PureHealth erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Hellenic Healthcare Group in einer 2,3-Milliarden-Dollar-Transaktion

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Die Transaktion verstärkt die globale Präsenz von PureHealth durch eine strategische Partnerschaft mit dem bestehenden Geldgeber CVC Capital Partners („CVC").

Die Hellenic Healthcare Group („HHG") ist in den letzten Jahren stark gewachsen und ist heute ein führender Anbieter im europäischen Gesundheitswesen mit 10 Krankenhäusern und 16 Diagnosezentren in Griechenland und Zypern.

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Infrastruktur und die Dienstleistungen von HHG in das Netzwerk von PureHealth integriert, wodurch die Dienstleistungen auf etwa 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr ausgeweitet werden.

PureHealth Holding PJSC („PureHealth" oder „die Gruppe") (ADX-Symbol: PUREHEALTH), die größte Gesundheitsdienstleistungsgruppe im Nahen Osten, hat sich bereit erklärt, einen Anteil von 60 % an der Hellenic Healthcare Group (HHG), dem größten privaten Gesundheitsdienstleister in Griechenland und Zypern, zu erwerben. Der Wert der HHG beläuft sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Die HHG befindet sich derzeit zu 90 % im Besitz von CVC Capital Partners VI und zu 10 % im Besitz des HHG-Gründers. PureHealth wird einen Anteil von 60 % an der HHG erwerben, wobei CVC Capital Partners 35 % der Anteile behält, während die verbleibenden 5 % des Unternehmens vom Gründer gehalten werden.

Die HHG hat sich schnell als führender Anbieter im europäischen Gesundheitswesen in Griechenland und Zypern positioniert und bietet fortschrittliche medizinische Dienstleistungen über ein Netz von 10 Krankenhäusern und 16 Diagnosezentren in Griechenland und Zypern an. Mit einer Kapazität von über 1.600 Betten versorgt die Gruppe jährlich etwa 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten mit einem Team von mehr als 6.700 medizinischen Fachkräften. Die HHG bietet Leistungen in einem breiten Spektrum medizinischer Fachgebiete mit Expertise in komplexen Bereichen wie Onkologie, Kardiologie und Neurochirurgie sowie Dienstleistungen wie In-Vitro-Fertilisation (IVF) mit jährlich über 6.000 Zyklen sowie umfassende häusliche Pflegedienste.

Die Partnerschaft von PureHealth mit CVC bei Investitionen im Gesundheitswesen zeigt die Stärke des internationalen Expansionsplans von PureHealth. CVC ist ein weltweit führender Private Markets Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 201 Milliarden US-Dollar. Die im Rahmen der Private-Equity-Strategie von CVC verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmen investiert, die zusammen einen Jahresumsatz von über 166 Milliarden US-Dollar erzielen und mehr als 610.000 Mitarbeitende beschäftigen. PureHealth und CVC werden eng zusammenarbeiten und ihr Fachwissen kombinieren, um die HHG zu einem größeren Unternehmen auszubauen.

Der griechische und der zypriotische Gesundheitsmarkt bietet hochattraktive ungenutzte Möglichkeiten, die sich durch günstige Wachstumsaussichten auszeichnen. Ein beträchtlicher Teil der Gesundheitsausgaben in Griechenland wird aus eigener Tasche bezahlt, was auf einen ungedeckten Bedarf und Möglichkeiten für private Gesundheitsdienstleister hinweist, kritische Lücken in Bezug auf Zugang und Qualität zu schließen. Die Marktdynamik wird durch eine wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen medizinischen Dienstleistungen, eine zunehmende Konzentration auf private Gesundheitslösungen und steigende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur unterstützt.

Die Übernahme steht im Einklang mit der allgemeinen Expansionsstrategie von PureHealth, die ihre Größe und Fähigkeiten nutzt, um die Position der HHG in Griechenland zu konsolidieren. Mit Schwerpunkt auf der Förderung von Innovation, operativer Exzellenz und Patientenergebnissen will PureHealth neue Maßstäbe für die Gesundheitsversorgung in seinem globalen Netzwerk setzen.

