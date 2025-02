Caldwell

Caldwell berät Eppendorf beim Verkauf von eLabNext

Caldwell, eine Anwaltskanzlei, die für ihre Expertise in den Bereichen geistiges Eigentum, Biowissenschaften und Technologietransaktionen bekannt ist, hat die Eppendorf Gruppe, einen führenden Anbieter von Laborgeräten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für die Life-Sciences-Industrie beim erfolgreichen Verkauf von eLabNext, einschließlich der damit verbundenen US- und kanadischen Vermögenswerten an das US-Unternehmen SciShield umfassend beraten. Diese Transaktion führte zur Gründung von SciSure, einem globalen Technologieunternehmen, das mehr als 800 einzelne Organisationen, mehr als 550.000 Nutzer in Forschungs- und Verwaltungsabteilungen und mehr als 37.000 Laborgruppen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien bedient. Diese grenzüberschreitende Transaktion, die in Zusammenarbeit mit Taylor Wessing (Niederlande) durchgeführt wurde, spiegelt das Engagement von Caldwell bei der Bereitstellung außergewöhnlicher rechtlicher Unterstützung in komplexen und hochkarätigen Transaktionen wider.

Die Transaktion unterstreicht die Kompetenz von Caldwell in den Bereichen M&A, Biowissenschaften und Technologie und zeigt, dass die Kanzlei in der Lage ist, eine umfassende, länderübergreifende Unterstützung zu bieten. Das Team von Caldwell, unter der Leitung von Partner Marcus Wolter und den Associates Daniel O'Brien und Bianca Lindau, arbeitete nahtlos mit Marnix Geraerts von Taylor Wessing und anderen zentralen Rechtsberatern zusammen, um diesen Meilenstein zu erreichen.

Die Transaktion wurde auf Mandantenseite von Dr. Julien Schlagowski, LL.M. (Stellenbosch), Legal Counsel bei der Eppendorf Gruppe, und Klaus Ferber, Senior Vice President, Global Digital & Channel Business bei der Eppendorf Gruppe, geleitet, unterstützt von Dr. Catherina Lodemann, Senior Vice President, Legal, IP & Compliance der Eppendorf Gruppe.

Auf Käuferseite leisteten Thomas Queen (QS+S) sowie Tobias Miedema, Max de Vreede und Diederick de Boer (Lexence) rechtliche Unterstützung.

„Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von Caldwell, die Komplexität von grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen in den Bereichen Biowissenschaften und Technologie zu beherrschen", sagte Marcus Wolter, Partner bei Caldwell. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Eppendorf und unseren geschätzten Kollegen von Taylor Wessing zu diesem erfolgreichen Ergebnis beigetragen zu haben."

Caldwell gratuliert Eppendorf, SciShield und allen beteiligten Parteien zu diesem bedeutenden Erfolg.

Über Caldwell Caldwell ist eine Anwaltskanzlei, die sich auf geistiges Eigentum, Fusionen und Übernahmen sowie Rechtsberatung für wachstumsstarke Unternehmen, Risikokapitalfonds und etablierte Konzerne spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in Boston, Los Angeles und London bietet Caldwell innovative rechtliche Lösungen für alle Branchen, einschließlich Biowissenschaften, Technologie und Gesundheitswesen.

