TCL SunPower Global - eine neue Geschäftseinheit, die nachhaltiges Leben im Jahr 2025 neu definiert

Lyon, Frankreich, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

TCL SunPower Global, ein neuer Geschäftsbereich innerhalb der TCL Group, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Geschäftstätigkeit als führender Anbieter innovativer Solarenergielösungen aufnehmen wird.

TCL SunPower Global verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Innovation von Solartechnologien und ist bestrebt, den Markt mit Spitzentechnologie zu versorgen. Dieses Engagement geht weit über die Bereitstellung fortschrittlicher Produkte hinaus. TCL SunPower Global ist bestrebt, sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen zu erweitern, einschließlich Komplettlösungen für Privathaushalte, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. TCL SunPower Global ist sich auch des Wertes seines engagierten SunPower Installationsnetzwerks bewusst. Um diese wichtige Komponente zu stärken, investiert das Unternehmen in das Angebot zusätzlicher Premium-Services. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht das Engagement von TCL SunPower Global für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit.

„Wir stehen am Beginn einer neuen Ära des intelligenten und nachhaltigen Lebens. Durch die Kombination des Know-hows von TCL in der Unterhaltungselektronik, den Fertigungskapazitäten und der Stärke der Lieferkette mit der 40-jähriger Erfahrung von SunPower bei bahnbrechenden Innovationen in der Solartechnologie wird der neue Geschäftsbereich TCL SunPower Global die Definition eines Komplettanbieters von Energielösungen für Privathaushalte, Unternehmen und Utility-Kunden revolutionieren" sagt Steven Zhang, Geschäftsführer von TCL SunPower Global. „Heute geht es nicht nur darum, eine neue Geschäftseinheit zu definieren. Wir bereiten den Weg für eine Zukunft, die Technologie und Nachhaltigkeit durch ein intelligentes Komplettsystem aus smarten, nachhaltigen Produkten und innovativen Dienstleistungen harmonisiert."

TCL SunPower Global, die in der EMEA Region tätig ist, ist bereit, eine Innovationswelle in der Branche auszulösen und beispiellose Standards in der Solarbranche zu setzen.

„Wir sind uns bewusst, dass sich die Solarbranche in einer dynamischen Phase befindet und sich an die Bedürfnisse einer sich schnell verändernden globalen Landschaft anpasst. Angesichts dessen sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserer neuen, flexibleren Unternehmensstruktur, die auf der hoch angesehene Marke SunPower basiert, an der Spitze der Branche stehen", sagt Vincent Maurice, Vice President Sales bei TCL SunPower Global. „Wir sind bereit, unser zuverlässiges Netzwerk von Installateuren und Vertriebspartnern mit unseren bahnbrechenden, hocheffizienten Energielösungen auszustatten, die darauf abzielen, moderne Häuser und Lebensstile zu revolutionieren. Durch die Kombination der Fähigkeiten der TCL Group mit SunPowers Technologie und langjährigem Ruf in Europa können wir europäischen Kunden eine breitere Palette wettbewerbsfähiger Lösungen anbieten."

TCL SunPower Global wird Solarenergielösungen der Marke SunPower sowie TCL Solarprodukte und Energiedienstleistungen anbieten. Diese Angebote ermöglichen es Hausbesitzern, Unternehmen und Utility-Kunden, ihren Energieverbrauch effizient zu steuern und die Nutzung ihrer selbst erzeugten sauberen Energie zu optimieren.

Entdecke, wie die Angebote von SunPower zu einer umweltbewussteren, technologisch fortschrittlicheren und nachhaltigeren Zukunft beitragen können, indem du unsere Webseite https://sunpower.global besuchst.

Über TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, ein stolzes Mitglied der TCL Group, ist ein branchenführender Anbieter von innovativen Solarenergielösungen. Als vertrauenswürdige Marke, auf die sich Millionen von Menschen tagtäglich verlassen, setzen wir uns für eine nachhaltige, vernetzte Zukunft ein und verändern die Art und Weise, wie die Welt mit Strom versorgt wird. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Solarbranche treiben wir den Übergang zu sauberer, erneuerbarer Energie voran, um eine bessere Zukunft für Alle zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter https://sunpower.global und auf LinkedIn.

Original-Content von: TCL SunPower Global, übermittelt durch news aktuell