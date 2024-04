Vaterschaftsurlaub rückwirkend bezahlen lassen - Klage auf Schadensersatz möglich

Hamburg (ots) - Das Online Glücksspiel ist in Deutschland außer in Schleswig-Holstein nach § 4 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages bis zum 01.07.2021 verboten gewesen. Illegales Glücksspiel ist außerdem nach § 284 StGB strafbar. Online Casinos haben daher bis zu diesem Zeitpunkt das Online Glücksspiel in Deutschland illegal betrieben. Spieler können Verluste ...

mehr