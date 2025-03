niostem

Aktuelle Studie zeigt: niostem, das erste tragbare Gerät zur Haarregeneration, steigert die Haardichte um über 20 Prozent in nur sechs Monaten

Köln

niostem, Pionier im Bereich der Haarregeneration, freut sich, die Ergebnisse einer doppelblinden, randomisierten kontrollierten klinischen Studie bekannt zu geben. Das renommierte deutsche Forschungsinstitut Dermatest aus Münster testete das innovative tragbare Gerät von niostem, das zur Bekämpfung von erblich bedingtem Haarausfall entwickelt wurde. Nach sechs Monaten Testdauer zeigten die Daten signifikantes Haarwachstum bei den Teilnehmern, die unter Haarausfall leiden.

Die Studie verglich die Auswirkungen des niostem-Geräts mit denen eines Placebo-Geräts. Für die Probanden war nicht zu unterscheiden, welche Variante sie nutzten. Männer, die das niostem-Gerät täglich für 30 min verwendeten, erlebten einen statistisch signifikanten Anstieg der Haardichte. Nach nur drei Monaten war ein durchschnittlicher Anstieg der Haardichte um 11,2% zu verzeichnen, verglichen mit einem Rückgang von -0,9% in der Placebo-Gruppe (Kontrollgruppe). Nach sechs Monaten betrug der Anstieg 20,8%, gegenüber einem Rückgang von -2,2% in der Kontrollgruppe.

Zusätzlich zu den männlichen Probanden führte niostem eine Pilotstudie mit 15 Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren durch, die unter Haarausfall leiden. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit des Geräts bei weiblichem Haarausfall zu untersuchen. Nach sechs Monaten zeigte sich bei den Frauen, die das Gerät nutzten, ein durchschnittlicher Anstieg der Haardichte um 16,5%, verglichen mit einem Anstieg von 13,1% in der Kontrollgruppe. Das entspricht einer um 3,4 % höheren Haardichte im Vergleich zur Kontrollgruppe. Auf Grundlage dieser positiven Ergebnisse ist nun eine große Studie mit mehr Probandinnen geplant.

Dr. Carlos Chacón-Martinez, Zellbiologe und Mitbegründer von niostem und weltweit führender Experte für regenerative Medizin und Haarstammzellen, sagt: "Wir haben strengste Testmethoden angewendet, die normalerweise für neue Medikamente und Impfstoffe verwendet werden. Daher sind die Ergebnisse eine großartige Bestätigung für unseren innovativen Ansatz, Haarausfall durch unsere Stem Cell Reactivation Technology zu bekämpfen. Die Ergebnisse der neuen Studie konnte jene der Pilotstudie 2020 sogar nochmals übertreffen. Die aktuellen Daten zeigen eindeutig, dass unser Gerät nicht nur das Haarwachstum fördert, sondern auch die Dichte der Terminalhaare signifikant verbessert. Dabei handelt es sich um markhaltiges, pigmentiertes Haar. Wir bieten damit eine umfassende Lösung für Menschen mit erblich bedingtem Haarausfall."

Die Technologie - Wie funktioniert niostem?

niostem ist das erste tragbare, nicht-invasive Gerät für Haarregeneration, das Haarausfall bereits in den ersten drei Monaten der Anwendung stoppen und das Haarwachstum nach sechs Monaten reaktivieren kann - schmerzfrei, ohne Nebenwirkungen und Ausfallzeiten. Ganz bequem täglich 30 min angewendet, zu Hause oder im Büro, wirkt niostem gezielt, verlässlich und stressfrei für die Anwender.

Die Ursache für Haarausfall findet sich in der Wirkungsweise des natürlichen Hormons DHT (männliches Geschlechtshormon Dihydrotestosteron): Es stört den regulären Haarwuchszyklus. Die Haarfollikel schrumpfen, bis kein Haar mehr nachwächst. niostem wirkt diesem Miniaturisierungsprozess entgegen und reaktiviert diese Follikel durch bioelektrische Stimulation. Mit der sogenannten Stammzellen-Reaktivierungs-Technologie (SCRT) werden die Haarstammzellen auf der Kopfhaut gezielt wieder in den Aktionsmodus geschaltet. Sie regen das Wachstum der Haarfollikel wieder an.

niostem ermöglicht dem Körper, den natürlichen, physiologischen Regenerationszyklus der Haare wiederherzustellen. Das Ergebnis sind stärkere Haarfollikel, aus denen wieder gesünderes und dickeres Haar wachsen kann.

