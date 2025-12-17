PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Brillant Energie mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Brillant Energie

Brillant Energie erklärt: So entstehen die Strompreise

Leipzig (ots)

Welche Faktoren beeinflussen den Strompreis, wie funktioniert eine Strombörse und was ergibt sich hieraus für die unterschiedlichen Tarifangebote der Energieanbieter? Brillant Energie erklärt die komplexen Zusammenhänge und zeigt Verbraucherinnen und Verbrauchern die Optionen bei der Tarifwahl auf.

Energieversorger wie Brillant Energie kaufen Strom an der Strombörse ein. Die Preise dort werden durch das Angebot- und Nachfrageprinzip bestimmt. Zunächst wird das Angebot durch die günstigen Kraftwerke - das sind vor allem Wind- und Solaranlagen - gedeckt. Reichen erneuerbare Energieformen nicht mehr aus, um die Nachfrage zu bedienen, werden die teureren, fossilen Kraftwerke, die z.B. Gas oder Kohle nutzen, hinzugezogen. Der für alle Energieanbieter dann geltende Preis wird durch das letzte noch benötigte und damit teuerste Kraftwerk bestimmt. Das nennt man Merit-Order-Prinzip.

Einfluss erneuerbarer Energien und weiterer Faktoren auf die Preisentwicklung

Erneuerbare Energien weisen im Gegensatz zu fossilen Energieformen keine Brennstoffkosten auf und sorgen langfristig dafür, dass fossile Kraftwerke aus der "Merit-Order", der Einsatzreihenfolge, verdrängt werden. Dies wiederum sorgt für günstigere Preise. Allerdings verursachen Wetterbedingungen teils starke Schwankungen. Erhebliche Auswirkungen auf die Strompreise können auch geopolitische Ereignisse, wie der Ukraine-Konflikt, haben, wenn hierdurch Öl und Gas teurer werden. Auch Wirtschaftskrisen haben Einflusspotenzial: Wird weniger produziert, wird auch weniger Strom verbraucht - das senkt den Preis.

Welche Tarifoptionen haben Verbraucherinnen und Verbraucher?

Kundinnen und Kunden wählen bei Energieversorgern wie Brillant Energie online einen preisstabilen oder dynamischen Tarif aus. Bei letzterem werden die Schwankungen an der Strombörse weitergegeben und pro Viertelstunde ein anderer Strompreis berechnet. Mit flexiblen Stromabnehmern wie Wärmepumpen, Photovoltaik-Speichern und E-Autos lässt sich der Verbrauch in günstigere Zeiträume verlegen. Brillant Energie zeigt im Online-Kundenportal und in der Meine Brillant-App am Vortag die viertelstundengenauen Preise für den Folgetag an. Bei einem niedrigeren Verbrauch und ohne Möglichkeit der flexiblen Steuerung ist ein preisstabiler Stromtarif eine geeignete Wahl. Hier besteht ein fester Strompreis über 12 oder 24 Monate.

Über Brillant Energie

Brillant Energie ist ein Onlineanbieter für Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf zertifizierten Ökostrom, zertifiziertes Ökogas und digitalen Service.

Pressekontakt:

Brillant Energie GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 143
04277 Leipzig
brillantenergie.de
presse@brillantenergie.de

Original-Content von: Brillant Energie, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Brillant Energie mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Brillant Energie
Weitere Storys: Brillant Energie
Alle Storys Alle
  • 29.08.2025 – 10:15

    Brillant Energie informiert: Stromanbieter-Wechsel in 24 Stunden

    Leipzig (ots) - Seit 6. Juni 2025 gelten für alle Energieversorger in Deutschland neue Regelungen für die An- und Abmeldung von Stromverträgen und den Lieferantenwechsel. Brillant Energie erklärt, was sich genau für Verbraucherinnen und Verbraucher geändert hat und wie die Abläufe nach der Umstellung sind. Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, dass der ...

    mehr
  • 07.04.2025 – 11:48

    Einfache digitale Lösungen beim Energieanbieter: Brillant Energie setzt auf Service per App

    Leipzig (ots) - Mit der "Meine Brillant"-App Energieverträge flexibel verwalten: Abschläge anpassen und Zählerstände übermitteln - alles in einem Wisch. Die Digitalisierung verändert den Energiemarkt. Verbraucherinnen und Verbraucher legen zunehmend Wert auf Komfort, Flexibilität und digitalen Service. Dafür hat auch der Ökoenergieanbieter Brillant Energie ...

    mehr
  • 07.03.2025 – 10:00

    Energiesparen: Brillant Energie entlarvt Mythen und gibt hilfreiche Tipps

    Leipzig (ots) - Zum Thema Energiesparen kursieren zahlreiche Mythen. Ökostrom- und Ökogasanbieter Brillant Energie geht diesen auf den Grund und erklärt, was wirklich in Bezug auf Strom, Wasser und Heizen hilft. Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass Strom im Haushalt den größten Energieverbrauch verursacht. Tatsächlich entfallen rund 70 % des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren