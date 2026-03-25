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Ärzte im Renten-Dilemma: Warum viele Mediziner trotz Praxis später schlecht versorgt sind – und wie sie das ändern können

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Rielasingen - Worblingen (ots)

Viele Ärztinnen und Ärzte sehen sich im Berufsleben gut aufgestellt: eine eigene Praxis, stabile Einnahmen, hohe soziale Anerkennung. Doch im Alter zeigt sich häufig ein anderes Bild. Trotz langjähriger Erwerbstätigkeit sind viele Mediziner schlecht versorgt, weil sie zu spät oder unzureichend in ihre Altersvorsorge investieren, zu stark auf die Praxis als „Rentenquelle“ vertrauen und steuerliche Gestaltungsspielräume nicht nutzen.

Die Praxis ist kein Altersvorsorgeprodukt – sie kann Einkommen liefern, aber nicht automatisch Sicherheit im Alter garantieren. Dieser Beitrag zeigt, welche typischen Planungsfehler Mediziner machen und welche Strategien helfen, die Versorgungslücke im Ruhestand zu schließen.

Die trügerische Sicherheit des Praxisverkaufs

Viele Mediziner betrachten den späteren Verkauf ihrer Praxis als zentrale Säule der Altersvorsorge. Über Jahre hinweg galt dieses Modell als verlässlich: Eine gut geführte Praxis wurde zum substanziellen Vermögenswert, der im Ruhestand liquidiert werden konnte. Doch die Realität hat sich verändert. Immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte wollen unternehmerische Verantwortung übernehmen, der Trend geht klar zur Anstellung. In zahlreichen Regionen sinken die erzielbaren Kaufpreise deutlich.

Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen und laufende Kosten, was die Attraktivität für potenzielle Nachfolger weiter reduziert. Die Praxis kann Einkommen liefern, aber sie garantiert keine Sicherheit im Alter. Wer ausschließlich auf einen zukünftigen Verkauf setzt, unterschätzt Marktdynamik, politische Einflussfaktoren und strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen.

Fünf Denkfehler in der Vermögensplanung

Ein wiederkehrendes Muster zeigt sich in der finanziellen Struktur vieler Arztpraxen. Erstens wird die eigene Praxis als alleinige Rentenstrategie betrachtet. Zweitens verbleibt ein erheblicher Anteil des Einkommens als nicht investierte Liquidität auf Konten – real schrumpfend durch Inflation. Drittens entstehen Klumpenrisiken durch Immobilieninvestitionen ohne durchdachtes Cashflow-Konzept. Viertens beginnt der systematische Vermögensaufbau häufig erst jenseits der 50, wenn Zeit als entscheidender Faktor bereits knapper wird. Fünftens wird die steuerliche Gestaltung als Unternehmer nicht konsequent genutzt.

Viele Ärzte verdienen hervorragend, aber sie verwandeln ihr Einkommen nicht systematisch in Vermögen. Hohe Liquidität vermittelt Sicherheit, erzeugt jedoch ohne Struktur weder Stabilität noch planbare Erträge.

Die reale Versorgungslücke hinter hohen Einkommen

Ein typisches Szenario: Ein niedergelassener Arzt Mitte 50 stellt fest, dass das Versorgungswerk nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard vollständig abzudecken. Der kalkulierte Praxiswert erweist sich als unsicher, alternative Einkommensquellen fehlen. Gleichzeitig haben Inflation und steuerliche Belastungen über Jahre reale Kaufkraft reduziert.

Wer Vermögen ausschließlich auf dem Konto parkt, verliert durch Inflation jedes Jahr real an Wert. Steigende Energiepreise, höhere Personalkosten und verpflichtende Investitionen in Digitalisierung haben zusätzlich Liquidität gebunden. Das Kernproblem liegt selten im fehlenden Einkommen, sondern in einer fehlenden Struktur. Ohne unabhängige Cashflows bleibt die Altersvorsorge unmittelbar an die eigene Arbeitskraft gekoppelt.

Struktur statt Zufall: Ein strategischer Lösungsweg

Ein nachhaltiger Ansatz beginnt mit Transparenz. Zunächst braucht es eine vollständige Vermögensbilanz: Welche Werte sind gebunden, welche erzeugen tatsächlich laufenden Cashflow, wie groß ist die konkrete Versorgungslücke? Darauf aufbauend folgt der gezielte Aufbau unabhängiger Einkommensquellen mit langfristig kalkulierbaren Erträgen.

Ärzte brauchen keine höheren Einnahmen – sie brauchen eine zweite Einkommensquelle, die unabhängig von ihrer Arbeitskraft funktioniert. Sachwertbasierte Strategien können hier eine Rolle spielen, sofern sie planbare Strukturen und nachvollziehbare Ertragsmechanismen bieten. Parallel dazu wird die Steuer nicht als Belastung, sondern als strategisches Instrument verstanden, etwa durch Abschreibungsmodelle und unternehmerische Gestaltungsspielräume.

Photovoltaik als Beispiel für strukturierte Sachwerte

Im Kontext solcher Strategien wird Photovoltaik zunehmend als marktgängiges Beispiel diskutiert. Photovoltaik ist eines der wenigen Investments, das planbare Erträge, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und reale Sachwerte miteinander verbindet. Langfristig kalkulierbare Einnahmen, inflationsrobuste Strukturen und ein klar definierter Sachwertcharakter schaffen einen strukturierten Cashflow, der nicht von der eigenen ärztlichen Tätigkeit abhängt. Gleichzeitig bleibt die Investition technisch nachvollziehbar und transparent. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelnes Produkt, sondern das Prinzip: Vermögen entsteht durch systematische Diversifikation und den Aufbau unabhängiger Ertragsquellen, nicht durch die Hoffnung auf einen späteren Praxisverkauf.

Schlussgedanke

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen verändern sich spürbar. Nachfolgeprobleme, politische Unsicherheiten und steigende Abgaben erhöhen den Druck auf niedergelassene Mediziner. Wer ausschließlich auf seine Praxis vertraut, plant nicht unternehmerisch. Vermögen entsteht nicht durch Einkommen allein, sondern durch Struktur.

Über Olaf Zeh und Philipp Zeh:

Olaf Zeh und Philipp Zeh sind die Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH, einem Tochterunternehmen der FW Faire Werte eG. Gemeinsam unterstützen sie niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in enger Zusammenarbeit mit deren Steuerberatern dabei, durch gezielte Photovoltaik-Investitionen steuerlich optimiertes Vermögen aufzubauen. Mehr Informationen unter: www.dieaerzteversorger.de

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