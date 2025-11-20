Panifactum

Power statt Pasta: Warum immer mehr Sportler auf Low Carb umsteigen

Schöntal (ots)

Lange galten Nudeln, Brot und Co. als unverzichtbare Energiequellen für sportlich Aktive. Doch mittlerweile denken viele Leistungsträger um und setzen auf Low Carb. Die Idee dahinter: Wer Kohlenhydrate reduziert und stattdessen hochwertige Fette und Proteine gezielt einsetzt, sorgt für stabile Energie, bessere Regeneration und eine nachhaltige Leistungssteigerung.

Gerade im Ausdauersport kann ein angepasstes Low-Carb-Konzept wahre Wunder wirken – weniger Leistungseinbrüche, mehr Fokus und ein besseres Körpergefühl. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sich Low-Carb in den Alltag integrieren lässt, worauf Athleten achten müssen und warum Low Carb längst kein kurzfristiger Hype mehr ist.

Effizienz und Ausdauer durch besseren Fettstoffwechsel

Ein zentraler Vorteil von Low Carb liegt in der verbesserten Fähigkeit, Fett als Hauptenergiequelle zu nutzen. Der Körper lernt, gespeicherte Fettsäuren effizienter zu oxidieren – ein entscheidender Faktor, denn im Gegensatz zu den begrenzten Glykogenspeichern stehen Fettreserven praktisch unbegrenzt zur Verfügung. Das bedeutet: weniger Einbrüche bei langen Belastungen und eine gleichmäßigere Energiebereitstellung. Besonders in Disziplinen wie Marathon, Triathlon oder Radrennen kann das den Unterschied machen.

Zudem werden durch die sparsamere Nutzung der Kohlenhydratspeicher Energiereserven für entscheidende Wettkampfphasen geschont, etwa für Sprints oder den Endspurt. Gleichzeitig bleibt der Blutzuckerspiegel stabil, Energie-Crashs und das bekannte „Hungerast“-Gefühl treten seltener auf. Wer sich ketogen ernährt, profitiert zusätzlich von der Bildung sogenannter Ketonkörper. Sie dienen Muskeln und Gehirn als besonders effiziente Energiequelle und fördern Konzentration wie Ausdauer. Nicht zufällig setzen zahlreiche Spitzenathleten, darunter Ironman-Gewinner, auf diese Ernährungsform.

Positive Effekte auf Körperzusammensetzung und Gesundheit

Low Carb beeinflusst nicht nur die Leistung, sondern auch die Körperzusammensetzung. Ein niedriger Insulinspiegel unterstützt den Fettabbau und erleichtert es, hartnäckige Reserven zu mobilisieren. Da fettreiche und proteinbetonte Mahlzeiten zudem länger sättigen, fällt die Appetitkontrolle leichter – ein Vorteil für Athleten, die ihr Gewicht präzise steuern müssen.

Auch gesundheitlich zeigen sich Vorteile: Der reduzierte Konsum von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten kann Entzündungsprozesse im Körper verringern. Das wiederum beschleunigt die Regeneration nach intensiven Belastungen. Viele Sportler berichten außerdem von weniger Magen-Darm-Beschwerden im Wettkampf, da weniger Gels oder Riegel notwendig sind und die Energie vermehrt aus körpereigenen Quellen stammt.

Grenzen und sinnvolle Kombinationen

Dennoch ist Low Carb kein Allheilmittel. Bei sehr intensiven Belastungen – etwa Sprints, Intervalltrainings oder Krafttraining – sind Kohlenhydrate nach wie vor der effizienteste Treibstoff. Hier stößt der Fettstoffwechsel an seine Grenzen. Daher kombinieren viele Sportler beide Prinzipien: Sie trainieren im Alltag mit reduziertem Kohlenhydratanteil, um den Fettstoffwechsel anzuregen, und greifen im Wettkampf gezielt auf Kohlenhydrate zurück.

Diese Strategie, bekannt als Train Low – Compete High, gilt als besonders wirkungsvoll. Trainingseinheiten mit entleerten Glykogenspeichern fördern die Anpassung an den Fettstoffwechsel, während im Wettkampf volle Speicher die maximale Leistungsfähigkeit sichern.

So zeigt sich: Low Carb ist längst kein kurzfristiger Trend, sondern ein durchdachtes Konzept für nachhaltige Leistungsoptimierung, vorausgesetzt, es wird individuell angepasst und klug mit klassischen Strategien kombiniert.

Über Matthias Hofmann:

Matthias Hofmann und Alexandra Hofmann sind die Gründer von Panifactum, einer Bäckerei, die sich auf die Herstellung glutenfreier und hochwertiger Low-Carb-Produkte in Bio-Qualität spezialisiert hat. Matthias Hofmann ist gelernter Müller und Bäcker und war lange im Familienbetrieb und somit im traditionellen Bäckereigeschäft tätig. Mit Panifactum möchte er einen modernen und gesunden Weg gehen. Mehr Informationen unter: https://panifactum.de/

