bpa wächst in Schleswig-Holstein weiter

Kiel (ots)

Die Landesgruppe Schleswig-Holstein des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wächst weiter und baut ihre Bedeutung als stärkste Interessenvertretung der Pflege aus. Die Stiftung Uhlebüll mit dem Friesischen Wohnpark, den Wohngemeinschaften Uhlebüll und der Pflegeschule Uhlebüll ist das 700. Mitglied der Landesgruppe.

"Wir freuen uns über die Entscheidung für den bpa und werden die Stiftung als Verband aktiv unterstützen", sagte Kay Oldörp, Leiter der bpa Landesgeschäftsstelle in Kiel, anlässlich der Aufnahme des neuen Mitgliedes.

Der Friesische Wohnpark mit dem Senioren Wohn- und Pflegeheim bietet 121 Menschen in Niebüll, im Kreis Nordfriesland ein Zuhause. In drei Wohnanlagen mit insgesamt 72 Wohnungen wurden beginnend ab 2003 ergänzend betreutes Wohnen und eine Tagespflege angeboten. Mit drei vollstationären Wohngruppen, einer ambulanten Wohngemeinschaft und einer Tagespflege für die Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit (geistiger) Behinderung beiderlei Geschlechts wird das Portfolio der Uhlebüller Stiftung abgerundet. Mit der zur Stiftung zugehörigen Pflegeschule Uhlebüll (PSU) wird wohnortnah an der Westküste die Ausbildung des Nachwuchses angeboten.

"Pflegeunternehmen brauchen angesichts der immer schnelleren und komplexeren Anforderungen die kompetente Unterstützung eines starken Verbandes, der vor Ort umfassend Beratung anbietet und unsere Interessen auch in Verhandlungen vertritt", bekräftigt Knut Henningsen, Vorstand der Stiftung Uhlebüll den Beitrittsentschluss. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem bpa und auf viele neue Impulse."

