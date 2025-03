Fortdress Group GmbH

RefrigiWear® übernimmt die Fortdress Group GmbH

Wilnsdorf, Deutschland, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

RefrigiWear, der führende Hersteller von thermoisolierender Arbeitskleidung, Zubehör und persönlicher Schutzausrüstung, gab heute die Übernahme der Fortdress Group GmbH mit Sitz in Wilnsdorf, Deutschland, bekannt. Damit wird das Unternehmen Teil der RefrigiWear-Familie, zu der bereits FlexiTog, Goldfreeze und Tessuto gehören. Durch die Übernahme der Fortdress Group GmbH, einem der größten Anbieter für Kälteschutzbekleidung in Europa, stärkt RefrigiWear seine Präsenz auf dem europäischen Markt und unterstreicht sein Engagement für den Schutz von Arbeitskräften in kalten Arbeitsumgebungen.

Die Fortdress Group GmbH, die 2024 zudem die niederländische Marke Cold Tex übernommen hat, steht seit jeher für hochwertige und innovative Produkte, die Arbeiter in extremen Bedingungen schützen. Dazu gehören unter anderem Arbeitsbereiche der Kühlkette, in denen Temperaturen teils weit unter dem Gefrierpunkt herrschen, um temperaturempfindliche Produkte – insbesondere Lebensmittel – sicher zu lagern und zu transportieren.

„RefrigiWear hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige, warme Sicherheitskleidung anzubieten, die hart arbeitende Männer und Frauen bei der Produktion, Lagerung und Auslieferung von Lebensmitteln an Verbraucher in aller Welt schützt", erklärt Ryan Silberman, CEO von RefrigiWear. „Ihre Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, und wir sind stolz darauf, jetzt der weltweit größte Anbieter in diesem Bereich zu sein, mit dem größten Produktangebot, das darauf ausgerichtet ist, Menschen bei ihrer wichtigen Arbeit warm, sicher und leistungsfähig zu halten."

Jerry Lauber, CEO der Fortdress Group GmbH, ergänzt: „Ich bin begeistert, Teil der weltweit führenden Gruppe für Kälteschutzkleidung zu sein. Dieser Meilenstein bietet eine unglaubliche Gelegenheit, unsere Marken auf ein neues Niveau zu heben und gleichzeitig das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern."

Die Übernahme der Fortdress Group GmbH folgt auf den Kauf von FlexiTog (Großbritannien, 2024), Tessuto (Niederlande, 2024) und Goldfreeze (Großbritannien, 2025) durch RefrigiWear in Europa. Die Produkte aller Marken der Unternehmensgruppe - sowohl in Europa als auch in Nordamerika - kommen vor allem in der Lebensmittelproduktion und -logistik in kalten Arbeitsumgebungen zum Einsatz. Sie werden auch in Arbeitsumgebungen im Freien verwendet, wo nasses Wetter und kalte Temperaturen eine große Herausforderung für die Sicherheit und Produktivität darstellen.

„Es gehört zu unserer DNA, dass wir Qualitätsprodukte und exzellente Dienstleistungen liefern können", so Silberman weiter. „Als große, etablierte und vertrauenswürdige Marke wird Fortdress uns helfen, dieses Engagement gegenüber unseren Kunden weltweit zu stärken."

Das 1954 von Myron Breakstone gegründete Unternehmen RefrigiWear stellt die strapazierfähigste Arbeitskleidung für die härtesten Arbeiter und für die kältesten Bedingungen her. RefrigiWear blickt auf eine lange Geschichte zurück, die in der Praxis verwurzelt ist, und kennt die Herausforderungen, die die Arbeit in extremer Kälte mit sich bringt. Dies hilft dem Unternehmen, hochwertige isolierte Arbeitskleidung zu liefern, die den kältesten, schmutzigsten und härtesten Bedingungen standhält. Alle Marken von RefrigiWear sind darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Arbeitskleidung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. RefrigiWear hat seinen Sitz in Dahlonega, GA. Weitere Informationen finden Sie unter: pro.refrigiwear.com.

