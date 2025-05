Purpose Green

Ganzheitliche Digitallösung für Sanierung und ESG-Management: Purpose Green launcht neues Green+ Portal zur Real Estate Arena

Berlin

Digitalisierung der Immobilienbranche: Berliner Climate-Tech-Unternehmen Purpose Green präsentiert ganzheitliche SaaS-Lösung zur Real Estate Arena in Hannover (Halle 4, F27)

Modulare Softwarearchitektur vereint Analyse, Planung und Dokumentation rund um energetische Sanierungen, ESG-Steuerung und effiziente Bauleitung

Kostenfreie Ersteinschätzung des energetischen Ist-Zustands von Mehrfamilienhäusern und Mixed Use Immobilien direkt am Stand

Anlässlich der Real Estate Arena vom 14. bis 15. Mai 2025 in Hannover, präsentiert Purpose Green (purpose-green.com) das neue Green+ Portal. Mit der modular verfügbaren SaaS-Plattform unterstützt das Berliner Climate-Tech-Unternehmen die Akteure der Immobilienbranche bei der energetischen und strategischen Transformation ihrer Bestände. Am Stand von Purpose Green (Halle 4 / F27) können Besucher mit einer kostenfreien Ersteinschätzung des energetischen Zustands ihrer Immobilien und einer individuellen Software-Demo die Funktionalität des Green+ Portals testen.

Von steigenden CO2-Kosten zum effizienten Sanierungsplan: Die wichtigsten Funktionen des Green+ Portals

Ab 2027 werden mit dem Übergang des nationalen Emissionshandels ins EU-weite ETS-2-System zukünftig Angebot und Nachfrage der Emissionszertifikate den CO2-Preis bestimmen. Experten erwarten Preissteigerungen von bis zu 600 Prozent und mehr. Eigentümer von energetisch besonders ineffizienten Gebäuden müssen schon heute bis zu 95 Prozent der anfallenden CO2-Kosten selbst tragen. Energetische Sanierungen sind für viele Immobilien daher unumgänglich. Doch bislang fehlte in der Branche eine ganzheitliche digitale Lösung, um komplexe Datenanalysen, Maßnahmenplanungen und Projektumsetzung effizient zusammenzuführen.

Mit dem Green+ Portal adressiert Purpose Green das Problem und schafft eine konsistente digitale Umgebung für die Bewertung des energetischen Ist-Zustands, die Planung von Maßnahmen sowie die strukturierte Bereitstellung sanierungs- und ESG-relevanter Daten. Neben Eigentümern und Verwaltern von Bestandsimmobilien profitieren von dieser ganzheitlichen Lösung vor allem Makler, Finanzierer und solche Marktteilnehmer, die im Tagesgeschäft mit zahlreichen Objekten und deren energetischen und ESG-bezogenen Daten arbeiten.

Zukünftig soll die Projektsteuerung für transparente Prozesse mit Live-Updates direkt von der Bauleitung vollständig digitalisiert verfügbar sein. Schon jetzt bietet das Green+ Portal einfachen Zugang zu flexibel kombinierbaren Modul-Lösungen, die je nach Anforderung unterschiedliche Funktionen abdecken und sich passgenau auf die individuellen Immobilienanforderungen abstimmen lassen:

Energy Light Report: Dieses Feature liefert eine digitale Ersteinschätzung zum energetischen Zustand eines Gebäudes inklusive einer Prognose zur Entwicklung der Energieeffizienzklasse, CO2-Kosten und Sanierungskosten. Auch Hinweise zu möglichen Fördermitteln sind enthalten.

Dieses Feature liefert eine digitale Ersteinschätzung zum energetischen Zustand eines Gebäudes inklusive einer Prognose zur Entwicklung der Energieeffizienzklasse, CO2-Kosten und Sanierungskosten. Auch Hinweise zu möglichen Fördermitteln sind enthalten. Energetischer Maßnahmenkonfigurator : Mit diesem Modul können verschiedene Sanierungsszenarien ganz nach den Wünschen von Eigentümern und Kunden in Echtzeit simuliert werden. Die Kosten und Fördermöglichkeiten werden je nach gewählten Maßnahmen dynamisch berechnet und in einem interaktiven 3D-Modell dargestellt. Damit können Beratungsgespräche datenbasiert optimiert werden.

