pacemaker

Prozessoptimierung trifft auf Bestandsprognosen: Celonis und thyssenkrupp-Tochter pacemaker geben Partnerschaft bekannt

Bild-Infos

Download

Essen/München (ots)

pacemaker, ein Softwareunternehmen von thyssenkrupp, das KI-basierte Softwarelösungen für resiliente Lieferketten entwickelt, und Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Mining und Prozessintelligenz, geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen mit prädiktiven Analysen den Blick in die Zukunft zu eröffnen und ihre Lieferketten effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dafür bietet pacemaker.ai künftig eine integrierte Lösung aus Celonis Process Mining und dem eigenen Demand Forecasting an. Die Prognosedaten von pacemaker.ai können dabei nativ in den Celonis Intelligence Graph integriert werden. Kunden profitieren somit von automatisierten Prognosen für die Bereiche Einkauf, Produktion und Logistik. Über- und Unterbeständen wird vorgebeugt, Lieferzeiten lassen sich minimieren und Prozesse effizienter gestalten.

"Das effiziente Management komplexer Lieferketten und der Warenbestände ist für viele mittelständische und große Unternehmen derzeit eine der größten Herausforderungen", so Peter Budweiser, General Manager Supply Chain bei Celonis. "Daher profitieren mittelständische und große Unternehmen von unserer Partnerschaft mit pacemaker: Sie verknüpft auf einzigartige Weise die umfassende Datenbasis unserer Kunden mit den hochpräzisen Prognosen von pacemaker und ermöglicht dadurch verlässliche und einfach umsetzbare Vorhersagen für ihre Bedarfsplanung."

"Wir freuen uns, die marktführende Process-Intelligence-Plattform von Celonis mit unserer industriellen Expertise und leistungsstarken KI-Technologie zu unterstützen", ergänzt Christian Jabs, CEO von pacemaker. "Bereits heute überbieten unsere Prognosen die Genauigkeit von bestehenden Lösungen um 20 bis 30 Prozent. In der Kombination mit den hochwertigen Prozessdaten von Celonis befähigen wir Unternehmen, dies noch zu übertreffen und noch fundiertere Entscheidungen zu treffen, um ihre Ressourcen optimal zu nutzen."

Über pacemaker

pacemaker.ai ist ein Vorreiter im Bereich der nachhaltigen, KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen. Gegründet als Corporate Venture von thyssenkrupp, bietet pacemaker.ai moderne und passgenaue Softwarelösungen zur Optimierung globaler Lieferketten - aus der Industrie für die Industrie. Die individuell auf Kundenbedürfnisse konfigurierbaren Lösungen fokussieren sich auf Demand Forecasting und Carbon Intelligence und nutzen eine Kombination aus Rohdaten, Branchenwissen und Machine Learning, um Kunden aus verschiedensten Branchen hochpräzise Prognosen und Bilanzen zu ermöglichen. Damit befähigt pacemaker.ai seine Kunden zu datenbasierten Planungsentscheidungen, um Ressourcen zu schonen, Effizienzen zu steigern und Kosten zu senken. Mit einem interdisziplinären Team und engen Verbindungen in die Forschung gestaltet pacemaker.ai die Zukunft des globalen Supply-Chain-Managements. Sustainably better. Weitere Informationen sind online verfügbar unter https://www.pacemaker.ai/

Über Celonis

Celonis sorgt dafür, dass Prozesse für Menschen, Unternehmen und den Planeten funktionieren. Die Celonis Process-Intelligence-Plattform, basierend auf Process Mining und Künstlicher Intelligenz (KI), kombiniert Prozessdaten mit geschäftlichem Kontext, um einen lebendigen digitalen Zwilling des Unternehmens zu schaffen, der Menschen mit Prozessen, Teams untereinander und KI mit dem operativen Geschäft verbindet. Tausende Unternehmen weltweit, darunter die Hälfte der Forbes Global 2000, nutzen Celonis, um ihr Geschäft besser zu verstehen, ihre Prozesse zu optimieren und einen signifikanten Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen. Celonis hat seine Hauptsitze in München und New York City sowie mehr als 20 weitere Standorte weltweit. www.celonis.com

Original-Content von: pacemaker, übermittelt durch news aktuell