Patricia Locher-Scheuenpflug: Warum die Epoxidharz-Boden-Systeme von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY bei der Industrie gefragt sind

Industrieböden werden extrem stark beansprucht – Epoxidharz hat sich unter diesen Bedingungen bewährt. LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY, ehemals LK-Kunststofftechnik GmbH , entwickelt, produziert und verlegt High-Tech-Böden für Produktions- und Lagerhallen, die sich an die Gegebenheiten vor Ort und die individuellen Ansprüche ihrer Kunden anpassen. An dieser Stelle erklärt Geschäftsführerin Patricia Locher-Scheuenpflug, was ihre Mehrschichtböden so besonders macht und wie sie eingebaut werden.

Industrieunternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Produktion reibungslos läuft. Alles, was die Prozesse behindern könnte, sollte deshalb bedacht und im Vorfeld ausgeräumt werden. Insbesondere führen Schäden an Hallenböden häufig zu Verzögerungen und im schlimmsten Fall sogar zum Produktionsausfall. Fest steht: Industrieböden müssen einer hohen Belastung standhalten, bei einer schlechten Qualität kommt es früher oder später zu Rissen, Schlaglöchern oder Ausbrüchen und auch zu Ablösungen oder Abplatzungen. Häufig geht es jedoch nicht allein um die extreme Drucklast, sondern auch um die chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Ölen. Ein guter Hallenboden sollte zudem abriebfest sein und sich einfach reinigen lassen. Nicht zuletzt sind rutschhemmende Eigenschaften gefragt, um die Arbeitssicherheit zu garantieren. "Ein Unternehmen, das beim Hallenboden nicht auf höchste Qualität setzt, wird immer wieder Probleme bekommen und es fallen natürlich auch Mehrkosten an, wenn die Erneuerung in kurzen Abständen nötig ist", erklärt Patricia Locher-Scheuenpflug, Geschäftsführerin von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY, ehemals LK-Kunststofftechnik GmbH.

"Hallenböden auf der Basis von Epoxidharz haben sich langfristig bewährt, weil sie im Gegensatz zu Beton oder Zementestrich auch elastische Eigenschaften haben können und so die Bodenplatte nahtlos schützen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine leichtere Reinigung und die damit einhergehende bessere Hygiene bei weniger Zeitaufwand sowie eine reduzierte Staubbildung aus – das Arbeiten wird so als ganzes deutlich sauberer und gesünder", so die Expertin von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY weiter. "Für den Einbau ist allerdings ein Spezialist erforderlich, der für die richtige Materialmischung und eine fachgerechte Verarbeitungstechnik sorgt. Das Unternehmen wurde vor mehr als 40 Jahren von meinem Vater Paul Locher gegründet, der als Chemiker selbst im Labor tätig war – auch aus diesem Grund nimmt die Produktentwicklung bis heute einen entscheidenden Schwerpunkt im Unternehmen ein." Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt Patricia Locher-Scheuenpflug ihre High-Tech-Böden im eigenen Labor und produziert die Mischungen direkt vor Ort auf der Baustelle – ein Service, der sie einzigartig auf dem Markt macht. Das flüssige Material wird dann mit eigenen Teams verlegt. Die Epoxidharz-Boden-Systeme des Unternehmens finden sich vornehmlich in Industrie- und Lagerhallen, aber auch auf Fahrwegen, oder in Werkstätten und Showrooms. Mit ihren individuellen Lösungen setzt LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY auf hochwertige Böden, die den Ansprüchen ihrer Kunden langfristig entsprechen.

Kurz gefragt: Patricia Locher-Scheuenpflug über ihre Epoxidharz-Boden-Systeme, ihren Arbeitsprozess und die Entwicklung bei den Industrieböden

Sie sind nicht der einzige Anbieter im Bereich Epoxidharz-Böden. Was unterscheidet Ihre Systeme von anderen?

Während wir in die Forschung investieren und eigene Produkte herstellen, setzen andere auf Fertigmischungen. Wir können daher immer flexibel auf die Kundenwünsche reagieren. Darüber hinaus ist es uns so sogar möglich, die Mischungen noch vor Ort an die ortsabhängigen Parameter, wie die Temperatur des Bodens oder der Halle anzupassen und sogar eventuell spontane Änderungswünsche der Kunden zu integrieren – dazu ändern wir vor Ort die Rezeptur und der Boden härtet trotzdem in kurzer Zeit aus. Das geht mit einer Fertigmischung nicht, sodass es bei Wettbewerbern oft zu Verzögerungen und einer schlechteren Qualität kommt. Unsere Flexibilität ermöglicht uns maßgeschneiderte Lösungen, eine termingerechte Umsetzung und eine lange Haltbarkeit.

Wie werden Ihre Industrieböden verlegt?

Wenn ein Kunde uns mit der Sanierung seines Hallenbodens beauftragen möchte, steht zuerst eine Ortsbegehung an. Die technischen Projektleiter von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY sprechen über die konkreten Anforderungen und Wünsche, klären den Termin und schauen sich die Gegebenheiten genau an. Auf dieser Grundlage geben wir ein sorgfältig kalkuliertes Angebot ab – auf den Preis kann sich der Kunde bei uns verlassen. Gleichzeitig sind noch während unserer Arbeit Änderungen möglich, denn wir wollen, dass am Ende alles so ist, wie es sich unser Kunde wünscht.

Für die Umsetzung ist eines unserer Projektteams verantwortlich, das aus zwei bis acht Fachkräften besteht. Ein Projektleiter ist der persönliche Ansprechpartner für das gesamte Bauvorhaben. In der Bauphase wird zunächst die Oberfläche durch Kugelstrahlen oder Schleifen gereinigt und anschließend eine Grundierung aufgebracht – stark beschädigter Boden wird ausgebrochen oder gefräst. Dann folgen zwei bis vier Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften und Funktionen. Unsere mehrschichtigen Systeme sind dicker, widerstandsfähiger und dadurch deutlich langlebiger als dünne Standardsysteme. Ist die letzte Schicht ausgehärtet, kann der Boden genutzt werden. In der Regel sind wir innerhalb von einer Woche mit der Umsetzung fertig.

Ein Blick in die Zukunft: Wie es mit der Entwicklung von Industrieböden weitergeht

Wie sieht es mit der neuesten Entwicklung bei den Industrieböden aus?

Viel dreht sich gegenwärtig um umweltfreundliche Bodensysteme, bei denen nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz kommen. Zum Einsatz kommen Komponenten wie natürliche Öle und Säuren aus dem Lebensmittelbereich. In unserem eigenen Labor haben wir bereits umweltfreundliche Systeme entwickelt, was in der Industrie auf großes Interesse stößt. Kunden haben diese Systeme in der Praxis unter harten Bedingungen getestet und sind begeistert. Gegen den breiten Einsatz spricht nur noch, dass die umweltfreundlichen Systeme teurer sind als herkömmliche Epoxidharzbeschichtungen. Aber das Umweltbewusstsein gewinnt auch in der Industrie immer stärker an Bedeutung.

