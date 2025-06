BECK

BECK erreicht Advanced Level der Circular Globe Zertifizierung

Mauerkirchen (ots)

Nachhaltigkeit wird im Familienunternehmen konsequent gelebt

Der oberösterreichische Spezialist für Befestigungssysteme BECK wurde mit der Circular Globe Zertifizierung der Quality Austria auf Advanced Level ausgezeichnet. Mit diesem international anerkannten Gütesiegel unterstreicht das traditionsreiche Familienunternehmen einmal mehr seine konsequente Ausrichtung auf nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften entlang der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit fest in den Unternehmensprozessen verankert

Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses attestierte Quality Austria der BECK Gruppe am Standort Mauerkirchen (Raimund Beck KG, Wire-Staples-Company, Raimund Beck Nageltechnik GmbH und Beck Austria GmbH) die konsequente Umsetzung zirkulärer Prinzipien in sämtlichen Unternehmensbereichen. Die aktuelle Auszeichnung ergänzt die bestehende ISO 9001:2015 Zertifizierung und bestätigt die gelebte Integration ökologischer Verantwortung im Managementsystem und den Entscheidungsprozessen des Unternehmens.

„Die Zertifizierung bestätigt, dass nachhaltiges Handeln für uns fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist. Ressourcen verantwortungsvoll und zukunftsorientiert einzusetzen hat bei BECK Tradition“, so Ing. Christian Eder, MSc, MBA, Quality Manager bei BECK.

Über 120 Jahre gelebte Verantwortung

BECK, gegründet 1904, ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Mauerkirchen, Österreich. Als Pionier der Befestigungstechnik steht die Marke für nachhaltige Innovation und kompromisslose Qualität. Neue Maßstäbe setzt das Unternehmen mit LIGNOLOC®, den ersten schießbaren Holznägeln der Welt. Dieses System ermöglicht Holzverbindungen ohne Metall oder vollflächige Verleimungen und reduziert die CO₂-Emissionen um bis zu 66 % im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmethoden. Mit SCRAIL® Nagelschrauben und vielen weiteren innovativen Befestigungslösungen ist BECK seit über 120 Jahren Wegbereiter für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in Konstruktion und Bau.

ECO-TIMBER Holzbautag

Eine umfassende Fachausstellung führender Industriepartner und Zulieferer bietet die ideale Gelegenheit, sich mit relevanten Branchenexperten zu vernetzen und spannende Einblicke sowie innovative Ideen zu gewinnen. Das Team BECK ist vor Ort!

Datum: 29.08.2025, 09:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: ECO-TIMBER

Franz-Kühne-Straße 6

37308 Heilbad Heiligenstadt

Deutschland

URL: https://eco-timber.de/holzbautag-2025/

EASTWOOD | Holzbau-Fachkongress

Perspektiven für den digitalen Holzbau: Das Innovationsnetzwerk von Wissenschaft & Wirtschaft im digitalen Holzbau. Der Ort, an dem sich Vordenker und Praktiker treffen, um Wissen zu teilen, Lösungen zu entwickeln und den digitalen Holzbau voranzutreiben – das ist die EASTWOOD. BECK ist vor Ort: Gemeinsam für eine nachhaltige Bauwende.

Datum: 18.09.2025 - 19.09.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Nieper-Bau der HTWK Leipzig

Karl-Liebknecht-Straße 134

04277 Leipzig

Deutschland

URL: https://www.eastwood.de/

Forum Holzbau Köln 2025

Das Forum Holzbau Köln ist eine hochkarätige Branchentagung mit begleitender Fachausstellung. Der Fokus liegt auf aktuellem Wissenstransfer, innovativen Impulsen und dem persönlichen Austausch mit Experten und Unternehmen der Holzbaubranche. Treffen Sie BECK vor Ort!

Datum: 09.10.2025 - 10.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Gürzenich Köln

Martinstraße 29-37

50667 Köln

Deutschland

URL: https://events.forum-holzbau.com/EBH/index.php

29. Internationales Holzbau-Forum (IHF)

Besuchen Sie BECK auf dem 29. Internationalen Holzbau-Forum (IHF) vom 3. bis 5. Dezember 2025 im Kongresszentrum Innsbruck. Unter dem Motto „Aus der Praxis – für die Praxis“ präsentieren führende Unternehmen und Experten ihre neuesten Lösungen, Produkte und Projekte rund um den Holzbau. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren, auszutauschen und neue Kontakte in der Branche zu knüpfen.

Datum: 03.12.2025 - 05.12.2025

Art: Messen

Ort: Kongresszentrum

Rennweg 3

6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.forumholzbau.com/IHF/

