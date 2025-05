Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im März 2025: +1,1 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - - Teilzeitquote im Jahr 2024 bei Frauen (49 %) und Männern (12 %) auf neuem Höchststand - 74 % der Frauen und 81 % der Männer erwerbstätig - Mütter weiterhin seltener erwerbstätig als Väter, aber Anteil erwerbstätiger Mütter seit 2005 deutlich gestiegen Im Jahr 2024 haben 29 % der Erwerbstätigen in Deutschland in Teilzeit gearbeitet. Frauen waren dabei mehr als viermal so häufig in Teilzeit ...

