Das Erfolgsgeheimnis von Maklerin Kerstin Elpel: Warum ehrliche Bewertungen und individuelle Vermarktung den Unterschied machen

Wilhelmshaven (ots)

Der Verkauf einer Immobilie ist oft herausfordernd – besonders, wenn der falsche Makler beauftragt wird. Kerstin Elpel bietet als bankenunabhängige Maklerin mit CENTURY21 Elpel & Kollegen eine verlässliche Anlaufstelle für Immobilienbesitzer, die Wert auf eine ehrliche und transparente Bewertung sowie eine professionelle Vermarktung legen. Wie sich ihre Arbeitsweise von der von bankenabhängiger Makler unterscheidet und welche Vorteile das speziell für ihre Kunden mit sich bringt, erfahren Sie hier.

Qualität, Vertrauen und Transparenz – diese Werte stehen bei Immobilienbesitzern ganz oben, wenn es um die Wahl ihres Maklers geht. Oft fällt die Entscheidung auf bankengebundene Makler, da diese mit großer Marktpräsenz und vermeintlich mehr Erfahrung besonders vertrauenswürdig scheinen. Doch der erste Eindruck trügt: Bankengebundene Makler agieren häufig weniger kundenorientiert und effektiv, als ihre Außendarstellung vermuten lässt. „Viele bankengebundene Makler empfehlen ihren Kunden oft einen hohen Verkaufspreis, um den Wünschen der Kunden zu entsprechen, ohne die Immobilie sorgfältig zu analysieren und realistisch zu bewerten“, erklärt Kerstin Elpel, Maklerin und Geschäftsführerin von CENTURY21 Elpel & Kollegen. „Das mag auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, da Eigentümer natürlich auf einen maximalen Verkaufspreis hoffen. Doch wenn die Immobilie wochen- oder gar monatelang im Portfolio bleibt, wird klar, dass der Ansatz nicht funktioniert und der Verkaufspreis sowie in vielen Fällen auch das Exposé noch einmal vollständig überarbeitet werden muss.“

„Es ist daher umso wichtiger, dass Immobilienbesitzer bei der Wahl ihres Maklers auch regional angebundene, bankenunabhängige Makler in Betracht ziehen“, betont die Expertin weiter. Als bankenunabhängige Maklerin verfolgt Kerstin Elpel schließlich einen Ansatz, der weit über die reine Vermittlung von Immobilien hinausgeht. Sie versteht sich selbst als „Wertsteigerin“ und begleitet ihre Kunden als zertifizierte Maklerin von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Verkaufsabschluss. Ihr Ziel besteht immer darin, nicht nur ein Haus, sondern ein echtes Zuhause zu vermitteln. Mit der Immobilienfirma CENTURY21 Elpel & Kollegen, zu der auch ihr Beratungsunternehmen Immobilienassistenz26 und ihre Hausverwaltung Elpel Immobilien GmbH gehören, hat sich Kerstin Elpel in Wilhelmshaven einen Namen gemacht und zahlreiche Immobilien erfolgreich verkauft, die zuvor zu hoch eingeschätzt wurden oder als schwer vermittelbar galten. Ihre innovative und kundenorientierte Herangehensweise macht sie zu einer gefragten Expertin: Regelmäßig wird sie zu Podcasts und Radiointerviews eingeladen, um ihre Perspektiven auf die Branche und ihre Arbeit zu teilen. Gleichzeitig teilt sie ihr Wissen als mehrfache Autorin in Buchform, um ihren Kunden einen noch tieferen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen.

CENTURY21 Elpel & Kollegen: Durch einmalige Exposés zum erfolgreichen Verkauf

Es kommt nicht selten vor, dass das Angebot von Kerstin Elpel von Immobilienbesitzern zunächst unterschätzt wird. „Ein Kunde entschied sich nach einem langen Verhandlungsprozess zunächst gegen eine Zusammenarbeit mit mir, da er sich von dem umfangreichen Portfolio eines bankengebundenen Maklers beeindrucken ließ. Er ging davon aus, dass dies für größere Erfahrung und mehr Erfolg spricht“, berichtet die Maklerin. „Als ich ihm jedoch erklärte, dass ein volles Portfolio oft ein Hinweis darauf ist, dass Immobilien über lange Zeit nicht verkauft werden und sich deshalb ansammeln, war er sprachlos.“

