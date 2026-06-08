Haus des Dokumentarfilms

Haus des Dokumentarfilms veranstaltet Branchentreff DOKVILLE 2026

Thema: Demokratie unter Druck! Ist unsere Zivilgesellschaft am Ende?

Stuttgart (ots)

Das Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. (HDF) veranstaltet am 18. und 19. Juni 2026 im Stuttgarter Hospitalhof seinen jährlichen Branchenkongress DOKVILLE. Keynote-Speaker ist Dr. h.c. Joachim Gauck, Bundespräsident a. D.

Im Eröffnungspanel diskutieren die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, ARD-Korrespondentin Katharina Willinger (Studio Istanbul), Regisseur Stephan Lamby, Medienmanagerin Nathalie Wappler (Vorsitzende Medienrat) und Paul Ronzheimer von BILD. Weitere Gäste sind u. a. der Musiker Sebastian Krumbiegel, die Politik-Expertin Paulina Fröhlich, Tübingens OB Boris Palmer, die Grünen-Politikerin Terry Reintke (MdEP) sowie der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger.

Zum festen Repertoire des Branchentreffs gehören Case Studies herausragender neuer dokumentarischer Produktionen, zum Beispiel von Andreas Pichler "Elon Musk Uncovered - Das Tesla-Experiment" (ARD), von Hélène Lam Trong "Inside Gaza" (ARTE) und eine SWR/ARTE-Produktion von anonym publizierenden russischen Filmschaffenden über den Widerstand gegen Putins Machtapparat.

Unter der Rubrik "Special Guest" wurde in diesem Jahr Wim Wenders eingeladen. Wenders ist zugleich Juryvorsitzender des "Europäischen Dokumentarfilmpreises", den das Haus des Dokumentarfilms gemeinsam mit der Film- und Medienstiftung NRW 2026 erstmals vergibt. Der Preis würdigt das Lebenswerk einer oder eines europäischen Filmschaffenden und ist mit 15.000 Euro dotiert. Künftig soll er jährlich zwischen Stuttgart und Köln alternieren.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg lädt als Kooperationspartner des HDF am 17. Juni zum DOKVILLE-Special Screening ein. Gezeigt wird bei freiem Eintritt "Der Helsinki Effekt", eine historische Kino-Doku, die auf so lehrreiche wie unterhaltsame Weise erzählt, wie es am 1. August 1975 zur Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki kam.

Weitere Kooperationspartner: MFG, ARTE, SWR, Grimme Institut, Bundeszentrale für Politische Bildung.

Akkreditierung: www.dokville.de.

Original-Content von: Haus des Dokumentarfilms, übermittelt durch news aktuell