In einer vorangegangen, 6-monatigen Studie* wurde die Wirkung von niostem im Vergleich zu führenden Medikamenten verglichen. Das Ergebnis zeigte sechs Mal dichteres Haar mit der Anwendung von niostem.

"Der große Vorteil von niostem ist, dass unser regenerativer Ansatz das Kern des Problems beim Haarausfall angeht. Anders als die meisten Lösungen versuchen wir weder Hormone zu hemmen (wie Finasterid), noch wie Minoxidil oder Shampoos die Durchblutung zu verbessern. Wir setzen den gestörten Wachstumsprozess innerhalb des Haarfollikels wieder in Gang und kehren den Schrumpfprozess des Haars wieder um. Das sorgt für nachhaltige Regeneration der Haarwurzel und langfristiges, wie auch gesundes Haarwachstum" sagt Emil Aliev, Mitgründer von niostem.

Für wen ist niostem geeignet?

niostem wird allen Anwendern empfohlen, die sich auf der Norwood-Skala zwischen 1-5

(Anfangs- bis Mittelstadium des Haarverlustes) befinden. Auf Norwood-Skala 6 befindet sich der Großteil der Stammzellen und Follikel in einer tiefen Ruhephase, was die Reaktivierung erschwert. Für Norwood-Skala 7 wird niostem nicht empfohlen.

Wie wird niostem angewendet?

Das niostem-Gerät ist täglich für 30 Minuten anzuwenden. Die Tageszeit spielt dabei keine Rolle. Es gibt keine Ausfallzeit, wie man sie beispielsweise nach einer Haartransplantation einplanen muss. Vor und nach der Anwendung kann Sport betrieben werden.

Wann sind die ersten Ergebnisse zu sehen?

Haarausfall kann in den ersten drei Monaten gestoppt und Haarwachstum in den ersten sechs Monaten angeregt werden. Der Erfolg der Anwendung ist allerdings von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig: Grad des Haarausfalls, Gesundheitszustand, Alter, Haartyp, Ernährung und vorliegende Erkrankungen.

Wie sicher ist die Anwendung?

niostem ist eine der sichersten Methoden gegen Haarausfall. Das Gerät entspricht den europäischen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen (CE).

Bioelektrische Stimulation wird seit den 90er Jahren in verschiedenen Bereichen eingesetzt (z.B. für neuromuskuläre, neurologische, ophthalmologische und für andere Stimulationen).

Bislang sind keine signifikanten Nebenwirkungen bekannt.

Kosten

UVP 990 Euro

Über niostem

niostem ist ein zukunftsorientiertes Startup, das sich der Entwicklung innovativer Lösungen gegen Haarausfall widmet. Gegründet von Experten in der regenerativen Medizin, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um effektive, nicht-invasive Ansätze für Menschen mit Haarausfall zu bieten.

Über Dermatest

Das Institut Dermatest wurde 1978 gegründet und ist eine führende klinische Forschungsorganisation, die auf die wissenschaftliche Bewertung dermatologischer Produkte spezialisiert ist. Bekannt für seine rigorosen Testmethoden und das Engagement für Exzellenz hat Dermatest zahlreiche Produkte in den Bereichen Hautpflege und Haarregeneration erfolgreich validiert. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Wirksamkeit spielt Dermatest eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung glaubwürdiger, objektiver Ergebnisse, die sowohl Verbrauchern als auch Herstellern Vertrauen schenken. Ihr Engagement für die Weiterentwicklung der dermatologischen Wissenschaft setzt nicht nur Maßstäbe in der Branche, sondern fördert auch das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte, die sie verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niostem.de

*Hair Regeneration: A Novel Non-Pharmaceutical Approach to Hair Restoration - Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial (2024)