Am Ende konnte Kerstin Elpel den Auftrag doch für sich gewinnen – und das aus gutem Grund: Ihre Arbeitsweise hebt sich schließlich deutlich vom Standard der Branche ab. „Für meine Kunden erstelle ich Exposés, die in ihrer Qualität selten sind. Professionelle Fotos und ausführliche, präzise Informationen sorgen dafür, dass potenzielle Käufer direkt angesprochen werden“, erklärt sie. Teil ihres umfassenden Serviceangebots bei CENTURY21 Elpel & Kollegen ist außerdem eine detaillierte Marktanalyse. Auf Basis dieser Analyse entwickelt sie individuelle Verkaufsstrategien, die optimal auf die jeweilige Immobilie und Zielgruppe zugeschnitten sind. Diese Herangehensweise spiegelt sich in ihrer hohen Verkaufsquote wider – ein Ergebnis, das für sich spricht.

Was Kerstin Elpel von bankengebundenen Maklern unterscheidet

„Nicht nach unten verhandeln, sondern nach oben” – ein Leitsatz, den Kerstin Erpel bereits ihre gesamte Karriere verfolgt. Besonders bei der Vermittlung anspruchsvoller Immobilien hat sich dieses Motto bewährt – wie beispielsweise bei einem Objekt, das unter Erbbaurecht stand und somit für 99 Jahre dem Staat oder der Kirche gehörte. „Erbbaurechtsverträge sind äußerst schwierig zu vermitteln, da sowohl Käufer als auch Banken oft skeptisch gegenüber der begrenzten Laufzeit sind“, erklärt die Maklerin. Während das Eigentümer-Ehepaar den Wert ihrer Immobilie auf 150.000 bis 180.000 Euro schätzte, legte Kerstin Elpel durch gründliche Marktanalysen einen realistischen Preis von 167.500 Euro fest – bereits inklusive ihrer Provision. Dieses sorgfältig kalkulierte Angebot weckte so viel Vertrauen bei den Interessenten, dass die Immobilie nach nur 12 Besichtigungen verkauft wurde – und zwar für beeindruckende 200.000 Euro.

Genau das unterscheidet Kerstin Elpel von anderen Maklern: Sie nimmt sich die Zeit, die Immobilie ihrer Kunden eingehend zu analysieren, realistische Einschätzungen zu liefern und durch strategisches Marketing und hochwertige Exposés das volle Potenzial auszuschöpfen. So schafft sie es regelmäßig nicht nur die Erwartungen ihrer Kunden, sondern auch ihre eigenen zu übertreffen.

Von der Familienagentur zum Qualitätsführer: Kerstin Elpel’s Weg in die Immobilienwelt

Seit über 15 Jahren ist Kerstin Elpel in der Immobilienbranche tätig. Die Karriere der ursprünglich gelernten Betriebswirtin begann gemeinsam mit ihrem Mann, als sie eine kleine Immobilienagentur mit zwei Mitarbeitern übernahm. Das ursprüngliche Ziel war damals bescheiden: die Familie finanziell abzusichern und ein solides Einkommen zu erzielen. Heute verfolgt die DEKRA-zertifizierte Maklerin deutlich ambitioniertere Pläne. Ihr Anspruch ist es, die Immobilienbranche weiterzuentwickeln, neue Qualitätsstandards zu etablieren und Immobilienbesitzern zu zeigen, dass sie mehr von einem Makler erwarten dürfen als nur die bloße Aufnahme ihrer Immobilie ins Portfolio.

Neben ihrer Tätigkeit als Maklerin widmet sich Kerstin Elpel auch ihrer Leidenschaft fürs Schreiben. Erst kürzlich veröffentlichte sie ihr neues Buch „Lachen, Lieben, Makeln“. In 13 unterhaltsamen Kurzgeschichten gewährt sie ihren Lesern einen humorvollen und persönlichen Einblick in ihren Makler-Alltag und nimmt sie mit auf eine Reise durch die facettenreiche Immobilienwelt von Wilhelmshaven. „Mit diesem Buch wollte ich bewusst Abstand vom klassischen Fachjargon nehmen und etwas schaffen, das sogar meine eigenen Kinder mit Freude lesen könnten“, erklärt Kerstin Elpel abschließend. „Es ist mein persönlicher kleiner Schatz, den ich jedem Kunden ans Herz lege.“