: Mit diesem Modul können verschiedene Sanierungsszenarien ganz nach den Wünschen von Eigentümern und Kunden in Echtzeit simuliert werden. Die Kosten und Fördermöglichkeiten werden je nach gewählten Maßnahmen dynamisch berechnet und in einem interaktiven 3D-Modell dargestellt. Damit können Beratungsgespräche datenbasiert optimiert werden. ROI-Rechner : Das im Green+ Portal fest integrierte Tool bewertet automatisch die Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmenpakete auf Objektebene unter Berücksichtigung von Investitionskosten, Einsparpotenzialen, CO2-Abgaben und verfügbaren Fördermitteln. So bleibt die Wirtschaftlichkeit bei jeder Entscheidung im Fokus.

: Das im Green+ Portal fest integrierte Tool bewertet automatisch die Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmenpakete auf Objektebene unter Berücksichtigung von Investitionskosten, Einsparpotenzialen, CO2-Abgaben und verfügbaren Fördermitteln. So bleibt die Wirtschaftlichkeit bei jeder Entscheidung im Fokus. Data Room: Dateien wie Exposés, Energieausweise oder Förderunterlagen können über den Data Room zu jeder Immobilie strukturiert abgelegt und projektbasiert genutzt werden. Sämtliche Dateien stehen allen Projektbeteiligten im Team zur Verfügung. Damit wird die Kommunikation objektbezogen zentralisiert.

Flexibles Abomodell für jedes Nutzungsszenario

Das Preismodell des Green+ Portals orientiert sich nicht an den genutzten Features, sondern an der Anzahl der für den vollen Funktionsumfang aktivierten Gebäude. Bereits mit einem kostenfreien Basic-Zugang lassen sich erste Gebäude digital erfassen. Für kleinere Bestände mit einzelnen Gebäuden eignet sich das Starter-Abo, während das Growth-Abo mit mindestens 20 Objekten einen kosteneffizienten Zugriff für die Bearbeitung umfangreicherer Datenräume und Analysen erlaubt. Für Immobilienunternehmen mit über 100 Objekten gibt es auf Anfrage einen individuell vereinbarten Enterprise-Plan.

"Wir haben das Green+ Portal entwickelt, um allen Akteuren im Immobiliensektor datenbasierte Entscheidungen rund um Energieeffizienz zu ermöglichen und notwendige Sanierungsmaßnahmen möglichst verständlich, kalkulierbar und umsetzbar zu machen. Egal, ob es um die Einschätzung des energetischen Ist-Zustands, die Entwicklung realistischer Sanierungsszenarien oder die strukturierte Bereitstellung von ESG-Unterlagen für Banken und Förderprogramme geht: All das lässt sich über das Green+ Portal abbilden.

Für Engel & Völkers Commercial durften wir mithilfe des Portals bereits über 1.000 Marktpreiseinschätzungen um relevante Daten zu COâ''-Emissionen und Einsparpotenzialen ergänzen. Die von uns analysierten Flächen umfassen über zwei Millionen Quadratmeter - das zeigt, wie groß der Bedarf an solchen Lösungen im Markt ist und welchen Mehrwert unser Produkt für die Branche bietet", sagt Daniel Schreiner, Head of ESG & Construction von Purpose Green.

Über Purpose Green

Purpose Green ist eines der führenden deutschen Climate-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das den Gebäudesektor mit umfassenden End-to-End-Lösungen für energetische Sanierungen und ESG-geleitetes Asset-Management transformiert. Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet Purpose Green für die Immobilienbranche einen ganzheitlichen, modular kombinierbaren Ansatz: Über das eigene Green+ Portal werden intelligente Softwarelösungen mit fachlicher ESG- und Energieberatung sowie operativer Bauleitung vernetzt. Immobilieneigentümer, Verwalter und institutionelle Fonds erhalten so passgenaue Unterstützung bei der Transformation von Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Bürogebäuden - sowohl auf Einzelobjekt- als auch auf Portfolioebene.

Auf diese Weise ermöglicht Purpose Green, individuelle Nachhaltigkeitsziele effizient zu erreichen, CO2-Emissionen signifikant zu senken und Immobilien gleichzeitig im Hinblick auf Werterhalt und nachhaltige Wertsteigerung zukunftssicher aufzustellen. Gegründet wurde Purpose Green im Jahr 2023 von Okitonga Memba und den Brüdern Lucas und Lennart Christel. Unterstützt von führenden Frühphaseninvestoren wie Speedinvest, Atlantic Labs und Fifth Wall treibt Purpose Green einen nachhaltigen Wandel zur Dekarbonisierung des Immobiliensektors voran.

