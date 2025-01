OPTENDA GmbH

Keine Innovation ohne Daten: Energie einfach optimieren

Der Druck, nachhaltig und energieeffizient zu handeln, entsteht längst nicht mehr allein aus Klimaschutzgründen, sondern zunehmend auch durch schwankende Energiepreise und steigende CO2-Kosten.

Erfahren Sie, wie OPTENDA als Software-Anbieter und Energiedienstleister Unternehmen dabei unterstützt, Energiedaten zu erfassen und zu analysieren, um sowohl Kosten als auch CO2-Emissionen zu senken.

Keine Innovation ohne (digitale) Daten

Innovatives Energiemanagement beginnt mit der vollständigen Erfassung und Auswertung von allen Energiedaten und deren Einflussfaktoren. Was zunächst einfach klingt, ist es in der Praxis meist nicht: Die Digitalisierung des Energiemanagements stellt in der konkreten Umsetzung auch heute noch viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig besteht der Wunsch, die große "KI-Welle mitzureiten" und die künstliche Intelligenz auch im eigenen Unternehmen als Werkzeug für Analysen, Optimierungen und Automatisierungen zu nutzen. Ohne qualitativ und quantitativ ausreichende Datengrundlage bleibt das allerdings nur ein Wunsch.

Die Schwierigkeiten bei der Datenerfassung

Was die flächendeckende Erfassung der Energiedaten maßgeblich erschwert, ist die Verschiedenartigkeit und Vielfalt der Datenquellen. Verschiedene Energieträger, unterschiedliche Datenformate, Kommunikationsstandards sowie weitere Faktoren müssen zusammengeführt werden, um sie dadurch auswert- und nutzbar zu machen. Dafür fehlt es insbesondere Industrieunternehmen oft noch an der geeigneten Infrastruktur zur Datenerhebung. Ist diese geschaffen, kann allein die Analyse der Energiedaten bereits Einsparpotenziale im Energieverbrauch von bis zu 20% aufdecken, was sowohl auf die Wirtschaftlichkeit als auch auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz einzahlt.

Mit der passenden Software-Lösung zum Erfolg

Dass Unternehmen die Möglichkeiten eines effektiven Energiemanagements und der Win-Win-Situation aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nutzen können, ist seit über 10 Jahren das Ziel von OPTENDA - und das mit Erfolg: Mittlerweile sind die Lösungen des Stuttgarter Energiemanagement-Dienstleisters und Software-Herstellers branchenübergreifend bei Unternehmen aus Industrie und Gewerbe etabliert. Zentral dabei sind die inhouse entwickelte Software-Lösung und das Team aus erfahrenen Energiemanagement-Expertinnen und Experten, die für jedes Unternehmen eine individuelle Lösung erarbeiten. Denn nicht nur die Datenerfassung ist sehr heterogen und komplex und sieht bei jedem Unternehmen anders aus; jedes Unternehmen hat zudem eigene Anforderungen an sein künftiges Energiemanagementsystem. OPTENDA holt jedes Unternehmen an seinem individuellen Ausgangspunkt ab und begleitet den Prozess Schritt für Schritt, bis zum fertigen System.

Energieeffizienz steigern, CO2-Ausstoß senken, Prozesse optimieren

Die Energieeffizienz eines Unternehmens ist durch seine Auswirkungen auf den Treibhausgasausstoß direkt mit dem CO2- und Nachhaltigkeitsmanagement verbunden. Aus diesem Bedarf heraus hat OPTENDA das System so erweitert, dass auch die Themen CO2-Bilanzierung und CO2-Reduktion im gleichen System abgedeckt werden können. Mit diesem Energie- und CO2-Managementsystem haben Unternehmen daher ein zentrales Werkzeug statt verschiedener Einzellösungen, mit dem sie zum einen ihren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß transparent aufschlüsseln können und zum anderen die Grundlage für die Anwendung von technischen Innovationen und KI-Anwendungen aufbauen.

