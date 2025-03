Seeberger GmbH

Snacks für Darm & Hormone: Food-Bloggerin und Ernährungsberaterin Nathalie Gleitmanns Tipps für natürliches Wohlbefinden

Glück beginnt im Bauch: Eine gesunde Darmflora ist der Schlüssel zu einer stabilen Hormonbalance, Stimmung und einem Energielevel, das dich durch den Tag bringt - und kleine Snack-Entscheidungen können dabei schon eine große Rolle spielen. Gemeinsam mit Snack-Experte Seeberger teilt Food-Bloggerin und zertifizierte Ernährungsberaterin Nathalie Gleitmann ihre besten Tipps.

Glücklich snacken - warum der Darm die Hauptrolle spielt

"Durch eine darmfreundliche Ernährung können wir eine gesunde Hormonproduktion unterstützen - für mehr Balance und Energie im Alltag", so Nathalie Gleitmann.

Mehr als nur ein Verdauungsorgan: Der Darm wird oft als "zweites Gehirn" bezeichnet, da er in ständigem Austausch mit den Hormonen steht. Rund 90 Prozent des Glückshormons Serotonin werden hier produziert. Kein Wunder also, dass eine gesunde Darmflora nicht nur die Verdauung, sondern auch die die Stimmung und das Energielevel positiv beeinflussen kann.

Nathalie Gleitmanns Snack-Hacks für Darm- und Hormonbalance

Nährstoffreiche Snacks sind mehr als ein schneller Energielieferant - sie können echte Gamechanger für die Darmgesundheit sein. Nathalie Gleitmann setzt auf folgende Nährstoffquellen:

Ballaststoff-Booster für eine aktive Verdauung: Mandeln, Walnüsse oder Trockenpflaumen bringen die Verdauung in Schwung und liefern gleichzeitig wertvolle Mikronährstoffe wie Magnesium, das an der Hormonregulation beteiligt ist.

Mandeln, Walnüsse oder Trockenpflaumen bringen die Verdauung in Schwung und liefern gleichzeitig wertvolle Mikronährstoffe wie Magnesium, das an der Hormonregulation beteiligt ist. Gesunde Fette & Omega-3 für hormonelle Balance: Walnüssen, Leinsamen oder Chiasamen sind vollgepackt mit Omega-3-Fettsäuren - echte Alleskönner für Zellgesundheit, Entzündungshemmung und Hormonaufnahme.

Walnüssen, Leinsamen oder Chiasamen sind vollgepackt mit Omega-3-Fettsäuren - echte Alleskönner für Zellgesundheit, Entzündungshemmung und Hormonaufnahme. Fermentierte Snacks für ein glückliches Mikrobiom: Sauerkraut-Chips oder Joghurtsnacks liefern lebendige Kulturen und fördern die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin.

Sauerkraut-Chips oder Joghurtsnacks liefern lebendige Kulturen und fördern die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin. Präbiotische Snacks als Futter für gute Darmbakterien: Haferriegel mit Inulin oder Snacks aus Artischocken fördern das Wachstum guter Darmbakterien.

"Ich habe gelernt, dass meine Darmgesundheit direkten Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. Mit den richtigen Snacks, wie denen von Seeberger, kann ich meine Verdauung und meine Hormonbalance unterstützen - für mehr Energie und ein besseres Bauchgefühl", erklärt Nathalie Gleitmann.

Von Nüssen über Trockenfrüchte bis hin zu Kernen und Samen - Seeberger bietet eine Vielzahl an hochwertigen Snacks, die perfekt für zwischendurch sind oder sich als Topping für Hauptmahlzeiten eignen. So lässt sich Darmgesundheit genussvoll in den Alltag integrieren.

Noch mehr Tipps zur darmfreundlichen Ernährung von Nathalie Gleitmann findest du auf dem Seeberger Blog.

Über Seeberger

Einen Lieblingssnack von Seeberger zu essen, bietet eine kleine Auszeit, sei es unterwegs oder zu Hause, um Energie zu tanken oder um zu entspannen. Wir stehen für höchsten Genuss und beste Qualität, verpackt in unserer unverwechselbaren, orangefarbenen Hülle. Unser Anspruch: Superfood, das super (gut) tut - und damit meinen wir nicht nur unsere Snacks, sondern auch unsere Verantwortung für erstklassige Bedingungen entlang der gesamten Lieferkette. Seeberger, das ist mehr als nur ein Familienbetrieb aus Ulm. Wir sind Vorreiter mit grünem Herz und Innovationsgeist. Unsere Reise startete vor 180 Jahren und seither übernehmen wir Verantwortung - für unsere über 1.000 Mitarbeitenden, für unsere Partner und Menschen in mehr als 60 Ländern weltweit und für eine Natur, in der man leben kann. In jedem Snack von uns steckt die Vision einer besseren Zukunft, in der die Vielfalt und Schönheit der Natur gefeiert werden und wir gemeinsam dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen genauso lecker snacken können.

www.seeberger.de

