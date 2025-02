Linus Kuhlemann

Linus Kuhlemann: Hochwertige und individuelle Versicherungskonzepte seit über 60 Jahren

Menden (Sauerland) (ots)

Versicherungen sind Vertrauenssache – so können Kunden sich glücklich schätzen, wenn sie im Dschungel undurchsichtiger Berater einen starken Partner finden, der ihre Interessen wahrt und sie langfristig begleitet. Linus Kuhlemann ist ein solcher: Mit umfangreicher Expertise, hoher Kundenorientierung und einer Agentur mit sechzigjähriger Firmengeschichte bietet er seinen Kunden optimale Versicherungslösungen und einen exzellenten Service. Was Kunden darüber hinaus erwarten können und welche Mission ihn antreibt, erfahren Sie hier.

Vor allem jüngere Menschen tendieren immer öfter dazu, auf die Dienstleistung eines professionellen Beraters zu verzichten und ihren Versicherungsschutz selbst in die Hand zu nehmen. Während den einen das Vertrauen in die Branche fehlt, sodass sie sich nicht von einem möglicherweise unseriösen und provisionsgetriebenen Makler abhängig machen wollen, möchten andere einfach nur Zeit und Geld sparen. Vergleichsportale, wie Check24, machen es leicht, verschiedene Versicherungstarife in kurzer Zeit miteinander zu vergleichen und das günstigste Angebot auszuwählen. Doch können die Portale wirklich einen erfahrenen Berater ersetzen? „Um sich zu informieren und einen ersten Überblick zu gewinnen, eignen sich Vergleichsportale gut“, verrät Linus Kuhlemann, Handelsvertreter des Allianz-Konzerns. „Doch das Fachwissen eines Beraters ersetzen Check24 und Co. nicht, sodass für Laien eine große Gefahr besteht, Fehler zu machen.“

„Fakt ist: Günstige Tarife bieten nicht viel Leistung. Oft wird Verbrauchern erst im Schadensfall bewusst, dass ihr Versicherungsschutz lückenhaft oder nicht optimal auf ihre Lebensumstände angepasst ist – dann ist es aber zu spät“, fährt der Versicherungsexperte fort. In der sechzigjährigen Geschichte der Allianz-Generalvertretung in Menden (Sauerland), die Linus Kuhlemann in dritter Generation fortführt, konnte die Agentur einen umfangreichen Erfahrungsschatz aufbauen. Heute profitieren sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden von einer breiten Produktpalette, intensiven Beratungen und individuellen Versicherungskonzepten, die ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen optimal erfüllen.

Individuelle Versicherungslösungen für alle Anforderungen

Ob Privat- oder Firmenkunde, jung oder alt: In seiner breiten Produktpalette hält Linus Kuhlemann für jeden das passende Angebot bereit. So suchen sowohl Menschen, die sich neu versichern wollen, als auch solche, die eine Überprüfung ihrer bestehenden Verträge wünschen, die Unterstützung des Experten. „Vielen Menschen fehlt der Überblick über ihre Versicherungen“, verrät Linus Kuhlemann. „Wenn ich dann gefährliche Lücken im Versicherungsschutz oder teure Mehrfachversicherungen entdecke, sind sie überrascht.“ Denn wenn Versicherungen auf eigene Faust abgeschlossen werden oder auf unprofessionelle Berater vertraut wird, fehlt es in der Regel an den nötigen Fachkenntnissen, um einen optimal passenden Versicherungsschutz zu erhalten.

Umso wichtiger ist es Linus Kuhlemann sich viel Zeit für seine Kunden zu nehmen: Dazu zählt nicht nur eine Analyse ihrer Ist-Situation, sondern auch fachliche Erklärungen im Bereich Versicherungen, um Unsicherheiten zu lösen und beim Kunden ein ganzheitliches Verständnis für das Thema Sicherheit zu schaffen. „Unser Ziel ist es, ein Schutzschild für unsere Kunden zu sein. Dafür entwickeln wir individuelle Konzepte, die langfristig Bestand haben“, erklärt Linus Kuhlemann, der zum Teil bereits Kunden in der vierten Generation betreut. Dabei sind der Experte und sein Team bestrebt, für jeden die optimale Lösung zu finden und keinen Kunden abzulehnen.

Linus Kuhlemann steht für Expertise, Service und Lösungsorientierung

Während andere Berater ihren Kunden nach dem Vertragsabschluss häufig nicht mehr zur Verfügung stehen, bietet Linus Kuhlemann einen umfassenden Service an: Neben ausgedehnter Erreichbarkeit seines Teams vor Ort und einem unkomplizierten WhatsApp-Support zählen auch telefonische und deutschlandweite Online-Termine zum Angebot. „Für unsere Kunden sind wir jederzeit als Ansprechpartner erreichbar. Umgekehrt kontaktieren wir sie aber nur, wenn dies ausdrücklich gewünscht ist“, so Linus Kuhlemann. Empfehlenswert ist es laut dem Experten jedoch, jährliche Check-ups wahrzunehmen, im Rahmen derer die Kompatibilität der aktuellen Lebenssituation und der bestehenden Versicherungsverträge überprüft wird. Kommt es zum Schadensfall, können sich die Kunden unabhängig davon auf kompetente Unterstützung bei der Schadenbearbeitung verlassen.

Bevor Linus Kuhlemann die Allianz-Generalvertretung in dritter Generation übernahm, studierte er in den USA und in Deutschland mit den Schwerpunkten Bank- und Finanzbetriebslehre und Internationales Management. Neben seiner Tätigkeit als Handelsvertreter ist der Diplom-Kaufmann und zertifizierte Risikomanager außerdem als Makler in seinem eigenen Immobilienunternehmen tätig. Die Arbeit mit Menschen, die Beratung, immer neue Herausforderungen und letztendlich auch die Dankbarkeit, die ihm seine Kunden entgegenbringen, sind die Dinge, die Linus Kuhlemann antreiben, täglich sein Bestes zu geben. „Meine Mission ist es, die erfolgreiche Generationenarbeit der letzten sechzig Jahre fortzuführen und für noch mehr Menschen zum Problemlöser zu werden“, verrät der Experte abschließend. „Frei nach dem Motto 'Gemeinsam vorsorgen für ein lebenswertes Morgen' möchte ich meinen Kunden als starker Partner alle Ängste und Sorgen nehmen.“

Mit dem optimalen Versicherungsschutz möchten Sie Zeit und Kosten sparen und Risiken minimieren – und gleichzeitig von umfassendem Service profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Linus Kuhlemann und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: Linus Kuhlemann, übermittelt durch news aktuell