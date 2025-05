InnoConcept GmbH

Webdesign mit Konzept – So verhilft InnoConcept Unternehmen zu einem Relaunch ohne Kopfschmerzen

Wuppertal (ots)

Viele Unternehmen unterschätzen, wie sehr eine unprofessionelle Webseite potenzielle Kunden abschreckt. Sebastian Limberg und Toni Otto, Geschäftsführer der InnoConcept GmbH und Experten für hochwertiges Webdesign, helfen Unternehmen dabei, sich online professionell und einzigartig zu präsentieren. Wie die Zusammenarbeit mit der Agentur abläuft und was ihr Konzept so besonders macht, erfahren Sie hier.

Ein starkes Unternehmen erkennt man an seinen Projekten, an zufriedenen Kunden und einer klaren Vision. Doch was passiert, wenn diese Erfolge nicht sichtbar sind? Wenn eine Webseite mehr nach Baustelle als nach Aushängeschild aussieht? Genau hier liegt das Problem: Unternehmen verschiedenster Branchen investieren täglich in ihr Kerngeschäft – doch ihre digitale Präsenz bleibt oft auf der Strecke. Sie haben keine Zeit, sich mit Webdesign auseinanderzusetzen, oder wurden in der Vergangenheit von Agenturen enttäuscht. Projekte zogen sich hin oder wurden nie fertiggestellt – Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Webauftritt vieler Unternehmen ist daher oft nicht mehr als ein Relikt aus besseren Zeiten: veraltet, unpersönlich und oftmals nicht auf die mobilen Endgeräte ausgerichtet. Das Tragische ist, die meisten Unternehmen merken nicht einmal, wie viele Kunden sie durch eine schlechte Webseite verlieren. Denn wenn die Seite nicht überzeugt, zieht der potenzielle Kunde einfach weiter – ohne eine Spur zu hinterlassen. "Eine schlechte Webseite kostet Unternehmen Chancen, von denen sie niemals erfahren werden", erklärt Sebastian Limberg, Gründer und Geschäftsführer der InnoConcept GmbH.

"Jedes Projekt beginnt bei uns mit einem klaren Anspruch: Eine Website zu schaffen, die die Zielgruppe unseres Kunden anspricht, Vertrauen schafft – und auf ganzer Linie überzeugt", erklärt Toni Otto, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer der InnoConcept GmbH. Zusammen haben die beiden Unternehmer eine dynamische Webdesign-Agentur gegründet, die sich voll und ganz auf eines konzentriert: die Webseite ihrer Kunden. "Wir liefern kein aufgeblasenes Fullservice-Marketing, keine unnötigen Extras – nur pures, durchdachtes Webdesign, das Eindruck hinterlässt", erklärt Sebastian Limberg. Bei der InnoConcept GmbH arbeiten kreative Nachwuchstalente, erfahrene Entwickler und Spezialisten aus verschiedenen Bereichen und Generationen mit einer gemeinsamen Mission: Webseiten zu erschaffen, die Unternehmen nach vorne bringen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Über 500 erfolgreiche Webdesign-Projekte konnten die Unternehmer in den letzten fünf Jahren für mehr als 326 Unternehmen in der gesamten DACH-Region umsetzen.

Webdesign ohne Risiko – Warum Unternehmen mit der InnoConcept GmbH nicht enttäuscht werden können

Kein Chaos, keine Unsicherheiten – die InnoConcept GmbH bietet eine Zusammenarbeit, die so reibungslos funktioniert, dass ihre Kunden selbst nur wenig Zeit investieren müssen. Während andere Agenturen oft mit komplexen Prozessen und hohen Anforderungen an ihre Kunden arbeiten, setzt InnoConcept auf einen effizienten und unkomplizierten Ansatz. "Unsere Kunden müssen uns nicht jede Kleinigkeit vorgeben oder in endlosen Meetings versinken – sie erhalten von uns durchdachte, fundierte Vorschläge, proaktiv und auf den Punkt gebracht", versichert Sebastian Limberg. Die Agentur kennt sich mit Designwünschen aus und kann ein Spektrum von minimalistischen bis auffälligen Wünschen problemlos bedienen.

"Wir bieten jedem unserer Kunden eine hundertprozentige Zufriedenheitsgarantie", erklärt der Inhaber. "Jedes Projekt wird mit höchster Sorgfalt und Hingabe umgesetzt – und ist erst dann abgeschlossen, wenn der Kunde es mit voller Überzeugung abnickt." Zu diesem Versprechen gehört auch absolute Transparenz, weshalb die Experten auf ein glasklares Fixpreis-Modell setzen. "Keine versteckten Kosten, keine unvorhergesehenen Ausgaben – stattdessen behalten unsere Kunden die volle Kontrolle über ihr Budget, von Anfang bis Ende", versichert Toni Otto. "Sie gehen somit keinerlei Risiko ein und können sorgenfrei von ihrer neuen Webseite profitieren."

Wie zwei junge Agenturinhaber frischen Wind in die Webdesign-Branche bringen

Leidenschaft beginnt oft mit dem Gedanken: "Das muss besser gehen." Und genau das dachten sich auch Sebastian Limberg und Toni Otto, als sie mit gerade einmal 18 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. Damals war das Web voller mittelmäßiger, austauschbarer Seiten – und der Wunsch, etwas Besseres zu schaffen, wurde zu ihrer treibenden Kraft. Mit einem starken Fokus auf praktische Erfahrung haben sie sich mit jedem Projekt weiterentwickelt, wertvolle Erkenntnisse gewonnen und ihre Prozesse kontinuierlich optimiert. Heute steht hinter der Agentur ein Team, das Webdesign nicht nur beherrscht, sondern lebt. Ihr Anspruch: Projekte mit dem Ziel umzusetzen, nicht nur die Erwartungen zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen. Der Erfolg gibt ihnen recht: Hunderte Unternehmen vertrauen bereits auf ihre Expertise und profitieren von Webseiten, die nicht nur ästhetisch beeindrucken, sondern auch strategisch durchdacht sind.

Doch für die Agentur ist Stillstand keine Option. "Wir wollen uns ganz klar von anderen Webdesignern abspalten und unseren Kunden zeigen, dass wir mit Zuverlässigkeit, Designkompetenz und einem klaren Fokus auf Service eine nicht nur stressfreie, sondern sehr angenehme Zusammenarbeit mit einem überzeugenden Endergebnis gewährleisten", erklären die Geschäftsführer der InnoConcept GmbH abschließend. "Denn eine gute Agentur soll das Vorankommen eines Unternehmens bestärken und nicht noch mehr Schwierigkeiten bereiten."

