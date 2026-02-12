TEMU

Temu arbeitet mit DEKRA zusammen, um Compliance und Qualitätssicherung auf der Plattform zu stärken

Berlin (ots)

Temu, die globale E-Commerce-Plattform, und die weltweit tätige Prüfgesellschaft DEKRA arbeiten zusammen, um die Produktsicherheit sowie die Compliance- und Qualitätsstandards auf dem Marktplatz von Temu zu stärken.

Im Rahmen dieser Initiative übernimmt DEKRA unabhängige Prüfungen für ausgewählte Produktkategorien auf Temu, darunter elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge, Haushaltselektronik und ähnliche Produkte.

Die Dienstleistungen von DEKRA werden zudem in Temus Seller Center integriert, sodass Händler direkt über die Temu-Plattform Prüfungen und Zertifizierungen für ihre Produkte veranlassen können.

Temu verlangt von Verkäufern in ausgewählten Kategorien wie Spielzeug, Hochspannungs-Elektrogeräten und Heizgeräten, dass diese Prüfberichte von führenden internationalen TIC-Institutionen über die Konformität ihrer Produkte vorlegen, bevor Produkte in diesen Kategorien verkauft werden können.

Die Zusammenarbeit mit DEKRA ist ein zentraler Baustein der umfassenden Strategie von Temu, die Produktsicherheit durch gezielte Investitionen kontinuierlich zu verbessern. Im Jahr 2025 investierte Temu weltweit rund 100 Millionen US-Dollar in die Stärkung seiner Compliance-, Produktsicherheits- und Qualitätskontrollsysteme und wird diese Investition im Jahr 2026 verdoppeln. Bis heute ist Temu Partnerschaften mit mehr als 20 international anerkannten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisationen (TIC) eingegangen, darunter auch DEKRA.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Verkäufern zusammenbringt. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und setzt sich dafür ein, erschwingliche und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten , die es den Kunden ermöglichen, ein besseres Leben zu führen.

Über DEKRA

Seit 100 Jahren ist DEKRA ein vertrauenswürdiger Name für Sicherheit. Gegründet im Jahr 1925 mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu verbessern, hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen, nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute unterstützt das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit voranzutreiben - ganz im Sinne des Jubiläumsmottos von DEKRA: "Securing the Future".

Im Jahr 2024 erwirtschaftete DEKRA einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Rund 48.000 Mitarbeiter erbringen qualifizierte und unabhängige Expertendienstleistungen in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten. DEKRA hält ein Platin-Rating von EcoVadis, was das Unternehmen unter den besten 1 % der nachhaltigsten Unternehmen der Welt einstuft.

