NXTGEN Podcast: KSK und Führung unter Extrembedingungen – Warum das Potenzialfeststellungsverfahren des KSK mehr ist als ein militärischer Eignungstest

Deutschland diskutiert über Sicherheit. Über Verteidigungsfähigkeit, Ausstattung und strategische Ausrichtung. Doch eine entscheidende Frage wird seltener gestellt:

Wer trägt unter extremen Bedingungen Verantwortung und nach welchen Kriterien werden diese Menschen ausgewählt?

Das Potenzialfeststellungsverfahren (PFV) des Kommandos Spezialkräfte steht exemplarisch für einen tiefgreifenden Wandel im Verständnis von Leistungsfähigkeit.

Während sich Auswahlverfahren früher primär auf körperliche Belastbarkeit fokussierten, rücken heute andere Faktoren in den Mittelpunkt:

Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit

kognitive Stabilität bei Erschöpfung

Teamfähigkeit unter Druck

strukturelle Belastungssteuerung über längere Zeiträume

Es geht nicht mehr um isolierte Stärke. Es geht um tragfähige Verantwortung.

Das PFV steht damit sinnbildlich für einen kulturellen Wandel: Leistung wird nicht mehr punktuell gemessen, sie wird systematisch vorbereitet.

Auswahl als Führungsinstrument

Hinter dem NXTGEN Podcast stehen Samuel Come und Denis Pfeifer, beide ehemalige Soldaten aus einer spezialisierten Einheit der Bundeswehr und mit langjähriger Erfahrung in der Vorbereitung von militärischen Anwärtern auf anspruchsvolle Auswahlverfahren bei den Spezialkräften.

Was sie verbindet, ist weniger die Vergangenheit als die Beobachtung, dass viele junge Anwärter nicht an fehlendem Willen scheitern, sondern an fehlender Struktur. Training wird oft als rein körperliche Aufgabe verstanden. Auswahlverfahren wie das PFV zeigen jedoch: Entscheidend ist die systematische Vorbereitung auf Belastung, nicht die punktuelle Leistungsdemonstration.

NXTGEN Athlete entstand aus genau dieser Lücke als Unternehmen, das strukturell denkt.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur militärische Strukturen. Sie verweist auf eine grundlegende Frage moderner Führungskultur:

Wie identifiziert man Menschen, die unter Komplexität tragfähig bleiben?

Im NXTGEN Podcast wird diese Frage im Gespräch mit Persönlichkeiten diskutiert, die seit Jahrzehnten Auswahl- und Führungsverantwortung tragen, darunter:

Generalmajor Dag Baehr, ehemaliger Kommandeur des KSK und heutiger Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes

Generalmajor Jared Sembritzki, Kommandeur der Division Schnelle Kräfte

Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, ehemaliger Inspekteur der Marine

Polizeidirektor Bernd Bürger, ehemaliger Kommandoführer beim USK

Der Fokus liegt dabei nicht auf operativen Details, sondern auf strukturellen Fragen:

Wie entwickelt sich die Auswahlkultur?

Welche Kriterien sind langfristig tragfähig?

Und was bedeutet Führung unter Extrembedingungen im 21. Jahrhundert?

Ein Diskurs mit gesellschaftlicher Reichweite

Der NXTGEN Podcast hat sich in den vergangenen Monaten zu einer Plattform für diesen Diskurs entwickelt.

Allein in den letzten 90 Tagen verzeichnete das Format:

1.950.726 Aufrufe auf YouTube

340.568 monatliche Zuschauer

84.912 Hörerinnen und Hörer innerhalb von 90 Tagen

Insgesamt folgen über 195.208 Menschen regelmäßig dem Podcast.

Damit ist er zu einem der reichweitenstärksten Formate im gesamten DACH-Raum geworden, das sich strukturiert mit Einsatzkräften sowie Auswahl-, Leistungs- und Führungsfragen im sicherheitsrelevanten Kontext auseinandersetzt.

Warum das relevant ist

In einer Gesellschaft, die lange von Stabilität geprägt war, wurden Auswahlverfahren häufig als Hürde verstanden.

Reformen wie das „neue“ PFV zeigen jedoch: Auswahl ist Kulturpolitik im Kleinen. Sie definiert, welche Eigenschaften langfristig tragfähig sind und welche Verantwortung eine Institution ihrer Führung zutraut.

Leistungsfähigkeit ist dabei kein Lifestyle-Thema. Sie ist Teil institutioneller Verantwortung. Und sie beginnt nicht im Einsatz, sondern in der Auswahl.

Die vollständige Diskussion zum „neuen“ Potenzialfeststellungsverfahren (PFV) des KSK und zur Zukunft von Spezialkräften hören Sie im NXTGEN Podcast – auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube.

