Ranft & Kollegen Personalmanagement

Philip Ranft setzt neue Maßstäbe: Psychologische Eignungsdiagnostik als Schlüssel zu nachhaltigem Recruiting

Lippstadt (ots)

Ranft & Kollegen, eine auf die Besetzung anspruchsvoller Schlüsselpositionen spezialisierte Personalberatung, erweitert ihr Portfolio um ein innovatives und richtungsweisendes Instrument: die psychologische Eignungsdiagnostik. Dieses in der Personalberatungsbranche seltene Verfahren ergänzt die klassischen Auswahlprozesse um eine wissenschaftliche Grundlage, die in dieser Art einzigartig ist.

Fachwissen und Persönlichkeit: Die perfekte Symbiose für nachhaltigen Erfolg

Mittels Einbindung der psychologischen Eignungsdiagnostik gelingt es nunmehr, neben den fachbezogenen Qualifikationen auch persönliche Eigenschaften wie Teamgeist, Führungsstärke und Anpassungsfähigkeit zu bestimmen. In der Folge profitieren Firmen von Bewerbern, die sowohl die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen als auch hinsichtlich ihrer Kultur und Wertvorstellungen in das jeweilige Unternehmen passen.

Individueller Mehrwert - insbesondere für Kandidaten

Hervorzuheben ist, dass sich die Diagnostik nicht auf eine standardisierte Beurteilung der Bewerber reduziert. Vielmehr rückt deren Vielseitigkeit in den Fokus, was es ermöglicht, freie Stellen in einem Betrieb dergestalt zuzuordnen, dass eine dauerhafte Zufriedenheit sowie die volle Ausschöpfung des Potenzials gewährleistet wird. Berufliche Anforderungen harmonieren dadurch mit individuellen Präferenzen.

"Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen so zusammenzubringen, dass beide Seiten nachhaltig profitieren", erläutert Geschäftsführer Philip Ranft. In Zusammenarbeit mit der SCHEELEN AG wurde dieses neuartige Verfahren zwischenzeitlich in die eigenen Auswahlprozesse integriert. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht auf einer vollumfänglichen Musterung der Bewerber, sondern vielmehr darauf, die einzelnen Kandidaten in Positionen vermitteln zu können, die ihren persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen optimal entsprechen.

Über Ranft & Kollegen

Ranft & Kollegen Personalmanagement ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf der Besetzung anspruchsvoller Positionen in Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf Ingenieur- und IT-Positionen sowie Führungsrollen, insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Finance.

Original-Content von: Ranft & Kollegen Personalmanagement, übermittelt durch news aktuell