Neue Studie von Datamaran zeigt wichtige Trends in ersten CSRD-Berichten von über 300 Unternehmen in ganz Europa auf

Datamarans neuer Bericht analysiert 11.000+ Impact, Risk, and Opportunity (IRO) Statements, um aufzuzeigen, wie Unternehmen die Einhaltung der CSRD und nachhaltigkeitsbezogene Prioritäten angehen

Heute veröffentlichte Datamaran, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Risiko- und Governance-Software, seinen neuesten Forschungsbericht, „CSRD Reports Uncovered: Insights from a Detailed Analysis of 11,000+ IROs from 300+ Companies" (Einblicke aus einer detaillierten Analyse von mehr als 11.000+ IRO-Erklärungen von mehr als 300 Unternehmen). Diese einzigartige Studie bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Unternehmen in ganz Europa die EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) angehen, indem sie die offengelegten Themen und die Art und Weise, wie die Auswirkungen, Risiken und Chancen (Imacts, Risks und Opportunities, IROs) kontextualisiert und dargestellt werden, eingehend untersucht.

Die Ergebnisse geben Aufschluss über neue Trends bei der Bewertung der Wesentlichkeit, über die Art und Weise, wie Unternehmen die Offenlegungsanforderungen auslegen, und darüber, welche Themen die Tagesordnung in den Vorstandsetagen bestimmen. Auf der Grundlage von Datamarans eigenen Daten und der Überprüfung durch Experten zeigt der Bericht wichtige Muster und Lücken auf, um Unternehmensführungskräften und Praktikern zu helfen, Praktiken zu vergleichen, blinde Flecken zu erkennen und sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Zusätzlich zu den makroökonomischen Trends bietet der Bericht sektorspezifische Einblicke, wie Unternehmen in 11 Sektoren die doppelte Wesentlichkeit interpretieren. Er zeigt wichtige Reifesignale auf – unter anderem, ob Unternehmen Zeithorizonte anwenden, die Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette offenlegen und zwischen tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen unterscheiden.

Die wichtigsten Ergebnisse sind:

Die negativen Auswirkungen übertreffen die Chancen fast im Verhältnis 3 zu 1 , wobei 37 % aller IROs als negative Auswirkungen und nur 13 % als Chancen eingestuft werden. Dies deutet darauf hin, dass die Unternehmen eine vorsichtige Haltung einnehmen und sich am Vorsichtsprinzip orientieren.

, wobei 37 % aller IROs als negative Auswirkungen und nur 13 % als Chancen eingestuft werden. Dies deutet darauf hin, dass die Unternehmen eine vorsichtige Haltung einnehmen und sich am Vorsichtsprinzip orientieren. Über den Klimawandel (E1), die eigene Belegschaft (S1) und das Geschäftsgebaren (G1) berichteten 99 %, 98 % bzw. 92 % der Unternehmen , während die Themen betroffene Gemeinschaften (S3), Wasser (E3) und Biodiversität (E4) nur in 36 %, 37 % bzw. 44 % der Berichte vorkamen.

, während die Themen betroffene Gemeinschaften (S3), Wasser (E3) und Biodiversität (E4) nur in 36 %, 37 % bzw. 44 % der Berichte vorkamen. Die CSRD-Erklärungen umfassen im Durchschnitt 103 Seiten und sind damit praktisch unverändert gegenüber dem Durchschnitt von 102 Seiten vor der CSRD. Die Unternehmen legen jedoch zwischen 6 und 130 IROs offen (die meisten zwischen 25 und 45), was die große Variabilität bei den Wesentlichkeitsschwellen verdeutlicht.

und sind damit praktisch unverändert gegenüber dem Durchschnitt von 102 Seiten vor der CSRD. Die Unternehmen legen jedoch zwischen offen (die meisten zwischen 25 und 45), was die große Variabilität bei den Wesentlichkeitsschwellen verdeutlicht. Die Unternehmen identifizierten im Durchschnitt 6 der 10 ESRS-Standards als wesentlich, was die breite Anwendung des doppelten Wesentlichkeitsansatzes widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass nur 14 % der Unternehmen unternehmensspezifische IROs in ihre Berichte aufgenommen haben.

„Während die CSRD einen neuen Standard für Transparenz und Rechenschaftspflicht setzt, zeigt unsere Analyse, dass die meisten Unternehmen noch dabei sind, die Voraussetzungen für ein kontinuierliches, datengesteuertes Management zu schaffen", sagte Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran. „Dieser Bericht gibt Unternehmensführungskräften einen wertvollen Maßstab, wenn sie daran arbeiten, sich von der Einhaltung von Vorschriften zu Wettbewerbsvorteilen weiterzuentwickeln."

Die Analyse stützt sich auf Nachhaltigkeitsberichte von 304 Unternehmen aus 21 Ländern und 57 Branchen, die zwischen Januar und April 2025 veröffentlicht wurden.

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen, klicken Sie hier.

