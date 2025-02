Panasonic Europe B.V.

Panasonic Europe ernennt neuen CEO

Amsterdam (ots)

Panasonic hat heute die Ernennung von Josep Betorz zum CEO von Panasonic Europe B.V. bekannt gegeben. Bislang war Herr Betorz als Chief Financial Officer von Panasonic Europe B.V. tätig und wird diese Funktion bis zur Ernennung eines Nachfolgers auch weiterhin ausüben.

Josep Betorz arbeitet seit 2008 bei Panasonic, wo er zunächst als Finanz- und Betriebsleiter für Panasonic Spanien tätig war und 2010 zum Finanzvorstand von Panasonic Iberia ernannt wurde. Nach einer Beförderung wechselte er 2013 in die Organisation der regionalen Zentrale und war zuletzt Finanzvorstand von Panasonic Europe B.V. (seit 2019).

Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz und viel Wissen mit, um die Effizienz weiter zu steigern und gleichzeitig die Bemühungen des Unternehmens für eine kohlenstofffreie Gesellschaft voranzutreiben. Gleichzeitig setzt er sich in seiner Führungsrolle für das Engagement von Panasonic ein, Kunden in verschiedenen Bereichen mit der firmeneigenen KI-Technologie zu unterstützen. Herr Betorz kommentiert:

"Meine Priorität ist es, die Umsetzung der Geschäftsstrategie von Panasonic GREEN IMPACT sicherzustellen und unsere Geschäftsbereiche dabei zu unterstützen, ihre starke Position im Bereich KI in Europa weiter auszubauen. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man die aktuellen geopolitischen Problematiken und wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa betrachtet. Aber wir bei Panasonic in Europa sind für den Erfolg gerüstet. Unsere Innovationen, unser Portfolio und das Engagement unserer Mitarbeiter stehen für Exzellenz und Integrität. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen - und gestalten mit unseren Technologien zur Dekarbonisierung und weiteren zukunftsweisenden Lösungen das Leben der Menschen von morgen."

Josep Betorz ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Über Panasonic

Die Panasonic Group wurde 1918 gegründet und ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für vielfältige Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilindustrie, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 stellte die Panasonic Group auf ein System von Betriebsgesellschaften um, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind.

Die Gruppe meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic Group finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Weitere Informationen über die Vision von Panasonic GREEN IMPACT finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/corporate/panasonic-green-impact.html

Original-Content von: Panasonic Europe B.V., übermittelt durch news aktuell