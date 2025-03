Bodegas Casa La Rad

Barbara Palacios wird Chefwinzerin bei Bodegas Casa La Rad

LOGROÑO, Spanien, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Bodegas Casa La Rad freut sich, die Ernennung von Barbara Palacios López-Montenegro zur neuen Chefwinzerin bekannt zu geben. Palacios ist die erste weibliche Winzerin aus der bekannten spanischen Familie Palacios. Mit ihren tiefen Wurzeln in La Rioja und ihrer umfangreichen internationalen Erfahrung bringt sie eine neue Perspektive in das ökologisch vielfältige Weingut in Rioja Oriental.

„Wir freuen uns sehr, Barbara bei Casa La Rad willkommen zu heißen. Ihr Fachwissen, ihre Leidenschaft und ihr Engagement für eine terroirgeprägte Weinbereitung passen perfekt zu unserer Vision", so Laurent Grumel, Geschäftsführer des Weinguts. „Barbaras Führung wird entscheidend dazu beitragen, Weine zu erzeugen, die sowohl Eleganz als auch Authentizität verkörpern und die einzigartigen Eigenschaften unseres Weinguts widerspiegeln."

Palacios' Weg zur Weinherstellung ist reich und vielfältig. In die Fußstapfen ihres Vaters und ihres Onkels getreten, studierte sie zunächst Weinbau und Önologie in Bordeaux und schloss 2004 mit einem technischen Diplom ab. Sie sammelte praktische Erfahrungen in einigen der renommiertesten Weingüter der Welt, darunter Château Margaux und Château Pichon-Longueville Baron im Médoc und Robert Mondavi im Napa Valley. Ihre anschließende Karriere führte sie rund um den Globus, wo sie ihr Fachwissen bei hochrangigen Weinproduzenten in Australien, Neuseeland, Italien, Chile, Argentinien und Spanien verfeinerte. Nach ihrer Rückkehr in die Rioja im Jahr 2005 widmete sie sich der Pflege eines kleinen Weinbergs in der Nähe von Haro, der 1989 von ihrem Vater Antonio Palacios gepflanzt worden war. Dieses Projekt legte den Grundstein für Bodega Barbarot, ihr persönliches Weinprojekt. Im Jahr 2014 vertiefte Palacios ihr Fachwissen, indem sie einen Abschluss in Önologie an der Universität von Rioja erwarb.

Casa La Rad, ursprünglich im 17. Jahrhundert als Jagdschloss der Marquise de Legarda gegründet, hat sich zum größten Weingut in Rioja entwickelt, das aus einem einzigen Anwesen besteht. Das Weingut erstreckt sich über 800 Hektar und umfasst 48 verschiedene Weinbergsparzellen, die auf einer Höhe zwischen 515 und 675 Metern über dem Meeresspiegel liegen. Die Weinberge sind im Durchschnitt mehr als dreißig Jahre alt, darunter 28 Hektar mit Garnacha-, Malvasía- und Viura-Reben, die bis Mitte der 1970er Jahre zurückreichen. Die Höhenlage, die Mikroklimata und die zerklüfteten Böden des Weinguts verleihen den Weinen eine große Komplexität und Tiefe.

Casa La Rad hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ist mit dem international anerkannten FAIR'N GREEN-Siegel für nachhaltigen Weinbau zertifiziert. Eingebettet in das Ocón-Tal - ein UNESCO-Biosphärenreservat - sind nur 14 % des Weinguts mit Reben bepflanzt. Der Rest ist alten Wäldern, Olivenhainen und Getreidefeldern gewidmet. Durch einen neuen Eigentümer im Jahr 2014 hat das Weingut innovative Techniken für den Fassausbau eingeführt und sich gegen die traditionellen Klassifizierungen Reserva und Crianza entschieden, um die Ausdruckskraft des Terroirs in seinen Weinen zu optimieren.

Bodegas Casa La Rad produziert 100%ige Rioja DOCa-Weine unter die Markennamen Casa La Rad, Alma La Rad und Viña Solarce. Die derzeitige Produktion von 75.000 Litern soll bis 2030 auf 200.000 Liter ansteigen. Die Ernennung von Palacios markiert ein aufregendes neues Kapitel für Casa La Rad und unterstreicht das Engagement für Qualität, Authentizität und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.casalarad.com. Für Medienanfragen, Interviews oder Vertriebsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte unter comercial@casalarad.com.

JOSEPH GRANADOS, +34 676 31 44 00, joseph@casalarad.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636203/Barbara_Palacios.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636204/Bodegas_Casa_La_Rad.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/barbara-palacios-wird-chefwinzerin-bei-bodegas-casa-la-rad-302397611.html

Original-Content von: Bodegas Casa La Rad, übermittelt durch news aktuell