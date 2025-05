National Business Daily

Chengdu: Träume beflügeln mit den Flügeln von Sci-Fi

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Einst war Science-Fiction gleichbedeutend mit klassischen Werken aus Europa und Amerika wie Star Wars, 20 000 Meilen unter dem Meer und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Der chinesische Science-Fiction-Autor Liu Cixin hat jedoch Geschichte geschrieben, als der erste Teil seiner Trilogie, The Three-Body Problem (in Deutschland unter dem Titel „Die drei Sonnen" erschienen), auf der 73. World Science Fiction Convention mit dem Hugo Award 2015 für den besten Roman ausgezeichnet wurde – als erster Asiate, der diese Auszeichnung erhielt. Dies war das erste Mal, dass die Welt der chinesischen Science-Fiction wirklich Aufmerksamkeit schenkte. Außerdem war Chengdu im Jahr 2023 Gastgeber der 81. World Science Fiction Convention, die zum ersten Mal in China und zum zweiten Mal in Asien stattfand. Heute wurde The Three-Body Problem in über 30 Sprachen übersetzt und hat durch seine Romane und Verfilmungen ein weltweites Publikum in seinen Bann gezogen. Doch nur wenige wissen, dass das erste Buch der Trilogie ursprünglich in Chengdus Science-Fiction-Zeitschrift Science Fiction World veröffentlicht wurde.

Um die Science-Fiction-Industrie in Chengdu weiter zu fördern und die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu stärken, fand am 28. Mai 2025 in Chengdu der „Chengdu International Sci-Fi Industry Salon" statt, der von National Business Daily organisiert und vom NBD Think Tank ausgerichtet wurde. Auf der Veranstaltung kamen führende weltweite Science-Fiction-Unternehmen und Experten zusammen, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren. Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter der französischen Hachette Publishing Group (der zweitgrößten Verlagsgruppe der Welt), des japanischen D'Art Shtajio Animation Studio (des ersten großen Anime-Studios, das von afroamerikanischen Künstlern geleitet wird). Während der Präsentation gaben Hachette und D'Art Shtajio Einblicke in die Entwicklung von Science-Fiction-IP, die Verwaltung von Urheberrechten sowie die Produktion von Animationen und hielten Reden zu Themen wie „Ideale Umgebungen für Science-Fiction-Innovationen" sowie „Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Branche".

An der Veranstaltung nahmen auch prominente internationale Experten teil, darunter Brigitte Leblanc, Chefredakteurin von Le Rayon imaginaire, Hachette Heroes, Hachette Livre (verantwortlich für die Veröffentlichung der französischen Ausgabe des Comics The Three-Body Problem), der amerikanische Animationsregisseur Dalton Grant (bekannt für Cars sowie Shrek) usw. In den Diskussionen am runden Tisch betonte Grant die Rolle der Science-Fiction bei der Entfachung unerwarteter Kreativität und der Überwindung vermeintlicher Grenzen, während Leblanc den weltweiten Erfolg von The Three-Body Problem als Modell für die internationale Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums anführte.

Die Organisatoren erklärten, dass solche Plattformen darauf abzielen, die Science-Fiction-Industrie in Chengdu zu größerer Vielfalt, Tiefe und globaler Integration zu führen sowie gleichzeitig die Reichweite chinesischer Science-Fiction-Werke im Ausland zu vergrößern und den kulturellen Austausch zwischen China und der Welt zu fördern.

