedern der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften wird 37 Benchmark-Unternehmenstransformationsfälle zu aktuellen Themen wie ESG veröffentlichen, die wichtige praktische Hinweise für die digitale Transformation der Fertigungsindustrie liefern werden.

Einrichtung einer Inkubationszone für Innovationen zur Förderung der neuen digitalen Kräfte

In der „Innovations-Inkubationszone" sind mehr als 30 neue Technologieunternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und industrielle Big Data versammelt, die eine kollaborative Innovationsplattform aufbauen und sich für die Förderung der „Hidden Champions" der nächsten Generation digitaler Fertigungstechnologien einsetzen.

Einführung des mDX-Preises als Maßstab für den Wandel in der Branche

Bis zum 15. Mai haben sich mehr als 15.000 Personen vorregistriert. Der Veranstalter lädt Hersteller aus aller Welt herzlich ein, sich in Shanghai zu versammeln und an dieser erstklassigen Veranstaltung zur Digitalisierung der Fertigung teilzunehmen.

Weitere Informationen zur Manufacturing Digitalization Expo 2025 finden Sie im Internet: www.en.wodexpo.com

Frau You GU

Tel: +86-21-5298 8605

E-Mail: Vera.Gu@digitevents.com