Hamad Al Hammadi, Chairman von PureHealth, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit international führenden Unternehmen wie CVC unterstreicht die Fähigkeit von PureHealth, Wachstum in großem Umfang zu fördern. Die Expansion nach Europa durch die Hellenic Healthcare Group stärkt unsere Position als ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen und unser Engagement, eine transformative Pflege zu bieten und weltweit neue Maßstäbe zu setzen."

Shaista Asif, Group Chief Executive Officer bei PureHealth, sagte: „Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Expansion von PureHealth dar. Sie stärkt unsere Präsenz in Europa und festigt unsere Position als führendes Unternehmen im Gesundheitswesen weiter. Die Integration der HHG in unser Portfolio stärkt nicht nur unsere Position in Europa, sondern schafft auch einen bedeutenden Wert für unsere Gruppe, indem sie zur Umsatzdiversifizierung beiträgt, operative Synergien fördert und unsere finanzielle Leistung stärkt. Dieser Schritt steht im Einklang mit unserer Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen zu werden, wobei mehr als 50 % unserer Umsätze außerhalb der Länder des Golfkooperationsrates erzielt werden."

Nach Abschluss der Transaktion werden CVC Capital Partners VI und HHG Management einen Anteil von 40 % an der HHG halten und als strategische Partner weiterhin das Wachstum und die Transformation des Unternehmens unterstützen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass die HHG von der kombinierten Expertise, den Ressourcen und den globalen Netzwerken sowohl von PureHealth als auch von CVC profitiert, um die betriebliche Effizienz voranzutreiben und weitere Möglichkeiten im Gesundheitssektor zu erschließen.

Alex Fotakidis, Partner und Head of Greece bei CVC, fügte hinzu: „Die Transformation der HHG unter CVC spiegelt unser unermüdliches Engagement für die Schaffung von Werten und die Förderung des Wachstums unserer Portfoliounternehmen wider. Wir haben ein sehr starkes Managementteam, das eine Qualitätsorganisation aufgebaut hat, und wir freuen uns darauf, zusammen mit unseren Partnern die HHG-Plattform zu erweitern, um unseren Patientinnen und Patienten einen größeren Wert bieten zu können. Die Partnerschaft mit PureHealth bringt uns näher an die Verwirklichung unserer Wachstumsziele und einen bedeutenden Einfluss auf die Gemeinden, in denen wir unsere Leistungen anbieten."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und den üblichen Abschlussbedingungen. Weitere Einzelheiten werden nach Abschluss bekannt gegeben.

PureHealth hat sein Portfolio kontinuierlich erweitert und sich als ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen etabliert. Im vergangenen Jahr schloss die Gruppe die Übernahme der Circle Health Group, des größten unabhängigen Krankenhausbetreibers iin Großbritannien, für rund 1,2 Milliarden US-Dollar ab. Darüber hinaus erwarb PureHealth im Jahr 2022 eine 26,05%ige Beteiligung an Ardent Health Services für 500 Millionen US-Dollar und unterstützte dessen erfolgreichen Börsengang an der New Yorker Börse im Juli letzten Jahres.

Diese strategischen Schritte unterstreichen das Bestreben von PureHealth, seine Einnahmeströme zu diversifizieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und weltweit erstklassige Gesundheitslösungen anzubieten. Darüber hinaus wird die internationale Akquisitions- und Wertschöpfungskapazität von PureHealth hervorgehoben, indem gezeigt wird, dass alle von PureHealth international erworbenen Vermögenswerte von Finanzinstituten und etablierten Gegenparteien stammten. Ardent Health wurde von Equity Group Investments, einer vom verstorbenen Sam Zell gegründeten US-amerikanischen Investmentgesellschaft, erworben; Circle Health wurde von Centene, einem in den USA börsennotierten Unternehmen des Gesundheitswesens, gekauft; und nun wurde HHG von CVC Capital Partners, einem führenden Private-Equity-Unternehmen in Europa, übernommen.

