Letzter Aufruf: EIT-Jumpstarter 2025 begrüßt Innovatoren aus ganz Europa mit besonderem Schwerpunkt auf den Balkanländern, dem Mittelmeerraum und den EU-Regionen in äußerster Randlage

Letzte Chance, sich Europas führendem Vor-Akzelerator für EU-Unternehmer anzuschließen, mit Sonderpreisen für Innovatoren aus wichtigen aufstrebenden Regionen

Das European Institute of Innovation & Technology (EIT) hat den letzten Aufruf zur Anmeldung für den EIT-Jumpstarter 2025 veröffentlicht. Das EIT ist eine EU-Einrichtung, die darauf abzielt, innovative Ideen auszubilden und in aufstrebende Unternehmen umzusetzen. Dieses Vorzeigeprogramm der EU ist bekannt für die Entdeckung und Förderung außergewöhnlicher Talente in ganz Europa.

Das mit 150.000 Euro dotierte Programm zielt darauf ab, innovative Ideen in marktreife Lösungen zu verwandeln, und bietet entsprechende Unterstützung. Die Anmeldefrist rückt näher und potenzielle Bewerber werden dringend gebeten, diese letzte Gelegenheit zu nutzen, um sich mit einem der führenden Innovationsnetzwerke Europas zu vernetzen. Um für diese transformative Erfahrung in Betracht gezogen zu werden, müssen die Beiträge bis zum 2. April unter eitjumpstarter.eu eingereicht werden.

Die Initiative hat sich in den vergangenen acht Ausgaben als erfolgreich erwiesen, in denen das Programm durchgeführt wurde:

hat mehr als 1.300 Menschen im Unternehmertum weitergebildet,

im Unternehmertum weitergebildet, 124 Neugründungen und zur Schaffung von 2.600 neuen Arbeitsplätzen beigetragen.

EIT-Start-ups haben bereits rund 150 Millionen Euro an externen Investitionen erhalten. Das bedeutet, dass für jeden 1 €, der in das Programm investiert wird, die neu gegründeten Unternehmen 30 € eingebracht haben.

„EIT Jumpstarter ist die ideale Plattform, um innovative Ideen zu validieren und die potenzielle Vermarktung von Forschungsergebnissen zu erkunden", betont Tina Benda von EIT RawMaterials, die im Rahmen von EIT Jumpstarter die Kohorte für Metalle, Mineralien, fortschrittliche Materialien und industrielle Nebenströme betreut.

In diesem Jahr legt das Programm einen besonderen Schwerpunkt auf Innovatoren aus dem Mittelmeerraum und den EU-Regionen in äußerster Randlage wie Guadeloupe, Französisch-Guayana, Réunion, Martinique, Mayotte und Saint-Martin (Frankreich), den Azoren und Madeira (Portugal) sowie den Kanarischen Inseln (Spanien) und bietet ihnen im Erfolgsfall die Chance auf zusätzliche Auszeichnungen. Darüber hinaus werden begabte Personen aus Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, dem Kosovo und Bosnien und Herzegowina ermutigt, sich zu bewerben, wobei für diese Gebiete besondere Möglichkeiten bestehen.

Was kommt als Nächstes?

Bewerbungen in 8 verschiedenen Kategorien: Bis zum 2. April 2025 können über die EIT Jumpstarter-Seite Projekte in den Bereichen Lebensmittel und Agrartechnologie, Gesundheitswesen, fortschrittliche und umweltfreundliche Fertigung, Energie und erneuerbare Energien, intelligente Städte und städtische Mobilität, New European Bauhaus (NEB), Wiederaufbau der Ukraine sowie Metalle, Mineralien und industrielle Nebenströme eingereicht werden.

Aus den Bewerbern werden 190 Teams ausgewählt, die an Online-Bootcamps und Pitch Days teilnehmen. Von dort aus werden 80 Teams weiterreisen, um vor Ort geschult zu werden, ihre Geschäftspläne zu entwickeln und ihre Start-ups zu registrieren. Im November 2025 werden 48 Teams am finalen Pitch-Wettbewerb teilnehmen und um Geldpreise und die Möglichkeit wetteifern, sich innerhalb des EIT, dem größten Innovationsnetzwerk in Europa, zu präsentieren.

Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) stärkt die Innovationsfähigkeit Europas, indem es sich globalen Herausforderungen stellt, unternehmerische Talente fördert und so zu nachhaltigem Wachstum und der Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze auf dem gesamten Kontinent beiträgt. Das EIT ist ein integraler Bestandteil von Horizont Europa, dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation.

