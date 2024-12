Nofar Energy

Nofar Energy betritt Neuland bei der Batteriespeicherung: Erster langfristiger Festpreis-Flexibilitätskaufvertrag für deutsches BESS-Projekt abgeschlossen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Nofar Energy (TASE: NOFR), ein börsennotierter, weltweit tätiger, unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der sich auf erneuerbare Energien und Batteriespeichersysteme (BESS) spezialisiert hat, hat einen bahnbrechenden 7-Jahres-Flexibilitätskaufvertrag (FPA) für sein Stendal Battery Energy Storage System (BESS) Projekt in Deutschland (104,5 MW / 209 MWh) abgeschlossen. Diese Vereinbarung gewährleistet einen stabilen, langfristigen Cashflow für das Projekt und beseitigt gleichzeitig das Marktrisiko. Es handelt sich um den ersten physischen Festpreis-FPA für ein BESS-Projekt in Kontinentaleuropa, der einen neuen Präzedenzfall in der Energiespeicherbranche darstellt.

Der Vertrag mit einem großen, weltweit tätigen Energieunternehmen wird Nofar Energy über die Laufzeit von sieben Jahren (2027–2033) schätzungsweise 85 bis 95 Mio. EUR einbringen, mit einer Option auf einen früheren Beginn auf Handelsbasis vor Januar 2027.

Diese innovative Struktur bietet einen wettbewerbsfähigen und zuverlässigen Weg, um große BESS-Projekte bankfähig zu machen, insbesondere in volatilen Energiemärkten. Während ähnliche Vereinbarungen wie Stromabnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPA) für Solar- und Windkraftprojekte gut etabliert sind, steckt der Einsatz von Festpreisvereinbarungen für Speicherprojekte sowohl auf den europäischen als auch auf den globalen Märkten noch in den Kinderschuhen. Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Speichermarktstrukturen und dem Wachstum des Batteriespeichersektors dar.

Das globale Energieunternehmen, das diesen Vertrag mit Nofar Energy abgeschlossen hat, ist ein führendes Unternehmen der Energiebranche mit einem starken Investment-Grade-Rating. Das Unternehmen ist in der gesamten Energiewertschöpfungskette tätig, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und dem Management von Systemen für erneuerbare Energien und Batteriespeicherung sowie von konventionellen Kraftwerken mit flexibler Stromerzeugung und umfangreichen Strom- und Gashandelsaktivitäten liegt.

Diese bahnbrechende Vereinbarung sichert nicht nur einen vorhersehbaren Einkommensstrom für das BESS-Projekt in Stendal sondern stärkt auch die Position von Nofar Energy auf dem globalen Markt für Energiespeicher. Der Festpreis-FPA garantiert einen konstanten und stabilen Einnahmestrom, beseitigt das Risiko von Marktschwankungen und bietet eine größere Finanzierungsflexibilität. Diese Struktur schafft einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei der Sicherung der Projektfinanzierung zu günstigen Bedingungen.

Nadav Tenne, CEO von Nofar Energy, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, diese einzigartige Festpreis-Tolling-Vereinbarung für das Projekt Stendal, unser erstes Speicherprojekt in Deutschland, bekannt zu geben. Die Vereinbarung bietet nicht nur sichere Einnahmen für Nofar Energy, sondern stärkt auch unsere Partnerschaft mit einem der größten und angesehensten Energiekonzerne der Welt. Diese innovative Vereinbarung positioniert Nofar an der Spitze des globalen Energiespeichermarktes und bestätigt unsere kommerziellen und technisch-wirtschaftlichen Fähigkeiten. Die Stabilität, die diese Vereinbarung bietet, wird es uns ermöglichen, das Projekt zu günstigen Konditionen zu finanzieren und unsere Eigenkapitalrendite zu verbessern. Wir danken unserem Partner für diese Gelegenheit und freuen uns auf zukünftige Kooperationen in Deutschland und darüber hinaus."

Kürzlich gab Nofar Energy einen weiteren wichtigen Meilenstein in seinen Batteriespeicheraktivitäten bekannt: Der erfolgreiche Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 152 Millionen Pfund für sein Cellarhead Battery Energy Storage System (BESS) in Großbritannien mit einer Kapazität von 300 MW / 624 MWh. Die Finanzierung des Cellarhead-Projekts wurde von Atlantic Green, der britischen BESS-Tochter von Nofar Energy, geleitet. Die Finanzierung wird von einem Konsortium namhafter Kreditgeber bereitgestellt, darunter Goldman Sachs, Santander, Bank Hapoalim und Bank Leumi, wobei Goldman Sachs als strukturierende Bank, federführender Konsortialführer (Mandated Lead Arranger) und Kreditgeber fungiert. Die Teilnahme dieser prominenten Finanzinstitute unterstreicht die weltweite Anerkennung der britischen BESS-Plattform von Nofar Energy, Atlantic Green, dem Cellarhead-Batterieprojekt und seiner Bedeutung für die Energiewende in Großbritannien.

Nofar, ein weltweit führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und BESS

Nofar Energy baut seine Position als weltweit führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und Batteriespeicher weiter aus, mit einem wachsenden Portfolio von 10 GW an erneuerbaren Energien und 10 GWh an Batteriespeicherprojekten in 10 Ländern. Davon sind 2,4 GW bzw. 1,2 GWh bereits angeschlossen oder im Bau. Mit einem starken Fokus auf Europa und Aktivitäten in mehreren Märkten ist Nofar Energy für seinen innovativen Ansatz für Energielösungen und sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt.

Dieses wegweisende Abkommen mit einem großen globalen Energiekonzern sowie der Finanzierungserfolg des Cellarhead BESS-Projekts in Großbritannien ebnet den Weg für künftige Vereinbarungen dieser Art. Diese Erfolge ermöglichen es Nofar Energy, sein umfangreiches Know-how und seine Marktpräsenz zu nutzen, um Pionierarbeit bei Festpreisverträgen für weitere Batteriespeicherprojekte zu leisten. Dieser Ansatz wird auch attraktive langfristige Finanzierungslösungen für das wachsende Portfolio von Nofar unterstützen und die Rolle des Unternehmens als Marktführer im Bereich der Energiespeicherung festigen.

