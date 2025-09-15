Der andere Fotograf GmbH

Ausgezeichnet als "Unternehmen der Zukunft": Die Der Andere Fotograf GmbH erhält Ehrung des Deutschen Innovationsinstituts

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat die Der Andere Fotograf GmbH mit dem renommierten Siegel „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt Unternehmen, die durch innovative Konzepte, nachhaltiges Handeln und digitale Lösungen in ihrer Branche neue Maßstäbe setzen. Das Unternehmen des Gründers und Geschäftsführers Jan-Timo Schaube hat es geschafft, die traditionelle Kindergarten- und Schulfotografie neu zu definieren: modern, individuell, nachhaltig und vollständig online organisiert.

„Wir freuen uns sehr, dass unser moderner Ansatz in der Kindergarten- und Schulfotografie durch diese Auszeichnung bestätigt wird. Wir werden weitermachen, den Markt – besonders im Bereich der Schulfotografie – weiter zu revolutionieren. Denn wir sind überzeugt: Schulfotos sollen Spaß machen“, erklärt Jan-Timo Schaube.

Gestartet als Hamburger Start-up, arbeitet Der Andere Fotograf heute mit einem Netzwerk lokaler Fotografen in ganz Deutschland zusammen, die das innovative Konzept in Kitas und Schulen vor Ort umsetzen. Jede Einrichtung erhält eine individuell angepasste Umsetzung – von bunten, kreativen Fotosets über Freundschaftsbilder bis hin zu professionellen Porträts.

Das Konzept überzeugt durch eine sehr hohe Wiederbuchungsquote und eine stetig wachsende Nachfrage von Schulen und Kitas, die modernen Fotografieformaten in der Tradition klassischer Schulfotografie einen neuen Stellenwert geben. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen einen nachhaltigen Ansatz: digitale Bestellprozesse, datenschutzkonforme Abläufe und ressourcenschonende Produktion sind feste Bestandteile der Arbeitsweise. Jan-Timo Schaube dazu: „Unsere Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit unserem nachhaltigen und digitalen Konzept den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir wollen weiterhin Innovationen vorantreiben und die Schulfotografie zeitgemäß gestalten.“

Das Siegel „Unternehmen der Zukunft“ wird vom Deutschen Innovationsinstitut an Unternehmen verliehen, die ihre Branche durch Innovation, Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften maßgeblich prägen. Die Auszeichnung unterstreicht, dass Der Andere Fotograf nicht nur fotografisch, sondern auch unternehmerisch zu den zukunftsweisenden Kräften in Deutschland gehört.

Weitere Informationen zu der Der Andere Fotograf GmbH finden Sie unter: https://www.der-andere-Fotograf.de/

Original-Content von: Der andere Fotograf GmbH, übermittelt durch news aktuell