CVC ist ein führender globaler Private Markets Manager mit einem Netzwerk von 30 Niederlassungen in der Region EMEA, in Nord- und Südamerika sowie in Asien und verwaltet ein Vermögen von rund 191 Milliarden Euro. CVC verfügt über sieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity, Secondaries, Kredit und Infrastruktur, für die CVC-Fonds Zusagen in Höhe von rund 240 Milliarden Euro von einigen der weltweit führenden Pensionsfonds und anderen institutionellen Anlegern erhalten haben. Die im Rahmen der Private-Equity-Strategie von CVC verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmen investiert, die zusammen einen Jahresumsatz von über 158 Milliarden Euro erzielen und mehr als 610.000 Mitarbeitende beschäftigen. Weitere Informationen über CVC finden Sie auf: https://www.cvc.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Durch die Förderung der Wissenschaft der Langlebigkeit führt PureHealth die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Rest der Welt ein. PureHealth ist die größte Gesundheitsgruppe im Nahen Osten mit einem Ökosystem, das die bisherigen Vorstellungen in Bezug auf die Lebenserwartung in Frage stellt und die Gesundheitsspanne neu definiert. Mit mehr als 100 Krankenhäusern, mehr als 300 Kliniken, mehreren Diagnosezentren, Krankenversicherungslösungen, Apotheken, Gesundheitstechnologie, Beschaffung, Investitionen und vielem mehr steht das Unternehmen mit seinen bahnbrechenden Innovationen an der Spitze des Gesundheitswesens und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zeit für die Menschheit zu gewinnen.

SEHA – Eines der größten Netzwerke von Krankenhäusern und Kliniken in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

– Eines der größten Netzwerke von Krankenhäusern und Kliniken in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Ambulatory Healthcare Services (AHS) – Bereitstellung umfassender gemeindebasierter Gesundheitsdienste

– Bereitstellung umfassender gemeindebasierter Gesundheitsdienste Daman (The National Health Insurance Company) - Der führende Krankenversicherer der VAE

- Der führende Krankenversicherer der VAE The Medical Office – Beaufsichtigung der Sheikh Khalifa Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, die auf Initiative des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate errichtet wurden

– Beaufsichtigung der Sheikh Khalifa Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, die auf Initiative des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate errichtet wurden Rafed – Die größte Einkaufsorganisation für das Gesundheitswesen in den VAE

– Die größte Einkaufsorganisation für das Gesundheitswesen in den VAE PureLab – Verwaltung und Betrieb des größten Labornetzes in der Region

– Verwaltung und Betrieb des größten Labornetzes in der Region One Health – Ein Netzwerk, das End-to-End-Gesundheitslösungen für über 300 Gesundheitsdienstleister bietet

End-to-End-Gesundheitslösungen für über 300 Gesundheitsdienstleister bietet The Life Corner – Abu Dhabis erste ganzheitliche Apotheke, die Gesundheit und Wellness anbietet

– Abu Dhabis erste ganzheitliche Apotheke, die Gesundheit und Wellness anbietet Ardent Health Services – Der viertgrößte private Betreiber von Akutkliniken in den USA

– Der viertgrößte private Betreiber von Akutkliniken in den USA Circle Health Group – Der größte unabhängige Betreiber von Krankenhäusern in Großbritannien

– Der größte unabhängige Betreiber von Krankenhäusern in Großbritannien PureCS – Ein führender Anbieter von Cloud- und Technologiedienstleistungen, der sich auf IT-Management- und Beratungslösungen, Cybersicherheit, Cloud-Services und KI-Informationssysteme spezialisiert hat

– Ein führender Anbieter von Cloud- und Technologiedienstleistungen, der sich auf IT-Management- und Beratungslösungen, Cybersicherheit, Cloud-Services und KI-Informationssysteme spezialisiert hat Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC) -– Der größte Gesundheitskomplex der VAE, der eine integrierte komplexe Versorgung bietet

Weitere Informationen finden Sie unter www.purehealth.ae

