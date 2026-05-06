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FC Schalke 04 steigt mit Hauptsponsor SUN MINIMEAL in die Bundesliga auf

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Lauterach (ots)

Die SUN AG gratuliert dem FC Schalke 04 herzlich zum erfolgreichen Aufstieg in die Bundesliga. Als langjähriger Partner an der Seite des Clubs begleitet die SUN AG den eingeschlagenen Weg bereits seit Sommer 2024 und sieht in diesem Erfolg auch die Bestätigung eines ganzheitlichen Leistungsansatzes – in dem neben Teamgeist und Disziplin auch funktionale Hochleistungsnahrung eine immer wichtigere Rolle spielt. Nach herausfordernden Jahren markiert der Aufstieg einen bedeutenden Meilenstein und steht sinnbildlich für konsequente Weiterentwicklung auf und neben dem Platz.

„Der Aufstieg von Schalke ist mehr als ein sportlicher Erfolg – er ist ein beeindruckendes Comeback und ein Zeichen dafür, was mit Vision, Disziplin und Zusammenhalt möglich ist“, erklärt Wolfgang Grabher, Gründer und CEO der SUN AG. „Als Unternehmen, das für zukunftsorientierte Ernährung, Innovation und nachhaltige Performance steht, fühlen wir uns diesem Weg eng verbunden.“

Auch von Vereinsseite wird die Partnerschaft besonders gewürdigt. Matthias Tillmann, Vorstand des FC Schalke 04, richtet persönliche Worte an Wolfgang Grabher: „Danke Dir für das Vertrauen und deine Unterstützung, SUN ist auf den Bildern des Aufstiegs verewigt und damit ein Teil der Schalker Geschichte.“

Mit Sun Minimeal, einer funktionalen, vollwertigen und pflanzlichen Hochleistungsnahrung, verfolgt die SUN AG das Ziel, Ernährung neu zu denken – effizient, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig. Die Lösung richtet sich bewusst nicht nur an leistungsorientierte Sportler, sondern an alle Menschen, die auch im Alltag mehr Fokus, Balance und Performance erreichen möchten.

„Ob im Profisport oder im täglichen Leben – praktische, vollwertige Ernährung wird immer relevanter. Genau hier setzt SUN Minimeal an“, so Grabher weiter. Zur Feier des Aufstiegs bringt die SUN AG zudem eine eigene SUN Minimeal S04-Edition mit dem Geschmack Tomate-Curry auf den Markt – als symbolische Verbindung von sportlichem Erfolg und moderner Ernährung.

Die SUN AG wünscht dem FC Schalke 04 eine erfolgreiche Rückkehr in die Bundesliga.

www.minimeal.com

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