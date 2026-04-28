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Warum Alleinbesitz out ist: Shared Economy inspiriert auch den Premiummarkt für Ferienimmobilien

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Berlin (ots)

Die Logik der Shared Economy ist simpel: Der Zugang zu Premiumprodukten wird deutlich erleichtert, Ressourcen werden effizienter genutzt - und das ohne Kompromisse bei der Qualität. In vielen Luxussegmenten hat sich dieses Prinzip bereits etabliert: Von kuratierten Designertaschen über exklusive Accessoires bis hin zu Sportwagen, Yachten und Privatjets setzen Konsumenten zunehmend auf intelligente Nutzung statt starren Besitz. Übertragen auf hochwertige Ferienimmobilien bedeutet das: Co-Ownership verbindet echtes Eigentum zu einem Bruchteil der regulären Kosten mit gleichzeitig flexibler Nutzung. MYNE Homes, Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien, überträgt dieses Prinzip konsequent auf diese Vermögensklasse und macht hochwertige Zweitwohnsitz zugänglicher, nachhaltiger und mühelos erlebbar.

Der Wandel: Eigentum clever nutzen

Die Sehnsucht nach einem eigenen Rückzugsort am Meer oder in den Bergen ist ungebrochen. Gleichzeitig zeigt die Praxis des klassischen Ferienhauses: Eigentum kann teuer, aufwändig und zeitraubend sein. Die Suche nach der passenden Immobilie, bürokratische Hürden, Instandhaltung und laufende Verwaltung binden Zeit, Energie und Geld - Ressourcen, die besser in Erholung und Erlebnisse investiert wären.

MYNE: Echtes Eigentum, maximale Freiheit

Das Co-Ownership-Modell von MYNE ermöglicht echtes Eigentum, abgesichert im Grundbuch, ohne den Aufwand klassischer Besitzstrukturen. Co-Owner erwerben Immobilienanteile entsprechend dem realen Nutzungsbedarf (ab einem Achtel) - als Immobilienanlage, und nicht als Konsumausgabe. Durch eine Tauschbörse können Co-Owner auch andere Immobilien im Netzwerk tauschen - für maximale Flexibilität und Abwechslung.

MYNE übernimmt alle operativen Aufgaben der Immobilienbetreuung, von Reinigung und Instandhaltung über Pool- und Gartenpflege bis hin zu Concierge-Services. So können Co-Owner einfach ankommen, abschalten und genießen - ganz ohne den üblichen organisatorischen Stress. Die Inspiration aus anderen Branchen liegt im Prinzip: Luxus teilen bedeutet, Eigentum clever zu nutzen, Kosten und Aufwand zu reduzieren - ohne dabei auf Komfort oder Qualität zu verzichten.

"Der größte Luxus unserer Zeit ist nicht Besitz, sondern Freiheit", sagt Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von MYNE. "Co-Ownership bedeutet, Eigentum und gleichzeitig frei und flexibel zu leben. Wir übernehmen alles, was Aufwand macht, damit unsere Co-Owner sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihr Zuhause und die Erlebnisse darin zu genießen. Gleichzeitig investieren sie smart in die Anlage Ferienimmobilie - Co-Ownership ist Investition statt Konsum."

Mehrwert über den individuellen Nutzen hinaus

Managed Co-Ownership schafft nicht nur persönlichen Komfort und wirtschaftliche Effizienz, sondern auch regionalen Mehrwert: professionelles Management und optimierte Nutzung, reduzieren Leerstand, entlasten Eigentümer und stärken lokale Wirtschaftskreisläufe. Co-Ownership ist damit nicht nur die smarteste Form des Ferienimmobilienerwerbs im 21. Jahrhundert, sondern auch ein zukunftsweisender Impulsgeber für beliebte Urlaubsregionen.

Über MYNE Homes

MYNE Homes ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin ermöglicht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas - kosteneffizienter, nachhaltig und mühelos.

Über eine digitale Plattform erwerben Kunden echte Miteigentumsanteile an ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE Homes übernimmt im Hintergrund sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung - und bietet damit ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Ferienhausbesitzer:innen.

Das schnell wachsende Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE Homes beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeitende und hat bereits mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investoren und Banken eingeworben.

Weitere Informationen: https://www.myne-homes.com/de

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